صورة مفبركة استبدلت زوجة أردوغان بنجلاء المنقوش بعد هروبها تثير جدلا

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وطن- مع دخول تقنية الذكاء الاصطناعي المذهلة بات التحايل على الصور وفبركتها أسهل بكثير عما كان في السابق، بهدف الإثارة وجذب المزيد من المشاهدات والإعجابات.

وبعد الضجة التي أحدثها اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي في روما بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للوزيرة المنقوش داخل سيارة الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان.

وذلك بعد أيام من إقالتها على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا أخيراً. إلا أنّ الصورة في الحقيقة مركّبة والنسخة الأصليّة منها تعود لإردوغان برفقة زوجته.

جدل أزمة نجلاء المنقوش مستمر

وتظهر الصورة الرئيس التركي إلى جانب من يبدو أنّها وزيرة الخارجيّة الليبيّة داخل سيّارة.

وحظيت الصورة والمنشور المرفق بها بمئات التعليقات من صفحات ليبيّة عدّة في موقع فيسبوك، بعد أيّام من إقالة رئيس الحكومة الليبية في طرابلس عبد الحميد دبيبة، لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مؤخراً نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

وتاريخياً، تنتهج ليبيا موقفا معادياً لإسرائيل ويرفض الليبيون أي تطبيع مع الدولة العبرية.

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فتح تحقيق إداري

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن “مصادر أمنية” لم تسمِها، أن طائرة حكومية ليبية أقلت المنقوش من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين.

لكنّ جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سُمح لها بالمغادرة.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وبينما تصف الحكومة الليبية اللقاء بـ “العارض وبغير الرسمي”، يرى مهتمون بالشأن الليبي أن الدبيبة أعطى موافقته على هذا الاجتماع، وأن المنقوش ليست سوى “كبش فداء“. في حين يصف آخرون الإعلان عن اللقاء بـ “المصيدة “.

صورتها المفبركة مع أردوغان

وبالنسبة للصورة المزعومة لها مع أردوغان فهي صورة مركّبة وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار العربية في وكالة “فرانس برس“، أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من هذه الصورة منشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركيّة في الثالث من نيسان/أبريل 2023.

وتظهر في الصورة إلى جانب أردوغان في السيارة زوجته أمينة.

والتقطت هذه الصورة خلال استلام الرئيس التركي سيارة محليّة الصنع في القصر الرئاسيّ، ويمكن مشاهدة لقطات أخرى تظهر أردوغان وزوجته خلال قيادة السيّارة.

تفاصيل ما حدث في روما

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، الأحد الماضي، عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد أن تفاصيل ما حدث في روما ستتكشف من خلال التحقيقات الجارية، في إشارة إلى لقاء وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.