التطبيع السعودي الإسرائيلي قائم بالفعل .. 5 محطات سبقت الإعلان الرسمي

وطن- قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطانيّ، إن هناك 5 طرق لإتمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، موضحاً أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بينهما، تواصل المملكة العربية السعودية وإسرائيل تطوير علاقاتهما التي كانت سرية لكنها أصبحت علنية بشكل متزايد.

في حين أن توقيت صفقة محتملة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لا يزال مجهولاً، فإن الحديث عن مثل هذه الخطوة يكتسب زخماً سريعاً.

وتؤكد السعودية منذ فترة طويلة، أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على دولتهم الخاصة – وهو واقع غير مرجح أكثر في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الحالية في إسرائيل.

لكن أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضوا أي تنازلات جدية للفلسطينيين، بما في ذلك تجميد البناء الاستيطاني غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على هذا النحو، قد يكون الإعلان السعودي الرسمي بعيدًا. لكن على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بينهما، فقد أقامت المملكة العربية السعودية وإسرائيل علاقات وحافظتا عليها في عدد من المجالات على مدى العقد الماضي.

وفي كثير من الأحيان، عقد ممثلون من الجانبين اجتماعات سرية، ولكن علنية بشكل متزايد، وتعاونوا في مجالات الدفاع والتكنولوجيا وطرق التجارة والمجال الجوي.

وشمل ذلك شراء المملكة العربية السعودية لبرامج تجسس إسرائيلية الصنع لاختراق هواتف المعارضين، والتعاون العسكري لصد عدو مشترك (إيران)، ومد كابلات الإنترنت من الألياف الضوئية التي تربط بين الجانبين.

يلقي موقع “ميدل إيست آي” نظرة على خمس طرق يجري بها بالفعل تطبيع العلاقات بين البلدين:

1.اجتماع مسؤولين سعوديين وإسرائيليين

تم الإبلاغ عن سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، سرية في بعض الأحيان، منذ عدة سنوات. لقد بدأ الأمر مع اجتماع معظم المسؤولين المتقاعدين مؤخرًا.

في عام 2015، صافح مدير عام جديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية علناً جنرالاً سعودياً متقاعداً ومستشاراً سابقاً للمملكة.

وأعقب ذلك بعد عام الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السابق والسفير السعودي في واشنطن، حيث تقاسم المنصة مع يعقوب أميدرور، الجنرال السابق والمستشار السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، قاد مسؤول سعودي متقاعد آخر، هو الجنرال أنور عشقي، فريقاً من رجال الأعمال والأكاديميين إلى اجتماع مع مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية وأعضاء البرلمان الإسرائيلي في القدس المحتلة. ومن المستبعد جدًا أن تتم مثل هذه الرحلة دون موافقة الرياض.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصبح وزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك يوفال شتاينتز أول مسؤول كبير يؤكد وجود اتصالات سرية بين الجانبين.

وعندما سئل عن العلاقات مع الرياض، أجاب: “لدينا علاقات سرية جزئيا بالفعل مع العديد من الدول الإسلامية والعربية، وعادة [نحن] الطرف الذي لا يخجل”.

بالنسبة لأندرياس كريج، الأستاذ المساعد في كلية كينجز في قسم دراسات الدفاع في لندن، فإن التدفق المستمر للاجتماعات هو جزء من “لعبة السعودية الطويلة” للتطبيع.

وبلغت الاتصالات الرسمية السرية ذروتها في عام 2020 عندما التقى نتنياهو نفسه مع محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية الضخمة الجديدة. ويُعتقد أن الجانب الإسرائيلي قد قام بتسريب الاجتماع عمدا إلى وسائل الإعلام.

2.الوفود

وفي حين أن بعض الزيارات والاجتماعات كانت سرية. إلا أنه كان هناك ارتفاع طفيف في الوفود والزيارات العامة من كلا الجانبين.

