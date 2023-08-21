انطلاق قمة بريكس السنوية.. إليك قائمة الدول العربية الراغبة في الانضمام للتكتل

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وطن- تنطلق، اليوم الثلاثاء، القمة السنوية الخامسة عشرة لبريكس في جوهانسبرج، حيث سيجتمع كبار المسؤولين من خمسة اقتصادات ناشئة رئيسية “البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا”، ويناقشون توسيع المجموعة التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بديل للهيمنة الغربية.

وسيحضر قادة جميع أعضاء بريكس ، باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي صدر بحقه مذكرة توقيف دولية بشأن غزو بلاده لأوكرانيا، وسيشارك بشكل افتراضي، فيما سيحضر وزير خارجيته سيرغي لافروف شخصيًا.

وفي القمة، سيناقش القادة تأسيس بنك التنمية الجديد (NDB) ومقره الصين أو ما يسمى بنك بريكس، ويضم أعضاء بريكس بالإضافة إلى بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة كدول مساهمة.

وفي اليوم الأخير من القمة “الخميس”، ستتحدث المجموعة عن انضمام دول جديدة للكتلة، وسط حالة من الانقسام بين أعضاء البريكس الخمسة حول ما إذا كانوا يريدون الترحيب بأعضاء جدد في التحالف ، وإذا كانوا يدعمون توسيع المجموعة، فهناك اختلافات حول معايير القبول.

دعوة زعماء كُثر

وقال وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إنه تمت دعوة حوالي 67 زعيما من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي لحضور القمة.

وتدعم كل من الصين وروسيا، رئيس جنوب إفريقيا توسيع الكتلة ، وتسعى إلى زيادة نفوذها السياسي والاقتصادي. ومع ذلك ، فإن البرازيل متشككة والهند مترددة.

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وفقًا لجنوب إفريقيا، أعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس. وأعرب البعض عن نواياهم علنًا ، بينما فعل آخرون ذلك بشكل خاص.

يأمل الأعضاء الجدد في الاستفادة من النفوذ السياسي والاقتصادي للمجموعة ، التي تمثل حاليًا أكثر من 42٪ من سكان العالم وحوالي 26٪ من الاقتصاد العالمي.

ما هي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتطلع للانضمام إلى البريكس؟، وهو تساؤل أجاب عليه موقع المونيتور في تقرير له.

الجزائر

تقدمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الغنية بالنفط والغاز، بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس في يوليو ، حيث ساهمت بمبلغ 1.5 مليار دولار في بنك التنمية الوطني في طلب أن تكون مساهمًا، والجزائر حليف وثيق للصين وروسيا وجنوب إفريقيا.

البحرين

ذكرت بلومبرج في شهر أبريل الماضي، أن خمس دول عربية تتطلع للانضمام إلى المجموعة ، بما في ذلك البحرين.

مصر

أفادت وكالة أنباء تاس الروسية المملوكة للدولة، بأن مصر مساهم في بنك بريكس، وأكد مسؤول كبير في 19 أغسطس الجاري، أنها تعتزم تقديم طلب للانضمام لهذه الكتلة.

الكويت

قال وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن الكويت تقدمت بطلب.

إيران

أكد مسؤولون إيرانيون نية بلادهم الانضمام إلى التكتل، وتحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن ذلك مع نظيره الجنوب إفريقي، في زيارة أخيرة لبريتوريا .

فلسطين

أكد وزير خارجية جنوب إفريقيا، في إفادة صحفية في 9 أغسطس، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب رسمي.

المملكة العربية السعودية

كشفت بورنيما أناند ، رئيسة منتدى بريكس الدولي، في 14 يوليو الماضي، أن المملكة مهتمة بالانضمام إلى المجموعة.

تونس

قال محمود بن مبروك ، المتحدث باسم “حركة 25 يوليو” الموالية للرئيس ، قيس سعيد في تونس ، في أبريل الماضي، إن بلاده تريد الانضمام إلى البريكس.

تركيا

في 14 يوليو ، قال أناند أيضًا إن تركيا تجري محادثات للانضمام إلى التحالف.

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات حليف وثيق لكل من روسيا والصين ، وقد وصف باندور الدولة الخليجية بأنها تريد الانضمام إلى البريكس.