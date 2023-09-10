جمال ريان يهاجم الممر الاقتصادي الذي يعبر 3 دول عربية وصفق له نتنياهو

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وطن – هاجم الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان خطوة الاتفاق على الممر الاقتصادي الذي يمر عبر “إسرائيل” و3 دول عربية هي “الأردن، الإمارات والسعودية”، والتهليل الإسرائيلي لذلك.

وعبر تغريدة له في حسابه منصة “إكس” (تويتر سابقا) شارك “ريان” تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هلل فيه لخطوة إنشاء ممر سكك حديدية للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.

واعتبر “نتنياهو” في التعليق أن الإعلان “تاريخي” ويجعل من إسرائيل مساراً مهماً للتجارة والاتصالات ومفرقاً رئيسياً ضمن المشروع الجديد، وهو ما علق عليه الإعلامي الفلسطيني جمال ريان بالتأكيد على أنه “لن يمنح الشرعية للكيان الصهيوني على أرض فلسطين”.

الكيان الصهيوني جسم غريب على العرب والمسلمين لن يتجانسوا معه ولن يتجانس معهم ،

وهذا الممر الاقتصادي الذي يصفق له نتنياهو لن يمنح الشرعيه للكيان الصهيوني على ارض فلسطين ، وإن طال الزمن ام قصر سيزول هذا الكيان وسوف تعود فلسطين الى اصحابها #فلسطين https://t.co/tJJCgoEoER — جمال ريان (@jamalrayyan) September 10, 2023

جمال ريان يهاجم الممر الاقتصادي الجديد

وكتب الريان بتغريدته: “الكيان الصهيوني جسم غريب على العرب والمسلمين لن يتجانسوا معه ولن يتجانس معهم. وهذا الممر الاقتصادي الذي يصفق له نتنياهو لن يمنح الشرعية للكيان الصهيوني على أرض فلسطين”.

وذكر ريان أنه “وإن طال الزمن أم قصر سيزول هذا الكيان وسوف تعود فلسطين إلى أصحابها”. وفق تغريدته على منصة “إكس”.

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وكان “نتنياهو” وصف في الفيديو الممر الاقتصادي الذي يمر عبر 3 دول عربية بالبشرى “لمواطني دولة إسرائيل. ويعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط!”.

ويشمل المشروع الاقتصادي “مدّ سكك حديدية، ووضع أنابيب هيدروجين، ووضع ألياف اتصالات بصرية، ووضع خطوط كهرباء. وغيرها من البنى التحتية” وفق نتنياهو.

باب جديد عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا

ورأى نتنياهو أن “ممر السكك الحديدية والموانئ البحرية في إسرائيل سيفتح بابًا جديدًا من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا. وبالاتجاه المعاكس من أوروبا إلى الهند”.

وأردف بأن “واشنطن اتصلت بإسرائيل قبل عدة شهور للمشاركة في هذا المشروع. ومنذ ذلك الحين جرت اتصالات دبلوماسية مكثفة لتحقيق هذه الانفراجة” حسب وصفه.

والسبت، أعلن قادة في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي الاتفاق على إنشاء مشروع ممر يربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط حسبما نقلته وكالة الأناضول ورصدته (وطن).