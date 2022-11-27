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“رشوة” للمغرب.. ما القصة وما علاقة الجزائر؟

قدمت بريطانيا 4 مليارات دولار في شكل إستثمارات

كتب فهمي الورغمي
المغرب و الجزائر watanserb.com
المغرب و الجزائر
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وطن- كشف موقع “تي أف إي غلوبال”، عن “رشوة” قدّمتها الدول الغربية -تحديداً المملكة المتحدة- إلى المغرب، في سبيل استمالتها، وذلك بسبب تنامي العلاقات الواضح بين الجزائر وموسكو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بريطانيا تقدّم رشوة إلى المغرب

وأفاد الموقع، بأن واشنطن وبعض العواصم الأوروبية قد اعتادت على تقديم الدعم للجزائر والمملكة المغربية في ذات الوقت.

لكن ذلك، لم يكن الحال منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تقارب واضح المعالم بين الجزائر والمعسكر الروسي.

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وفي المقابل، انخرط الرئيس الأمريكي جو بايدن والمملكة المتحدة، في محاولات سياسية من أجل مزيد التقرّب من الرباط والدفع بها إلى معسكرها.

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ولفت التقرير، إلى أن واشنطن قرّرت -في هذا السياق- تقديمَ ما وصفه بـ”الرشوة” إلى المملكة المغربية.

وجاءت هذه “الرشوة” التي تحصّل عليها المغرب من طرف المملكة المتحدة -بحسب التقرير- والسبب في ذلك هو أن واشنطن لا تستطيع القيام بتقديم تلك الأموال عبر مؤسساتها الاقتصادية الرسمية أو حتى المؤسسات المتماشية مع سياساتها، شأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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وقدّمت بريطانيا 4 مليارات جنيه إسترليني للمغرب، في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية عميقة، وفقاً للمصدر ذاته.

حيث خصّصت حكومة المملكة المتحدة 4 مليارات جنيه إسترليني، لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقد صرّحت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، وهي وكالة حكومية، أنّ المغرب سيوفر العديد من الفرص للشركات البريطانية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية البريطانية، بعد أيام من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمَه على زيارة موسكو، حيث سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر أن الجزائر كانت مؤخراً قد تقدّمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية، وهي المجموعة التي تضمّ روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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وتعتبر “بريكس” واحدةً من التكتلات الاقتصادية التي ترى فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومِن ورائها الدول الغربية، منافساً كبيراً.

وكانت موسكو أولَ المرحبّين بانضمام الجزائر إلى تلك المجموعة الاقتصادية.

ويؤكد هذا التقرير، في ذات السياق، على جملة من المعطيات التي تشير إلى التوجه الغربي الأمريكي نحو المغرب على حساب الجزائر.

حيث دعا مجموعة من النواب قي البرلمان الأوروبي مؤخراً، رئيسَ المفوضية الأوروبية لمراجعة علاقاتهم مع الجزائر.

وهو أيضاً نفس الموقف، الذي كان قد عبّر عنه بعض النواب الديمقراطيين الأمريكيين.

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حيث راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمّت 27 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر، بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.

متّهمينَ الجزائر بدعم روسيا عبر توقيع عقد لشراء أسلحة، تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

يشار إلى أنّ الجزائر قد رفعت ميزانيتها الدفاعية إلى 23 مليار دولار، منها 17 مليار دولار مخصصة لشراء أسلحة من روسيا، بحسب ذات المصدر.

المصدرموقع تي أف إي غلوبال، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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