في عام 2019، ذهب محمد سعود، المدون السعودي والمعجب الصريح بإسرائيل، في رحلة إلى إسرائيل وفلسطين برعاية رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وطرد الفلسطينيون محمد سعود الذي دعا إلى التطبيع السعودي الإسرائيلي من المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. ووصفوه بـ “القمامة” و”الرخيص” و”الصهيوني”، وبصقوا في وجهه.

على الجانب الآخر، سافر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، ألون بن دافيد، بجواز سفر غير إسرائيلي إلى العاصمة السعودية في يوليو/تموز 2022، لقياس ردود الفعل السعودية على وجوده هناك كإسرائيلي.

وقال إنه تلقى ردود فعل متباينة، وأن التطبيع السعودي الإسرائيلي “سيكون أبطأ بكثير مع السعودية”.

סעודיה מפתיעה: נינוחה, מסבירת פנים גם כשמזדהים כישראלי, ענייה הרבה יותר מהשכנות במפרץ וכמובן מאד מאד דתית https://t.co/uocX7fY1eG — Alon Ben-David (@alonbd) July 4, 2022

وفي الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص، تسارعت وتيرة الوفود الإسرائيلية المعلن عنها إلى المملكة العربية السعودية.

في الشهر الماضي، تنافس ثلاثة إسرائيليين في بطولة دولية للألعاب الإلكترونية في الرياض، ووصلوا إلى المملكة العربية السعودية باستخدام جوازات سفر إسرائيلية.

خلال التدريبات على حفل الافتتاح، تم تصوير الثلاثة وهم يغنون النشيد الوطني الإسرائيلي ويحملون العلم الإسرائيلي. وبعد ذلك قرر المنظمون السعوديون عدم بث النشيد الوطني خلال الحدث الرئيسي.

وبعد أيام، شرع المسؤولون الإسرائيليون في إرسال أول وفد معلن علنًا إلى المملكة العربية السعودية.

ووصلت فرقة من خمسة أعضاء لحضور اجتماع اليونسكو – الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة – لتحديث قائمة التراث العالمي للمواقع الثقافية والتاريخية.

وأعقب ذلك هذا الأسبوع أن أصبح وزير السياحة حاييم كاتس أول وزير إسرائيلي يزور المملكة رسميًا لحضور مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب كريغ، فإن ولي العهد السعودي سيحكم على رد فعل الجمهور تجاه المزيد من الإشارات الواضحة للعلاقات بين الجانبين.

3.التعاون الدفاعي

تمحورت العديد من الاجتماعات السابقة بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين حول منافستهم الإقليمية المشتركة، “إيران”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون إسرائيليون إنهم يجرون محادثات مع الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية لتثبيت برنامج دفاعي مشترك ضد تهديد الطائرات بدون طيار.

وكانت المبادرة، التي دعمتها واشنطن، جزءًا من جهد منسق لصد إيران ووكلائها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن.

وفي شهر مارس، عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين عسكريين إسرائيليين وسعوديين في منتجع شرم الشيخ المصري، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

وحضرت أيضا وفود من قطر والإمارات والبحرين والأردن. فضلا عن رئيس سابق للقيادة المركزية الأمريكية.

وتوصل المشاركون إلى اتفاق غير ملزم لتنسيق أنظمة الإخطار السريع في حالة اكتشاف تهديد جوي من طائرات بدون طيار أو هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

استعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إيران في مارس/آذار من هذا العام، بعد تداعيات دامت سبع سنوات – وهو التطور الذي من المحتمل أنه لم يرضي إسرائيل.

لكن كريج يشير إلى أن العديد من عناصر “الدولة العميقة” الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وشبكات الوكلاء المتورطة في العراق واليمن، لا تزال موضع خلاف بالنسبة للرياض.

والتحالف ضد إيران ليس التقرير الأول عن التنسيق الدفاعي بين السعودية وإسرائيل. ففي يوليو/تموز 2015، كشف رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” ديفيد هيرست، عن الروابط بين المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل التي تسعى إلى “سحق” حركة حماس الفلسطينية.

4.التكنولوجيا والتجارة

كانت هناك علامات على وجود نشاط تجاري سري أيضًا، خاصة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى التزامات بالتعاون بشكل أكثر انفتاحًا في المستقبل.

في خطوة انتقدها نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الرقميون بشكل متكرر، تعتبر المملكة العربية السعودية مشتريًا مزعومًا لبرنامج Pegasus، برنامج التجسس سيئ السمعة الذي تصنعه شركة NSO Group الإسرائيلية والذي تم استخدامه لاختراق هواتف المعارضين السياسيين.

اشترت الرياض البرنامج لأول مرة في عام 2017 مقابل 55 مليون دولار، بعد أن شارك فريق صغير من مسؤولي الدفاع الإسرائيليين في حوار سري مع الرياض.

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تجديد ترخيص الرياض لبرنامج التجسس بعد مزاعم بأنها استخدمت برنامج بيغاسوس لتعقب كاتب العمود في جمال خاشقجي قبل مقتله على يد عملاء سعوديين في أكتوبر 2018. لكن بعد أن اتصل محمد بن سلمان مباشرة بنتنياهو، تم تجديد الترخيص. وينفي نتنياهو هذه التقارير.

وفي مكان آخر، قالت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية IntuView، إنها عملت مع المملكة العربية السعودية لمراقبة “الإرهابيين المحتملين”. كما قامت بمسح بيانات المواطنين السعوديين للمساعدة في تحديد استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030.

وهناك طموحات طويلة المدى أيضًا، حيث يكتسب كابل الألياف الضوئية المقترح لربط المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بدعم من صندوق استثمار إسرائيلي كبير، “زخمًا” في الرياض.

وسيمر الكابل البالغ طوله 20 ألف كيلومتر، والمعروف باسم نظام ترانس أوروبا آسيا، عبر الإمارات والبحرين وقطر وعمان – بالإضافة إلى الأردن وفلسطين على طريق بين مرسيليا في فرنسا ومومباي في الهند.

وفي مشروع مستقبلي آخر، أعلنت إسرائيل أيضًا عن توسيع السكك الحديدية بقيمة 27 مليار دولار والتي تهدف إلى الوصول إلى المملكة الخليجية.

5.المجال الجوي

وفرت مسارات الطيران والمجال الجوي مجالًا آخر من الود بين البلدين.

ففي يوليو/تموز 2022، أعلنت السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية المدنية.

وكانت قد منعت في السابق الرحلات الجوية للشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تسافر من وإلى إسرائيل.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من سفر بايدن مباشرة إلى المملكة العربية السعودية من إسرائيل.

ومنذ القرار، سمح للرحلات الجوية من وإلى دول مثل الهند والصين إلى إسرائيل بالمرور فوق شبه الجزيرة السعودية. مما أدى إلى خفض ساعات الطيران وكميات كبيرة من الوقود.

وفي الشهر الماضي، قامت طائرة تابعة لشركة طيران سيشل متجهة إلى تل أبيب بهبوط غير مقرر في المملكة العربية السعودية بعد أن واجهت مشاكل فنية.

وأمضى 128 إسرائيليا كانوا على متن الطائرة الليل في مدينة جدة الساحلية السعودية.

ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لرحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل بالهبوط في المجال الجوي السعودي.

وقال نتنياهو حينها: “أقدر كثيرا الترحيب الحار من قبل السلطات السعودية للركاب الإسرائيليين الذين واجهت طائرتهم صعوبات واضطرت إلى الهبوط في جدة. وأنا سعيد بعودة الجميع إلى وطنهم”.

وفي خطوة أخرى نحو تطبيع العلاقات، تتفاوض إسرائيل مع المملكة العربية السعودية للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالسفر مباشرة إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة. ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق.