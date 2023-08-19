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تطورات خطيرة في حرب السودان تكشف إتساع رقعة القتال وهؤلاء يدفعون الثمن

الصراع بين الجنرال عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو يتسع، ومدن جنوب السودان تشهد تصاعدًا في أعمال العنف والدماء.

كتب خالد السعدي
تطورات خطيرة في حرب السودان تكشف إتساع رقعة القتال وهؤلاء يدفعون الثمن
حرب السودان
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وطن- أفاد شهود عيان، بأن القتال بين الجنرالين السودانيين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، امتد إلى مدن جنوب السودان الذي مزقته الحرب ، مما أثار مخاوف على حياة مئات الآلاف الذين فروا من أعمال العنف في منطقة دارفور.

وشهدت المنطقة الغربية الشاسعة جانبا من أسوأ أعمال إراقة الدماء منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل / نيسان بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

عبد الفتاح البرهان وحميدتي
عبد الفتاح البرهان وحميدتي

قال شهود إن المعارك استؤنفت في مدينة الفاشر ، عاصمة ولاية شمال دارفور ، مما أدى إلى اضطراب حاد بعد ما يقرب من شهرين من الهدوء في المدينة المكتظة بالسكان التي أصبحت ملجئا من القصف والنهب والاغتصاب والإعدامات بإجراءات موجزة في أجزاء أخرى من دارفور، وفق تقرير مفصل لموقع المونيتور.

وقال ناثانيال ريمون من مختبر البحوث الإنسانية بكلية ييل للصحة العامة: “هذا أكبر تجمع للمدنيين النازحين في دارفور ، بوجود 600 ألف شخص في الفاشر”.

وذكر أحد السكان لوكالة فرانس برس: “مع حلول الليل سمعنا معارك بالأسلحة الثقيلة من شرق المدينة”، كما أفاد شهود عيان بوقوع معارك في الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان المتاخمة لدارفور.

إتساع رقعة القتال

وامتد الصراع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان، وهي مركز تجاري ونقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب وغرب السودان.

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يأتي هذا فيما أفادت جماعات حقوق الإنسان وشهود العيان الذين فروا من دارفور، بوقوع مذبحة للمدنيين وهجمات واغتيالات بدوافع عرقية ، على يد القوات شبه العسكرية والميليشيات القبلية العربية المتحالفة معها.

وفر كثيرون عبر الحدود الغربية إلى تشاد المجاورة، بينما لجأ آخرون إلى أجزاء أخرى من دارفور ، حيث تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.

وكانت المنطقة بؤرة القتال الدامي منذ عام 2003 عندما أطلقت الحكومة في الخرطوم آنذاك العنان للجنجويد – سلائف قوات الدعم السريع – للهجوم على متمردي الأقليات العرقية والمدنيين المشتبه في دعمهم لهم.

وأعلنت جماعة مسلحة وقعت في عام 2020 اتفاق سلام مع الخرطوم ، الجمعة ، عن تحالفها مع قوات الدعم السريع.

وقالت جبهة تمازج المزعومة، إنها تهدف “لمحاربة فلول النظام القديم الذين يستخدمون الجيش لإعادة سلطتهم الشمولية”.

وهربت عدة شخصيات من نظام الرئيس القوي السابق عمر البشير ، الذي أطيح به في 2019 ، من السجن في الأشهر الأخيرة ، فيما أعرب البعض عن دعمهم للجيش.

وتركز القتال في الصراع الأخير حول الجنينة ، عاصمة ولاية غرب دارفور ، حيث تشتبه الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت نيالا ، ثاني مدينة في السودان وعاصمة ولاية جنوب دارفور ، في خضم المعارك الأخيرة، وقالت غرفة طوارئ أقيمت في المدينة يوم الجمعة، إنها تعيش في ظل ظروف إنسانية كارثية مع احتدام القتال لليوم السابع على التوالي.

وأضافت أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد كبير من الضحايا العزل، مع تسجيل عدد لا يحصى من الجرحى، كما أن الانتهاكات الإنسانية أدت إلى خروج جميع مستشفيات الدولة عن الخدمة.

القوات السودانية العسكرية
القوات السودانية العسكرية

دعوة أمريكية لوقف القتال

من جانبها، حثت الولايات المتحدة الجانبين المتحاربين على وقف تجدد القتال في نيالا وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن القصف العشوائي من قبل الطرفين”.

وفي اتجاه الشرق، قال أحد سكان الفولة إن “قوات الدعم السريع تتصدى للجيش والشرطة، وأضرمت النيران في مبان عامة خلال اشتباكاتها.

وذكر شاهد آخر في الفولة: “المتاجر نهبت وهناك قتلى من الجانبين لكن لا أحد يستطيع الوصول إلى الجثث في هذه الفوضى”.

وأدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 3900 شخص في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لتقدير متحفظ من قبل مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح.

يُعتقد أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير ، حيث يقيد القتال الوصول إلى العديد من المناطق.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشكل خاص للنساء والفتيات المحاصرات في النزاع ، ونددوا بـ”الاغتصاب والعنف الجنسي” من قبل مقاتلي قوات الدعم السريع.

المصدرالمونيتور ، وطن

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