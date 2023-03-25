السبت, مارس 25, 2023
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نجل حمد بن جاسم تقدم بعرض جديد مغري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

تسعى الدوحة بكل قوتها للسيطرة على النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، كما فعلت في صفقة باريس سان جيرمان

كتب باسل النجار
نجل حمد بن جاسم تقدم بعرض جديد مغري للاستحواذ على مانشستر يونايتد watanserb.com
نجل حمد بن جاسم تقدم بعرض جديد مغري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
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وطن- يبدو أن المنافسة لا تزال شرسة بين عدة أطراف للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما كشفت عائلة “غليزر” المالكة للنادي في نوفمبر الماضي عن نيتها لبيعه.

قطر تزيد قيمة عرضها للاستحواذ على مانشستر يونايتد

وبينما تتنافس قطر مع جهات أخرى لاقتناص هذه الصفقة منذ فترة، كشفت شبكة “skysports” عن عرض جديد مغري تقدمت به الدوحة ممثلة في الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق.

وذكرت الشبكة المعنية بأخبار الرياضة أن الشيخ القطري، قدم عرضا جديدا لشراء مانشستر، مقابل 5 مليارات جنيه إسترليني.

وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات الثانية عند، الساعة التاسعة مساء الأربعاء، لكن ممثلي الشيخ جاسم طلبوا تمديدها يوم، الثلاثاء، ومُنحوا مزيدا من الوقت.

وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم بن حمد، في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة “ناين تو” الخاصة بالشيخ جاسم.

وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا يوم، الخميس، الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي.

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وقال لرويترز إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنكليزي.

وكان “زيلياكوس”، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “نوفام جروب” للتواصل الاجتماعي، قد ناشد الشيخ جاسم، والسير جيم راتكليف “لتوحيد الجهود” معه و”شراء النادي معًا”.

وقال في بيان: “لقد ناشدت خصميني الرئيسيين ، السير جيم راتكليف والشيخ جاسم ، أن يتحدوا معي حتى نشتري النادي معًا وبهذه الطريقة نوجه المزيد من الأموال للنادي في كل شيء.. من شراء اللاعبين إلى تحسين الأداء في الملعب.”

وتابع: “ومع ذلك ، لم أتلق أي رد ، لذلك قامت XXI Century Capital بزيادة عرضها. نعتقد أن عرضنا ، الذي يتضمن مشاركة الجماهير بطرق لم يسبق لها مثيل بالإضافة إلى القيم التي سيبنى عليها مستقبل النادي ، هو الأفضل للنادي ومشجعيه.”

وأكمل:”نحن جادون للغاية في رغبتنا في شراء النادي. سنجعله أفضل ناد في العالم وسننمي بشكل كبير قاعدة الجماهير الضخمة بالفعل في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم طرق غير مسبوقة للمشجعين في كل مكان للمشاركة والتواصل مع النادي و اللاعبين.”

وبدأت عائلة غليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنكليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه.

ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

الشيخ جاسم بن حمد
الشيخ جاسم بن حمد

من هو جاسم بن حمد آل ثاني؟

الشيخ القطري الذي يسعى بقوة وراء شراء مانشستر هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أحد أكبر البنوك في بلاده.

والده حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس وزراء سابق لدولة قطر.

توجد معلومات قليلة نسبيًا عنه في المجال العام ، لكن من المعروف أنه التحق بمدرسة داخلية في المملكة المتحدة، وانتقل إلى الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست ، وخلال تلك الفترة على ما يبدو وقع في حب يونايتد.

وسط جدل محتمل حول ملكية الدولة للأندية ، كان الشيخ جاسم واضحًا عندما أعلن عن عرضه أن اهتمامه كان مبادرة خاصة من خلال مؤسسته “Nine Two Foundation”.

إنه يأمل في السيطرة بنسبة 100 في المائة على النادي ، وقد تعهد ، إذا فعل ذلك ، بمسح جميع الديون والاستثمار بشكل كبير في النادي وبنيته التحتية ودعم المجتمعات المحلية.

نجل حمد بن جاسم تقدم بعرض جديد مغري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
نجل حمد بن جاسم تقدم بعرض جديد مغري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

السير جيم راتكليف

رجل الأعمال البالغ من العمر 70 عامًا والمولود في مانشستر هو واحد من أغنى الأشخاص في بريطانيا ، حيث تقدر ثروته الشخصية بحوالي 6 مليارات جنيه إسترليني.

أسس شركة المواد الكيميائية INEOS في عام 1998 وأشرف على نموها لتصبح شركة تقدر قيمتها الآن بنحو 50 مليار جنيه إسترليني.

أصبح اهتمامه بالرياضة معروفًا جيدًا في السنوات الأخيرة. يمتلك فريق نيس الفرنسي ونادي “إف سي لوزان-سبورت” في دوري الدرجة الأولى السويسري، بالإضافة إلى فريق إنيوس غريناديرس لركوب الدراجات.

في العام الماضي ، قدم عرضًا لشراء تشيلسي ، حيث كان يحمل تذكرة موسمية ، لكنه خسر في النهاية أمام الأمريكي تود بوهلي.

السير جيم راتكليف
السير جيم راتكليف
المصدرشبكة skysports، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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