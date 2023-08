مفاجأة إيلون ماسك .. هكذا سيعيد “العصفور الأزرق” إلى شعار منصة X

- Advertisement -

وطن – لا تتوقف مفاجآت الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة X “تويتر سابقا”، إذ يبدو أنه يتجه لإعادة رمز “العصفور الأزرق” إلى شعار المنصة، الذي غيّره مؤخراً.

وفي هذا السياق، نشر إيلون ماسك، عبر حسابه الرسميّ، تصميمين للعصفور الأزرق على شعار المنصة X، مستفتياً المغردين أيهما يختار لاعتماده على الشعار من جديد .

Which 𝕏 bird is better? pic.twitter.com/s0DTLUZrEs

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) August 20, 2023