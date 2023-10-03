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    المخابرات التركية تعتقل زوجة الفنان المصري هشام عبدالله!

    ناشط حقوقي كشف أن سبب القبض على الصحفية غادة نجيب هو رفضها حذف تغريدات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأركان نظامه
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات3 دقائق
    المخابرات التركية تعتقل زوجة الفنان المصري هشام عبدالله!
    الصحفية غادة نجيب

    وطن- في إطار التقارب المتلحق بين النظام المصري والنظام التركي، ألقت المخابرات التركية على الصحفية المصرية المعارضة، غادة نجيب، زوجة الفنان المصري المعارض هشام عبدالله، دون معرفة مصيرها حتى الآن.

    وقال هشام عبدالله زوج الصحفية غادة نجيب في تدوينات له عبر حسابه على منصة “X” موجها ندء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتدخل:” لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان، المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية وبعيدا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها امام اطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة او مروءة “.

    هشام عبدالله زوج الصحفية غادة نجيب
    هشام عبدالله زوج الصحفية غادة نجيب

    وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا:”لا افهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة في دولة مؤسسات يحكمها القانون وتكفل حرية الرأي للجميع وتحترم المرأة بشكل عام”.

    الصحفية غادة نجيب
    الصحفية غادة نجيب

    وتابع “عبدالله” مناشدته لمن يهمه الأمر “ان يصحح الوضع بما يتماشى مع مبدأ الأنصار والمهاجرين مع العلم اننا لم نخرج من بلادنا من اجل اعلاء كلمة الحق ان نكتمها في بلاد المسلمين خوفا او قهرا”.

    تغريدة هشام عبدالله
    تغريدة هشام عبدالله

    سبب القبض على غادة نجيب

    من جانبه، كشف الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد إسماعيل عن سبب اعتقال الصحفية غادة نجيب، موضحا ان النظام المصري استغل التقارب مع النظام التركي لإجبار الصحفية على حذف تغريدات ضد السيسي وأعضاء نظامه، ولكنها رفضت.

    غادة نجيب

    وأكد أنه تم خلع حجاب غادة نجيب بالقوة من قبل أحد القوات الأمنية، وتحويلها إلى سجن الأجانب، معربا عن خشيته أن يتم ترحيلها فقط لإرضاء النظام المصري.

    محمد إسماعيل عن سبب اعتقال الصحفية غادة نجيب
    محمد إسماعيل عن سبب اعتقال الصحفية غادة نجيب

    وتضامنا معها، دشن الناشطون وسما على منصة “X” بعنوان:”الحرية لغادة نجيب”، حثوا من خلاله السلطات التركية للإفراج عنها، مستنكرين تحول نظم أردوغان لأداة قمع في يد نظام السيسي.

    الحرية لغادة نجيب

    وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي والحقوقي أسامة رشدي:”نظام السيسي اسقط الجنسية المصرية عن الأستاذة غادة المولودة في مصر ووالدتها مصرية وحتى والدها من أصل سوري وحصل على الجنسية المصرية بحكم القانون وقت الوحدة مع مصر”.

    أسامة رشدي عن حرية غادة نجيب
    أسامة رشدي عن حرية غادة نجيب

    وأضاف أن “السيدة غادة أصبحت اليوم بلا جنسية بعد ان اسقطوا عنها جنسيتها الوحيدة”، متسائلا:” فماذا يريد نظام السيسي حتى يتقدم بالبلاغات ضدها في تركيا لقمعها السيدة غادة معارضة نزيهة وصلبة وتحملت هي وعائلتها وأشقائها الانتقام بسبب آرائها النابعة من ضميرها بدون ان تنتمي لأي حزب او جماعة”.

    وتابع:” أتمنى ان تتفهم السلطات التركية ذلك وان نرى الأستاذة غادة تعود لبيتها وأولادها حره فهي تستحق الحرية”.

    أما الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل فقال:” تم اعتقال الأستاذة غادة نجيب من منزلها عصر اليوم من قبل السلطات التركية أتمنى أن يكون ما حدث خطأ غير مقصود وأن يتم الإفراج عنها فورا”.

    الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل
    الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل

    وقال مغرد آخر:”كنا نظن أن أردوغان هو الإمام العادل طلع أسوء من عادل إمام”.
    وعبر آخر عن عضبه مما حدث مع الصحفية غادة نجيب بالقول:”يوم بعد يوم يتكشف الوجه الحقيقي لنظام الكذب في انقرة.”

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