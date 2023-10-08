رويترز: هكذا خدعت حماس إسرائيل بخطة تكتيك استراتيجي غير مسبوقة لتنفيذ هجومها

وطن – كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن حملة خداع استراتيجي دقيقة نفذتها حركة حماس وجناحها العسكري في هجومه المدمر على إسرائيل، مما مكن قوة تستخدم الجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية من التغلب على أقوى جيش في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هجوم يوم السبت، وهو أسوأ اختراق لدفاعات إسرائيل منذ أن شنت الجيوش العربية الحرب عام 1973، بعد عامين من الحيل التي قامت بها حماس شملت إبقاء خططها العسكرية طي الكتمان وإقناع إسرائيل بأنها لا تريد القتال.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من حماس قوله أنه بينما كانت إسرائيل تعتقد أنها احتوت على حماس التي أنهكتها الحرب من خلال توفير حوافز اقتصادية للعمال في غزة، كان مقاتلو الجماعة يتم تدريبهم، وغالبا على مرأى من الجميع.

وقال المصدر المقرب من حماس: “الحركة أعطت إسرائيل انطباعا بأنها غير مستعدة للقتال” واصفا خطط الهجوم بأنها الأكثر رعبا منذ حرب يوم الغفران قبل 50 عاما عندما فاجأت مصر وسوريا إسرائيل وجعلتها تقاتل من أجل سيادتها.

تكتيك استخباراتي غير مسبوق

وأضاف المصدر: “لقد استخدمت حماس تكتيكاً استخباراتياً غير مسبوق لتضليل إسرائيل خلال الأشهر الماضية، من خلال إعطاء انطباع عام بأنها غير مستعدة للدخول في قتال أو مواجهة مع إسرائيل أثناء التحضير لهذه العملية الضخمة”.

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واعترفت إسرائيل بأنها تفاجأت بالهجوم الذي تزامن مع يوم السبت اليهودي وعطلة دينية، حيث اقتحم مقاتلو حماس البلدات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 700 إسرائيلي واختطاف العشرات.

وقال الرائد نير دينار، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية: “هذا هو 11 سبتمبر..لقد تمكنوا منا..لقد فاجأونا وجاءوا بسرعة من عدة مواقع – سواء من الجو أو الأرض أو البحر”.

وقال أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان لرويترز إن الهجوم يظهر أن الفلسطينيين لديهم الإرادة لتحقيق أهدافهم “بغض النظر عن قوة إسرائيل وقدراتها العسكرية”.

وكشف المصدر المقرب من حماس إنه في أحد العناصر الأكثر لفتًا للانتباه في استعداداتها، قامت حماس ببناء مستوطنة إسرائيلية وهمية في غزة حيث تدربت على الإنزال العسكري وتدربت على اقتحامها، مضيفًا أنهم قاموا حتى بتصوير مقاطع فيديو للمناورات.

وقال المصدر: “من المؤكد أن إسرائيل رأتهم، لكنهم كانوا مقتنعين بأن حماس لم تكن حريصة على الدخول في مواجهة”.

ووفقا للمصدر، فإنه في الوقت نفسه، سعت حماس إلى إقناع إسرائيل بأنها مهتمة أكثر بضمان حصول العمال في غزة على فرص عمل عبر الحدود وليس لديهم مصلحة في بدء حرب جديدة.

وقال المصدر: “لقد تمكنت حماس من بناء صورة كاملة بأنها غير مستعدة لمغامرة عسكرية ضد إسرائيل”.

من جانبه، قال متحدث آخر باسم الجيش الإسرائيلي “اعتقدنا أن حقيقة مجيئهم للعمل وجلب الأموال إلى غزة ستخلق مستوى معين من الهدوء. كنا مخطئين”.

واعترف مصدر أمني إسرائيلي بأن حماس خدعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقال: “لقد جعلونا نعتقد أنهم يريدون المال”. “وطوال الوقت كانوا يشاركون في التدريبات حتى قاموا بأعمال شغب”.

الامتناع عن الأعمال العسكرية

ولفت المصدر إلى أنه كجزء من حيلتها في العامين الماضيين، امتنعت حماس عن القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل، حتى عندما شنت الجهاد الإسلامي سلسلة من الهجمات أو الهجمات الصاروخية الخاصة بها.

وقال المصدر إن ضبط النفس الذي أبدته حماس أثار انتقادات علنية من بعض المؤيدين بهدف خلق انطباع بأن حماس لديها مخاوف اقتصادية وليست حربا جديدة في ذهنها.

السخرية من حماس

وأشار المصدر أنه في الضفة الغربية، التي يسيطر عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجماعته فتح، كان هناك من سخروا من حماس بسبب التزامها الصمت.

ونوه إلى أنه وفي بيان لحركة “فتح” نُشر في يونيو/حزيران 2022، اتهمت الحركة قادة “حماس” بالفرار إلى العواصم العربية للعيش في “فنادق وفيلات فاخرة” تاركين شعبهم للفقر في غزة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي ثان إنه كانت هناك فترة اعتقدت فيها إسرائيل أن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار كان منشغلا بإدارة غزة “بدلا من قتل اليهود”.

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وأضاف أنه في الوقت نفسه، حولت إسرائيل تركيزها بعيدًا عن حماس في الوقت الذي دفعت فيه للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

قادة الحركة لم يكن لديهم علم بالعملية

ووفقا للمصدر الفلسطيني المقرب من حماس، فإنه لطالما تفاخرت إسرائيل بقدرتها على اختراق الجماعات الإسلامية ومراقبتها، ونتيجة لذلك فإن جزءا حاسما من الخطة هو تجنب التسريبات.

وأضاف المصدر أن العديد من قادة حماس لم يكونوا على علم بالخطط، وأثناء التدريب، لم يكن لدى المقاتلين الألف المنتشرين في الهجوم أي فكرة عن الغرض الدقيق من التدريبات.

تفاصيل خطة الهجوم

وكشف أنه عندما جاء اليوم الموعود، تم تقسيم العملية إلى أربعة أجزاء.

وقال المصدر إن الخطوة الأولى تمثلت في إطلاق وابل من ثلاثة آلاف صاروخ من غزة تزامنت مع توغلات قام بها مقاتلون طاروا بطائرات شراعية عبر الحدود.

وأوضح أنه بمجرد وصول المقاتلين على الطائرات الشراعية إلى الأرض، قاموا بتأمين الأرض حتى تتمكن وحدة كوماندوز من النخبة من اقتحام الجدار الإلكتروني والإسمنتي المحصن الذي يفصل غزة عن المستوطنات والذي بنته إسرائيل لمنع التسلل.

وبحسب المصدر، فقد استخدم المقاتلون المتفجرات لاختراق الحواجز ثم عبروها مسرعين على دراجات نارية، فيما وسعت الجرافات الفجوات ودخل المزيد من المقاتلين بسيارات رباعية الدفع، وهي المشاهد التي وصفها الشهود.

وقال المصدر إن وحدة كوماندوز هاجمت مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة وشوشت على اتصالاته ومنعت الأفراد من الاتصال بالقادة أو ببعضهم البعض.

وأوضح أن الجزء الأخير شمل نقل الرهائن إلى غزة، وهو ما تم تحقيقه في الغالب في وقت مبكر من الهجوم.

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استنكار أمني لإقامة حفل بالقرب من غزة

وقالت “رويترز” أنه في إحدى عمليات احتجاز الرهائن التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة، اختطف المقاتلون رواد الحفل أثناء فرارهم من حفلة بالقرب من كيبوتس رعيم بالقرب من غزة، حيث أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يركضون في الحقول وعلى الطريق مع سماع أصوات أعيرة نارية.

وتساءل مصدر أمني إسرائيلي: “كيف يمكن أن يحدث هذا الحفل بهذا القرب (من غزة)؟” .

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى كامل قوتها في الجنوب قرب غزة بسبب إعادة انتشار بعضها في الضفة الغربية لحماية المستوطنين الإسرائيليين في أعقاب تصاعد أعمال العنف بينهم وبين نشطاء فلسطينيين، موضحا “إنهم (حماس) استغلوا ذلك”.