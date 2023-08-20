مفاجأة إيلون ماسك .. هكذا سيعيد “العصفور الأزرق” إلى شعار منصة X

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وطن – لا تتوقف مفاجآت الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة X “تويتر سابقا”، إذ يبدو أنه يتجه لإعادة رمز “العصفور الأزرق” إلى شعار المنصة، الذي غيّره مؤخراً.

وفي هذا السياق، نشر إيلون ماسك، عبر حسابه الرسميّ، تصميمين للعصفور الأزرق على شعار المنصة X، مستفتياً المغردين أيهما يختار لاعتماده على الشعار من جديد .

Which 𝕏 bird is better? pic.twitter.com/s0DTLUZrEs — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) August 20, 2023

وكان إيلون ماسك غيّر اسم وشعار تويتر من العصفور إلى الحرف “X”، كما وضعه على صورة حسابه الرسمي.

وسارع المغردون إلى إبداء آرائهم حول أي التصميمين الذيْن اقترحهما إيلون ماسك مناسباً أكثر للمنصة، فيما طالب البعض بإعادة التصميم القديم “شعار العصور الأزرق” .

وماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أميركي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه يخطط لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية.

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وقد غيّر في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى (إكس كورب) X Corp أو اختصارًا (إكس).

وكان الشعار الأزرق، المعروف باسم “لاري ذا بيرد”، شعار تويتر منذ إنشائه في عام 2006، مع التصميم الحالي قيد الاستخدام منذ عام 2012.

وكان إيلون ماسك أعلن في خطوة مفاجئة مطلع شهر أبريل الماضي، عن تغيير شعار تويتر من الطائر إلى الكلب (شيبا إينو) الذي يُستخدم شعارًا لعملة (الدوجكوين) Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أدى إلى صعود سريع في قيمة سعر العملة في السوق في حينه .