بشرى سارة بشأن التأشيرة الخليجية الموحدة يزفها مسؤول عماني

وطن – قال الدكتور “سعيد بن سلطان المشرفي” المدير العام المساعد للمشاريع وتطوير المنتج بوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، إنه تم الاعتماد الأولي بخصوص التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وسيتم إعلانها قريباً.

جاء ذلك أثناء حلقات العمل الترويجية المتنقلة التي تنظمها وزارة التراث والسياحة العمانية في الكويت، للتعريف بالمقومات التراثية والسياحية لسلطنة عمان وترويجها في السوق الخليجية واستقطاب المزيد من السياح من السوق الخليجي.

وتستمر حلقات العمل حتى 5 أكتوبر الجاري، متنقلة في أربع دول خليجية (دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة).

التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

وأشار “المشرفي” في لقاء مع إذاعة “الوصال” المحلية على هامش الفعاليات، إلى أن سلطنة عمان والدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون ينظرون إلى هذا اللقاء كنقطة محورية يتم من خلالها إعداد برنامج متكامل للإستراتيجية الخليجية للسياحة التي تم اعتماد إطارها 2023 -2030.

#الوصال:د.سعيد المشرفي المدير العام المساعد للمشاريع لتطوير المنتج بوزارة @OmanMHT

📍#التأشيرة_الخليجية_الموحدة هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030 لجعل الخليج وجهةسياحية رائدة عالميا

📍اختيار #الجبل_الأخضر لاستضافة اجتماع وكلاء السياحة لترويج رياضة المغامرات pic.twitter.com/momN3xr2hF — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) October 4, 2023

ويأتي ذلك في إطار يتضمن العديد من المبادرات، ومنها التأشيرة السياحية ومبادرات التطوير والتنفيذ والترويج والتعاون الدولي.

وبخصوص التأشيرة السياحية الخليجية أبان “المشرفي”، أنه تم إعداد الإطار الأولي لهذه التأشيرة وهناك مناقشات وتنسيقات مع الجهات المعنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن اعتقاده بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن منافع هذه التأشيرة، والأهداف المرجوة منها وما لها من أبعاد في تنمية السياحة سواء في دول الخليج أو دول العالم.

ولاية الجبل الأخضر

وحول رمزية اختيار الجبل الأخضر لهذا الاجتماع أوضح المشرفي أن ولاية الجبل الأخضر تعد محطة من محطات السياحة المستدامة، وبالتحديد منتج سياحة المغامرات.

واستدرك أنه تم الإحتفال قبل أسبوع بيوم السياحة العالمي، في 27 سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن هذا الاحتفال لقاء تعريفي حول تمكين شركات السفر والسياحة من تسجيل متطلبات ترخيص نشاط سياحة المغامرات وآلية استيفاء معايير السلامة والأمان وتسويق سلطنة عمان كوجهة مؤمنة ومفضلة لرواد سياحة المغامرات.

يذكر أن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، ويتمتع مواطنو هذه الدول الستة بحرية السفر والتنقل فيما بينها من دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور أودخول.

تأشيرة سياحية موحدة

ووفق تقرير لموقع “arabianbusiness” تعود فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بين الدول الخليجية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وكان من المقرر إصدارها رسمياً منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقفت المشروع.

وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي، خلال استضافة قطر لنهائيات كأس العالم بكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها “هيّا”، وكانت أشبه بجواز مرور لكل دول الخليج.

وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية بين الدول الخليجية دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت.