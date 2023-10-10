سفير إسرائيل في المغرب ممنوع من مغادرة محل إقامته.. ما القصة؟

وطن – أفادت وسائل إعلام مغربية بأن ديفيد غوفرين، سفير إسرائيل لدى المغرب بات ممنوعا من مغادرة مقر إقامته الخاص في البلاد إلا بتصريح خاص، بأوامر من حكومة الاحتلال التي فعلت حالة الطوارئ القصوى بشأن سفاراتها في جميع دول العالم.

صحيفة “الصحيفة” المغربية كشفت أن ديفيد غوفرين، تسري عليه تعليمات حكومة الاحتلال المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل سفاراتها عبر العالم، والتي تتضمن تعليمات بعدم مغادرة منازلهم إلا بإذن من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.

غوفرين لا يمكنه مغادرة مقر إقامته

وبناء على ذلك فإن سفير إسرائيل لدى المغرب، لن يمكنه مغادرة مقر سكنه إلا بتصريح خاص من الحكومة الإسرائيلية بناء على طبيعة “الوضع الأمني” في المغرب، على خلفية عملية “طوفان الأقصى” التي باغتت بها حماس إسرائيل، السبت.

صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن إسرائيل أصدرت هذا القرار يوم أمس الأحد إثر عمليات الاختطاف الواسعة التي تمت في مستوطنات غلاف غزة، حيث أكد المكتب الإعلامي للحكومة العبرية أن عدد المختطفين تقارب المائة إثر العملية التي أطلقت عليها حركة “حماس” اسم “كوفان الأقصى”، وهو قرار لم يلقَ قبول من أوساط دبلوماسية إسرائيلية التي اعتبرت أنه إجراء “غير عملي”.

وبعيداً عن القرارات الجديدة بشأن سفير إسرائيل لدى المغرب، عبرت الدولة المغربية السبت في أول تعليق رسمي لها على الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة عن قلق الرباط العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وأعربت المملكة، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عن “إدانتها استهداف المدنيين من أي جهة كانت”.

ملك المغرب دعا الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ

والأحد، أيضا دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية (رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق.

وأوضحت أن مشاورات مكثفة تُجرى لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.