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فيديو رائج في السعودية يوثق أسرع وأغرب جريمة سرقة سيارة

الأمن العام السعودي يتيح إمكانية الإبلاغ عن سرقة السيارات وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

كتب خالد السعدي
فيديو رائج في السعودية يوثق أسرع وأغرب جريمة سرقة
سرقة سيارة في السعودية
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وطن- انتشر مقطع فيديو، حقق رواجا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يوثّق سـرقة سيارة داخل إحدى محطات الوقود عبر عملية خاطفة.

وكان مالك السيارة يهم بتعبئة الإطارات، في حين لم يغلق محركها، فتسلل اللص إلى داخل المركبة، واستطاع أن يسرقها في غضون ثوان معدودة في مشهد أثار ذهولا.

كيفية الإبلاغ عن سيارة مسروقة في السعودية

يُشار إلى أن الأمن العام السعودي، يتيح إمكانية الإبلاغ عن سرقة السيارات في المملكة، وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وتشمل خطوات الإبلاغ عن سرقة سـيارة في السعودية عبر أبشر، الولوج لموقع المنصة على الإنترنت، ثم اختيار “خدمات” من تبويب “مركباتي”، ثم اختيار “إدارة المركبات” من القائمة المتاحة، ثم الضغط على “المركبة” للاستمرار.

في هذه الصفحة، يجد المواطن خياراً يسمى “الإبلاغ عن المركبات المسروقة”، فتيم اختياره لاستكمال عملية الإبلاغ، وبعد إكمال هذه الخطوات تنتهي إجراءات الإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر منصة أبشر.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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