حمد بن جاسم يعرض عقارين يمتلكهما في دولة أجنبية للبيع بمبلغ خيالي

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وطن- قالت صحيفة “التلغراف The Telegraph” البريطانية إن شيخ قطري، قدم ابنه عرضًا لشراء مانشستر يونايتد ـ في إشارة للشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق ـ ، يسعى لبيع منزلين فاخرين يملكهما في لندن بسعر إجمالي قدره 370 مليون جنيه إسترليني.

حيث يدرس الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، بحسب التقرير بيع شقة “بنتهاوس” في “ون هايد بارك”، مقابل 220 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات قريبة في ساحة بلجريف مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

الملياردير، الذي حصل على لقب “الرجل الذي اشترى لندن”، هو الرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمار (QIA) ورئيس الوزراء السابق لقطر وخلال الفترة التي قضاها في جهاز قطر للاستثمار، استحوذ الصندوق السيادي على حصص في شركات من بينها شركة جلينكور وبنك باركليز وهارودز.

ممتلكات الشيخ حمد بن جاسم في لندن

كما اشترى الشيخ حمد، وهو صديق للملك تشارلز، فوربس هاوس عام 2018 مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، وهو قصر من 6 طوابق مع 25 غرفة نوم، يقع على بعد بضع دقائق سيرًا على الأقدام من قصر باكنغهام.

في غضون ذلك، كان ابن الملياردير، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نشطًا في حرب المزايدة للحصول على أحد أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث قدم الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف عروض منفصلة تزيد قيمتها عن 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد بعد أن عرضت عائلة جليزر نادي كرة القدم للبيع.

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وقد يؤدي بيع الشيخ حمد للمنازل الرئيسية في لندن بحسب تقرير “التلغراف“، إلى ضعف الثقة في سوق الإسكان الفاخر في المملكة المتحدة، فقد انخفضت المبيعات عبر سوق العقارات الرئيسي في لندن بنسبة 26٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد الصفقات المنهارة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 15٪ بين يناير ويوليو.

تم تطوير البنتهاوس المطل على هايد بارك، من قبل الشيخ حمد في مشروع مشترك مع CPC Group، وهي شركة مملوكة لكريستيان كاندي.

المنزل الأكثر قيمة في لندن

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أنه من المفهوم أن الوكيل العقاري سافيلز، يعمل مع الشيخ حمد في عملية البيع وامتنع سافيلز عن التعليق.

في وقت سابق من هذا العام، تم طرح المنزل الأكثر قيمة في لندن (ذ هولم) في السوق مقابل 300 مليون جنيه إسترليني وكان القصر، الواقع داخل ريجنت بارك، مملوكًا سابقًا للعائلة المالكة السعودية ولكنه الآن قيد الحراسة بعد انقضاء القرض.

إذا حققت عملية بيع “ذ هولم” السعر المتوقع، فإنه سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر صفقة عقارية على الإطلاق في لندن.

وكان الرقم القياسي السابق هو شراء الملياردير الصيني تشيونغ تشونغ كيو لعقار نايتسبريدج مقابل 210 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.