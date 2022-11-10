“إسرائيل تنصاع لأوامر قطر” وسم رائج بعد شرط الدوحة بشأن الفلسطينيين

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وطن – تمكنت دولة قطر، بعد مفاوضات دامت لشهور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، من ضمان حقوق الفلسطينيين في السفر للمشاركة في فعاليات مونديال قطر 2022، كغيرهم من الجماهير العربية والعالمية، في خطوة أشعلت السوشيال ميديا في المنطقة العربية.

قطر تشترط حضور الفلسطينيين في المونديال

يذكر هنا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، كان قد اشترط في وقت سابق على قطر استقبال الجماهير من كل الجنسيات ومن ضمنها الجماهير الإسرائيلية.

قطر ترضت منح إسرائيل قنصلية مؤقتة لتسهيل اجراء جماهيرها ، داخل الأراضي القطرية في #كأس_العالم_قطر_2022#فلسطين_تنور_الدوحة #اسرائيل_تنصاع_لاوامر_قطر pic.twitter.com/1BwKbaez7w — Adnan Taif (@AdnanTaif4) November 10, 2022

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وبعد أشهر من رفض قطر لهذه الشروط، قررت القبول بها ولكن بـ “شروطها الخاصة” ووفق “وضعية تضمن حقوق الفلسطينيين”.

حيث وضعت قطر شرطاً، مفاده بأن يُسمح للفلسطينيين، من قبل السلطات الإسرائيلية، بالسفر للمشاركة في مونديال قطر 2022.

الاحتلال الاسرائيلي ينصاع لأوامرها ويسمح بأن يكون أعداد الفلسطينيين الضعف ..🇶🇦🇵🇸 ⁧#اسراييل_تنصاع_لاوامر_قطر⁩

⁧#فلسطين_تنور_الدوحة pic.twitter.com/uLF0RqsN9l — نوارة احمد (@noraa1hmed) November 10, 2022

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حتى أن البعض، تداول أخبارا مفادها إن قطر اشترطت أن يكون عدد الفلسطينيين ضعف عدد الإسرائيليين.

أشعلت هذه البادرة القطرية، منصات السوشيال ميديا في المنطقة العربية، ورحب النشطاء بالحضور بما وصوفوه بالحضور الكبير لـ فلسطين في مونديال قطر.

وتحت وسم “إسرائيل تنصاع لأوامر قطر” ضجت مواقع التواصل بآلاف التعليقات.

احتفى الناشط القطري”طلال الكُويري” عبر حسابه على تويتر” بجهود بلاده في ضمان حقوق الفلسطينيين من الذين سيكونون حاضرين أيام المونديال.

وكتب: “الجماهير الفلسطينية أضعاف الجماهير الاسرائيلية .. جماهير فلسطين رغم انف اسرائيل ستأتي لاول مره بشكل مباشر عن طريق مطار بن غوريون.. عدم استخدام الخطوط الاسرائيلية واستبدالها بخطوط نقل تجارية.. الي كان يبي يتصدر المشهد مات”.

#اسرائيل_تنصاع_لاوامر_قطر ١- الجماهير الفلسطينية اضعاف

الجماهير الاسرائيلية

٢-جماهير #فلسطين رغم انف

اسرائيل ستأتي لاول مره بشكل مباشر

عن طريق مطار بن غوريون

٣- عدم استخدام الخطوط الاسرائيلية

واستبدالها بخطوط نقل تجارية

٤- الي كان يبي يتصدر المشهد مات😄 #فلسطين_تنور_الدوحة pic.twitter.com/12PxU7cMMm — ρتـ (@Talalalkuwari) November 10, 2022

“إسرائيل تنصاع لأوامر قطر”

وغرد حساب قائلا: ” لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم ..

دولة قطر تشترط نقل ثمانية آلاف مشجعا فلسطينياً لحضور مونديال قطر 2022 ،وناشطون فلسطينيون و عرب يشيدون بالخطوة التي تمنح فلسطين مكانة في مونديال العرب”.

من جانبه قال الكاتب القطري البارز “فهد العمادي” عبر توتير مُعلقا على قرار قطر: في الحقيقة إن إسرائيل هي من رضخت وانصاعت للشروط القطرية بالسماح لـ 8000 فلسطيني وعبر مطاركم”.

وتابع أن “موقف قطر من التطبيع لم يتغير. ولا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقاً بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين “.

في الحقيقه ان اسرائيل هي من رضخت وانصاعت للشروط القطرية بالسماح ل٨٠٠٠ فلسطيني وعبر مطاركم .. وموقف قطر من التطبيع لم يتغير. ولا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقاً بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين #اسراييل_تنصاع_لاوامر_قطر https://t.co/HjA6SUkXu9 — فهد العمادي (@fahedalemadi) November 10, 2022

وتقول الناشطة “أمال رائد” في سياق متصل أن “وجود الجماهير الإسرائيلية في قطر لحضور المونديال لا يعني أننا نقبل بوجودهم أو نرحب بهم، سيبقى موقفنا واضح برفض التطبيع مع الكيان المحتل”

وجود الجماهير الإسرائيلية في قطر لحضور المونديال لا يعني أننا نقبل بوجودهم أو نرحب بهم، سيبقى موقفنا واضح برفض التطبيع مع الكيان المحتل.#اسرائيل_تنصاع_لأوامر_قطر#فلسطين_تنور_الدوحة — آمال رائد 🇶🇦 (@Amaal90_) November 10, 2022

وكتبت ناشطة أخرى ” لطالما تبهرنا قطر في مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والتي كان آخرها جعل اسرائيل تنصاع لاوامر قطر من خلال نقل 8000 مشجع فلسطيني عبر مطار “بن غوريون” إلى الدوحة، إضافة إلى رفضها السماح لشركات الاتصالات الاسرائيلية بتشغيل هواتف جماهيرها في قطر”.

لطالما تبهرنا قطر في مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والتي كان آخرها جعل #اسرائيل_تنصاع_لاوامر_قطر من خلال نقل 8000 مشجع فلسطيني عبر مطار "بن غوريون" إلى الدوحة، إضافة إلى رفضها السماح لشركات الاتصالات الاسرائيلية بتشغيل هواتف جماهيرها في قطر✌🇵🇸🇶🇦 @althani_nba — الروان❤ (@roro_19985) November 10, 2022

وضجت السوشيال ميديا بتعليقات تعبر عن الفرحة والسرور التي دخلت على المنطقة العربية مباشرة بعد الإعلان القطري عن حضور الجمهور الفلسطيني.

فكانت التعليقات مثل: ” قطر تحتضن الشعب الفلسطيني، والاحتلال الاسرائيلي ينصاع لأوامرها ويسمح بأن يكون أعداد الفلسطينيين الضعف”.

رفضت قطر سفر الجماهير على الطيران الاسرائيلية حيث ان الطيران القبرصي سيقوم بنقل الجماهير الى الدوحة .#فلسطين_تنور_الدوحة #اسرائيل_تنصاع_لاوامر_قطر pic.twitter.com/N7sKD95Cnq — آمال رائد 🇶🇦 (@Amaal90_) November 10, 2022

و “مساكم حلو قطري فلسطيني .. في انتظار وصول الفلسطينين للاراضي القطرية”

وأيضا ” فلسطين تنور الدوحة… قطر رفضت منح اسرائيل قنصلية مؤقتة لتسهيل اجراءات جماهيرها”

جماهير فلسطين رغم انف اسرائيل ستأتي لاول مره بشكل مباشر عن طريق مطار بن غوريون#فلسطين_تنور_الدوحة#اسراييل_تنصاع_لاوامر_قطر pic.twitter.com/WaHbImfHAb — هالة بنت تميم (@hala_1994_) November 10, 2022

واعتبر رواد مواقع التواصل أن “حقيقة قدوم جماهير فلسطين رغم أنف اسرائيل لاول مره بشكل مباشر عن طريق مطار بن غوريون” هي لوحدها كافية بالنسبة للكثيرين من أجل تسجيل موقف يُحسب لقطر.

وتأتي هذه المبادرة القطرية، بعد أشهر من إعلان مصادر إعلامية دولية، رفض قطر المطالبات الإسرائيلية بفتح قنصلية مؤقتة على أراضيها من أجل تنظيم شؤون جماهيرها الذين سيحضرون المونديال.

لكن وسائل إعلام عبرية أكدت في تقارير أمس، أنه تم التوصل لاتفاق سيتم توقعيه خلال أيام بين تل أبيب والدوحة، يتم بموجبه فتح مقر خدمات قنصلية إسرائيلي مؤقت في قطر، خلال أيام بطولة كاس العالم، يكون معني بخدمة الإسرائيليين الذين سيحضرون للتشجيع في البطولة.