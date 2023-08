إيجي أزاليا عارية قبل حفلها في الرياض.. الممثلة الإباحية الأسترالية ومشاهد ممنوعة من العرض

- Advertisement -

وطن- تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الجمعة 25 آب/أغسطس حفلة صاخبة لمغنية الراب والممثلة المُنضمة حديثاً لعالم الإباحية، الأسترالية إيجي أزاليا.

وتحضر أزاليا، الحفل الذي سيُقام على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض ضمن الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“، رفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

سيُشارك في الحفل أيضاً، كلّ من مُغنية الرّاب اللبنانية – المصرية “زينة” (ZEINA) والـ DJ الكورية صاحبة الـ 35 عاماً “هوانج سو هي” المعروفة عالمياً باسم (DJ Soda)، حسب ماذكر الحساب الرسمي للفعالية على موقع إكس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، تُعد هذه التشكيلة الرئيسية المخصصة للنساء، أحدث مبادرة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لضمان تمثيل المرأة وإلهامها عبر الرياضات الإلكترونية والترفيه.

سيكون الأسبوع الثامن من موسم الجيمزر، هو الأخير في الرياض. لكنه سيكون بمثابة أول ظهور لـ إيجي أزاليا في السعودية. ويبدو أنّ مغنيّة الراب الأسترالية لم ترفض العرض الذي قُدّم لها من الجهات السعودية.

هذا وندّد نشطاء ومعارضون سعوديون بالطريقة التي أصبحت بموجبها تستضيف السلطات السعودية الفنانين حول العالم. لافتين أن استدعاء ممثلة إباحية لتقديم عرض غنائي أمام ألاف الشباب السعودي ليس إلا ضرباً من ضروب “الفساد”.

🔴 Porn celebrities in #Saudi_Arabia

Concert for porn actress #IggyAzalea in #Riyadh

Prostitutes on platforms are honored, supported, supported

And the people of good and righteousness are inside the detention centers and death sentences https://t.co/djLjatByI5

— م: خالد عامر . عضو مجلس احرار الحرمين (@1Khaled_Amer) August 25, 2023