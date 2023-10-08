دعوات لمقاطعة وإغلاق مطعم شهير في قطر.. ما علاقة طوفان الأقصى؟

وطن – انتشرت دعوات شعبية واسعة على منصات التواصل في قطر، لمقاطعة وإغلاق مطعم في “جزيرة المها”، أبدى صاحبه الانحياز للاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع عملية “طوفان الأقصى”، رغم كل الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

وانتشرت في المنصات المختلفة على “إكس وفيسبوك” وغيرها دعوات تطالب السلطات في الدوحة، لاتخاذ موقف “صارم” تجاه صاحب مطعم في جزيرة المها بمنطقة لوسيل.

وأعلن صاحب مطعم Pura Vida المدعو Omer Horev في حسابه ضمن انستغرام، تضامنه مع الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى. وشارك صورة راية المحتل مع عبارة بالإنكليزية: “اليوم ودائماً نقف مع الناس في إسرائيل”.

مواطن يرفع علم فلسطين 🇵🇸 أمام فرع مطعم Pura Vida في جزيرة المها بعد إعلان صاحب المطعم عن تضامنه مع الكيان الصهيونى عبر حسابه الشخصي في إنستقرام #مرسال_قطر | #طوفان_الأقصى ✌🏻 pic.twitter.com/lsZwhyppkZ — مرسال قطر (@Marsalqatar) October 8, 2023

دعوات لإغلاق مطعم Pura Vida في قطر

وانتشرت العديد من التعليقات الغاضبة التي تدعو قطر، لاتخاذ موقف حيال هذا التصرف الاستفزازي في قلب المناطق العربية الخليجية.

لكن بعض الرواد ذكروا أن ما جرى كان من قبل عامل المطعم لا صاحبه القطري، وأنه لا ذنب لمالك المكان بفعل العامل مشيرين إلى أن ما كتبه على حسابه الشخصي لا يمثل مبادئ صاحب Pura Vida.

صاحب المطعم القطري واضح ان هذا مجرد عامل عندهم لا اكثر ولا اقل حتى مب شريك معاهم .. وكلامه في حسابه الشخصي ما يمثله ولا يمثل مبادئ صاحب المطعم — ‏‏ ﮼الجوهرة 💎 ﮼بنت،قطر🇶🇦 (@missjojo_89) October 7, 2023

وكتب حساب باسم الجوهرة حول دعوات إغلاق مطعم في قطر: “صاحب المطعم القطري واضح ان هذا مجرد عامل عندهم لا اكثر ولا اقل حتى مب شريك معاهم .. وكلامه في حسابه الشخصي ما يمثله ولا يمثل مبادئ صاحب المطعم”.

وانتشر مقطع مصور لمواطن يبدو أن قطري، وهو يرفع علم فلسطين من أمام المطعم رداً على إعلان تأييد الاحتلال الذي زُعم أنه يعود لصاحب المطعم Omer Horev.

ولم يتم التأكد من صحة الادعاءات التي تقول، إن من نشر الصورة هو العامل أم صاحب المطعم، كما لم يصدر أي تعليق رسمي في هذا الشأن حول دعوات إغلاق مطعم في قطر.

وكتبت أميرة السعادة: “طلع اللي حاط البوست مو صاحب المطعم .. خربتوا سمعه المطعم على الفاضي”.

ترا يقدر صاحب المطعم يعلق علم فلسطين على واجهة المطعم ويفتك من هالسوالف — المدفع السلطاني (@Dardanelles_Gun) October 8, 2023

لكن مغرداً آخر أدان صاحب المكان بتغريدته التي قال فيها حول دعوات إغلاق مطعم في قطر: “ترا يقدر صاحب المطعم يعلق علم فلسطين على واجهة المطعم ويفتك من هالسوالف”.

بيان قطر عن “طوفان الأقصى”

يذكر أن قطر تفاعلت مع طوفان الأقصى بيان حملت فيه إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.