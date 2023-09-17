تغريدة لأكاديمي مقرب من محمد بن زايد تؤكد وقوف الإمارات في صف قوات الدعم السريع

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وطن- حمل الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المقرب من رئيس بلاده محمد بن زايد، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مسؤولية الحرب التي تطحن بلاده حاليا.

وكتب عبد الله في تغريدة عبر حسابه بموقع “إكس”: “البرهان زار 6 دول مصر وجنوب السودان وتركيا وقطر وإريتريا وأوغندا، والحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع مستمرة منذ 15 أبريل وازدادت عنفا اليوم وتسببت في أكثر من 7500 قتيل ونحو 5 ملايين مشرد من الشعب السوداني الذي عانى كثيرا من حكم العسكري الذي لا يود ان يغادر المشهد السياسي”.

دعم إماراتي لقوات الدعم السريع

تغريدة عبد الخالق عبد الله أعادت الحديث عن موقف الإمارات من الحرب الدائرة في السودان، وما يُقال عن دعمها لقوات الدعم السريع.

ومؤخرا، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الإمارات تقدّم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي.

وقالت الصحيفة، إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار أوغندي بداية يونيو/حزيران الماضي، تأكّد أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين، وسُمح للطائرة بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس شرق تشاد.

وأضافت أن الإمارات تراهن على دعم قوات حميدتي لحماية مصالحها في السودان، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر ونهر النيل، والوصول إلى احتياطات الذهب السودانية الهائلة.

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وأشارت إلى أن أهم مصالح الإمارات بالسودان، هي مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، وحصة في ميناء مخطّط له على البحر الأحمر بكلفة 6 مليارات دولار.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نقل شحنات الأسلحة الإماراتية، لقوات الدعم السريع، يزيد من حدّة الاحتكاك بين الإمارات والولايات المتحدة، التي تحاول التوسّط لإنهاء الحرب.

وأوضحت مصادر أميركية مطّلعة أن واشنطن على عِلم بشحنات الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع، وسبق وأبلغت أبو ظبي بمخاوفها.

رد إماراتي على التقرير الأمريكي

في حين نفت دولة الإمارات انحيازها لأي من طرفي الحرب في السودان، كما نفت أن تكون قد زوّدت أحد طرفي الحرب هناك بالسلاح والذخيرة.

وقالت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي بالخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء الصراع، وندعو لاحترام سيادة السودان.

وأضافت أن بلادها دعتْ منذ بداية الصراع إلى وقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي.