أول بيان للداخلية المصرية عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. 3 توجيهات للوزير ولا حديث عن ضحايا

وطن- أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا هو الأول حول حادثة الحريق المروع الذي اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والتهم الطوابق الستة.

وقالت الداخلية، إن الوزير محمود توفيق وصل إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق. فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

يأتي هذا فيما خلا البيان من أي معلومات عن عدد ضحايا الحريق الذي أثار مخاوف جمة من أن تكون خسائره كبيرة. مع بشاعة مشهد النيران في مبنى جرت العادة أن يكتظ بأفراد الأمن والمحتجزين. بما في ذلك ساعات الليل التي شهدت اندلاع الحريق.

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية

وكان حريق ضخم قد اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية فجر اليوم الإثنين، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي تلتهم المبنى بالكامل.

رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال المصابين جراء الحريق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، في بيان، إن الوزارة دفعت بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور العلم بوقوعه.

وأضاف أن جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم متوفرة في مستشفيات محافظة الإسماعيلية.

كما اوضح أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث. فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق.

ووفق البيان، أكد عبدالغفار “خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية. وجاري المتابعة”.