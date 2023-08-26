فلسطين في قلب معركة حرية التعبير بالجامعات الأمريكية.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- مع استمرار قضايا الحرية الأكاديمية والرقابة في الهيمنة على المحادثات في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يقول الأكاديميون إن العديد من هذه القضايا – وكذلك أساليب الرقابة – يمكن ربطها مرة أخرى بالخطاب المتعلق بفلسطين.

وقالت ديما الخالدي المديرة التنفيذية لمنظمة فلسطين القانونية، إن الأكاديميين يعملون منذ عقود على وضع قضية الحقوق الفلسطينية في مقدمة اهتمامات جامعاتهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى محاولات من قبل الجماعات الموالية لإسرائيل والصهيونية لفرض رقابة على أصواتهم.

وأضافت خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة الأبحاث ومقرها واشنطن: “من الواضح أن هناك استثناءً لفلسطين من حقوقنا في حرية التعبير، لكنه ليس الاستثناء الوحيد. وأعتقد أنها علامة على التآكل السريع لحقوقنا الدستورية”.

وتم تقديم مواقع مثل Canary Mission وCampus Watch على مدار العشرين عامًا الماضية، لتكون بمثابة قوائم سوداء حيث يتم وضع الطلاب والناشطين والأكاديميين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو أولئك الذين ينتقدون إسرائيل وتوجه إليهم اتهامات بمعاداة السامية ودعم الإرهاب.

وأكد العديد من الطلاب أنهم اضطروا إلى مواجهة حملات التشهير بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين.

ووفقا لموقع The Intercept ، أصبحت القوائم السوداء مثل Canary Mission أكثر إثارة للخوف لأنها تستخدم من قبل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل والولايات المتحدة.

- Advertisement -

وأوضحت الخالدي: “بينما كانت Campus Watch واحدة من أولى المجموعات التي أنشأت قائمة سوداء ضد الأساتذة الذين ينتقدون إسرائيل، فقد رأينا ذلك يلهم، على الأرجح، مجموعات يمينية جديدة مثل Professor Watchlist، وهو مشروع لـ Turning Point USA الذي من المفترض أنه يفضح الأساتذة الذين يمارسون التمييز ضد الطلاب المحافظين ويروجون للدعاية اليسارية في الفصول الدراسية”.

وفي هذا العام وحده، جرت عدة محاولات لفرض رقابة على الأكاديميين وغيرهم من الأفراد الذين ينتقدون إسرائيل في الجامعات الأمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني، مُنع كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، من الحصول على منصب زمالة في جامعة هارفارد.

وقال روث لموقع “ميدل إيست آي” في ذلك الوقت، إن سبب إنكاره على الأرجح يتعلق بانتقاده لإسرائيل.

وحصل روث في النهاية على الزمالة في جامعة هارفارد، بعد موجة من الغضب. لكن ليلى الحداد، وهي في الأصل من غزة ودرست في كلية كينيدي بجامعة هارفارد في عام 2002، قالت إن الحادث كان مجرد واحد من العديد من الحوادث التي تظهر التحيز تجاه إسرائيل، وكان أيضًا سابقة مثيرة للقلق للأكاديميين الفلسطينيين الذين يتحدثون علنًا ضد إسرائيل.

وفي الصيف الماضي، دعت الجماعات الصهيونية والحكومة الإسرائيلية جامعة برينستون إلى حظر كتاب يناقش تشويه إسرائيل المتعمد للفلسطينيين. وأدت هذه القضية أيضًا إلى الغضب، وحصلت رسالة مفتوحة ضد هذه الخطوة على حوالي 400 توقيع حتى الآن.

وقالت فداء عدلي، الأستاذ المشارك ومدير مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، خلال الندوة عبر الإنترنت، إن المحاولات والأساليب المتعلقة بالرقابة على فلسطين يمكن رؤيتها الآن أيضًا في مجالات أكاديمية أخرى، مثل نظرية العرق النقدي أو دراسات النوع الاجتماعي.

ووقَّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مؤخرًا على مشروع قانون يحظر تدريس نظرية العرق النقدي في الفصول الدراسية العامة.