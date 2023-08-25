إيجي أزاليا عارية قبل حفلها في الرياض.. الممثلة الإباحية الأسترالية ومشاهد ممنوعة من العرض

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وطن- تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الجمعة 25 آب/أغسطس حفلة صاخبة لمغنية الراب والممثلة المُنضمة حديثاً لعالم الإباحية، الأسترالية إيجي أزاليا.

وتحضر أزاليا، الحفل الذي سيُقام على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض ضمن الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“، رفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

سيُشارك في الحفل أيضاً، كلّ من مُغنية الرّاب اللبنانية – المصرية “زينة” (ZEINA) والـ DJ الكورية صاحبة الـ 35 عاماً “هوانج سو هي” المعروفة عالمياً باسم (DJ Soda)، حسب ماذكر الحساب الرسمي للفعالية على موقع إكس.

من الهيب هوب 😎 للبوب العربي 💪🔥 ليلة خيالية كلها مُتعة 🤩 احضر حفلة الأسبوع الثامن في #موسم_الجيمرز واستعدوا لحفل ختامي اسطوري❤️‍🔥@IGGYAZALEA @dj_soda_ @sherine @Zeinamates — موسم الجيمرز (@Gamers8_AR) August 19, 2023

رائحة “الإباحية” تستفزّ السعوديّين

وحسب وسائل إعلام سعودية، تُعد هذه التشكيلة الرئيسية المخصصة للنساء، أحدث مبادرة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لضمان تمثيل المرأة وإلهامها عبر الرياضات الإلكترونية والترفيه.

متبقي 24 ساعه لمشاهدة ذات القوام الرائع النجمة العالمية iggy azalea❤️‍🔥 pic.twitter.com/OVw1f8LQOU — Concerts Saudi (@ConcertsSaudi) August 24, 2023

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سيكون الأسبوع الثامن من موسم الجيمزر، هو الأخير في الرياض. لكنه سيكون بمثابة أول ظهور لـ إيجي أزاليا في السعودية. ويبدو أنّ مغنيّة الراب الأسترالية لم ترفض العرض الذي قُدّم لها من الجهات السعودية.

هذا وندّد نشطاء ومعارضون سعوديون بالطريقة التي أصبحت بموجبها تستضيف السلطات السعودية الفنانين حول العالم. لافتين أن استدعاء ممثلة إباحية لتقديم عرض غنائي أمام ألاف الشباب السعودي ليس إلا ضرباً من ضروب “الفساد”.

🔴 Porn celebrities in #Saudi_Arabia

Concert for porn actress #IggyAzalea in #Riyadh

Prostitutes on platforms are honored, supported, supported

And the people of good and righteousness are inside the detention centers and death sentences https://t.co/djLjatByI5 — م: خالد عامر . عضو مجلس احرار الحرمين (@1Khaled_Amer) August 25, 2023

إيجي أزاليا تنضم لعالم الإباحية

انضمت أزاليا، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمنصة عالمية مشهورة بنشر الصور والمقاطع الإباحية، على الرغم من أنها غردت سابقًا بأنها لن تفعل ذلك أبدًا.

وقالت أزاليا بعد أول تجربة لها في المنصة المُشار لها في بودكاست إميلي راتاجكوفسكي، “High Low” :”لقد كسبت الكثير من المال من جسدي وحصلت على أصغر قطعة من جسدي اللعين”.

وتابعت أزاليا لـ راتاجكوفسكي: “أنا أحب جسدي. أحببت جسدي من قبل. أحببت وجهي من قبل وأحبه الآن. أنا أحب نفسي. لم أفعل ذلك أبدًا. لم أكره نفسي أبدًا”.

عارية قبل حفلها في السعودية

ظهرت إيجي أزاليا عارية في ملابس داخلية مرصعة بالجواهر، في أحدث أغانيها التي أطلقتها، اليوم الجمعة، وفيها تحدّثت عن ممارسة الجنس عن طريق الفم.

الفيديو كليب الذي شاركته أزاليا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، تضمّن مقاطع موسيقية بذيئة ضمن أغنيتها المنفردة الجديدة Money Come.

وفي الفيديو الموسيقي المفعم بالحيوية للأغنية، تظهر الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا عارية تمامًا ولا ترتدي سوى بدلة مرصعة بالجواهر لحماية أعضائها التناسلية.

وتُظهر مشاهد أخرى النجمة وهي تتباهى بفتحة صدرها في لباس داخلي لامع بينما تركب رجل أعمال مثل الحمار. كما ارتدت في مشهد لاحق بدلة فضية ضيقة تسلط الضوء على تفاصيل جسمها بكل دقّة، بينما كانت ممسكة بمسدس وردي.