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إيجي أزاليا عارية قبل حفلها في الرياض.. الممثلة الإباحية الأسترالية ومشاهد ممنوعة من العرض

من مسرح محمد عبده إلى مواقع التواصل: كيف استقبلت الرياض حفل إيجي أزاليا وما هي الرسائل التي أرادت إيصالها؟

كتب فهمي الورغمي
إيجي أزاليا
إيجي أزاليا
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وطن- تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الجمعة 25 آب/أغسطس حفلة صاخبة لمغنية الراب والممثلة المُنضمة حديثاً لعالم الإباحية، الأسترالية إيجي أزاليا.

وتحضر أزاليا، الحفل الذي سيُقام على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض ضمن الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“، رفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

سيُشارك في الحفل أيضاً، كلّ من مُغنية الرّاب اللبنانية – المصرية “زينة” (ZEINA) والـ DJ الكورية صاحبة الـ 35 عاماً “هوانج سو هي” المعروفة عالمياً باسم (DJ Soda)، حسب ماذكر الحساب الرسمي للفعالية على موقع إكس.

رائحة “الإباحية” تستفزّ السعوديّين

وحسب وسائل إعلام سعودية، تُعد هذه التشكيلة الرئيسية المخصصة للنساء، أحدث مبادرة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لضمان تمثيل المرأة وإلهامها عبر الرياضات الإلكترونية والترفيه.

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سيكون الأسبوع الثامن من موسم الجيمزر، هو الأخير في الرياض. لكنه سيكون بمثابة أول ظهور لـ إيجي أزاليا في السعودية. ويبدو أنّ مغنيّة الراب الأسترالية لم ترفض العرض الذي قُدّم لها من الجهات السعودية.

هذا وندّد نشطاء ومعارضون سعوديون بالطريقة التي أصبحت بموجبها تستضيف السلطات السعودية الفنانين حول العالم. لافتين أن استدعاء ممثلة إباحية لتقديم عرض غنائي أمام ألاف الشباب السعودي ليس إلا ضرباً من ضروب “الفساد”.

إيجي أزاليا تنضم لعالم الإباحية

انضمت أزاليا، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمنصة عالمية مشهورة بنشر الصور والمقاطع الإباحية، على الرغم من أنها غردت سابقًا بأنها لن تفعل ذلك أبدًا.

إيجي أزاليا تنضم لعالم الإباحية
إيجي أزاليا تنضم لعالم الإباحية

وقالت أزاليا بعد أول تجربة لها في المنصة المُشار لها في بودكاست إميلي راتاجكوفسكي، “High Low” :”لقد كسبت الكثير من المال من جسدي وحصلت على أصغر قطعة من جسدي اللعين”.

وتابعت أزاليا لـ راتاجكوفسكي: “أنا أحب جسدي. أحببت جسدي من قبل. أحببت وجهي من قبل وأحبه الآن. أنا أحب نفسي. لم أفعل ذلك أبدًا. لم أكره نفسي أبدًا”.

إباحية إيجي أزاليا
إباحية إيجي أزاليا

عارية قبل حفلها في السعودية

ظهرت إيجي أزاليا عارية في ملابس داخلية مرصعة بالجواهر، في أحدث أغانيها التي أطلقتها، اليوم الجمعة، وفيها تحدّثت عن ممارسة الجنس عن طريق الفم.

إيجي أزاليا تحدّثت عن ممارسة الجنس عن طريق الفم
إيجي أزاليا تحدّثت عن ممارسة الجنس عن طريق الفم

الفيديو كليب الذي شاركته أزاليا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، تضمّن مقاطع موسيقية بذيئة ضمن أغنيتها المنفردة الجديدة Money Come.

وفي الفيديو الموسيقي المفعم بالحيوية للأغنية، تظهر الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا عارية تمامًا ولا ترتدي سوى بدلة مرصعة بالجواهر لحماية أعضائها التناسلية.

إيجي أزاليا ترتدي بدلة مرصعة بالجواهر لحماية أعضائها التناسلية
إيجي أزاليا ترتدي بدلة مرصعة بالجواهر لحماية أعضائها التناسلية

وتُظهر مشاهد أخرى النجمة وهي تتباهى بفتحة صدرها في لباس داخلي لامع بينما تركب رجل أعمال مثل الحمار. كما ارتدت في مشهد لاحق بدلة فضية ضيقة تسلط الضوء على تفاصيل جسمها بكل دقّة، بينما كانت ممسكة بمسدس وردي.

إيجي أزاليا ترتدي لباس داخلي لامع
إيجي أزاليا ترتدي لباس داخلي لامع
المصدرانستجرام ,يوتيوب ,تويتر، وطن

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