تقرير أجنبي قضّ مضجع محمد بن زايد.. الفضيحة الكبرى أجبرت الإمارات على الرد هذه المرة

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وطن- بعدما فضح تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” محمد بن زايد، رئيس الإمارات، وأهدافه الخبيثة من وراء دعم أحد أطراف النزاع الحالي في السودان، جن جنون أبوظبي بسبب الأدلة التي جاء بها التقرير وأجبر الإمارات على الرد، حيث نفت ما وصفته بالمزاعم بشأن قيامها بتوريد أسلحة وذخائر إلى أي من أطراف القتال الدائر في السودان، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، صد الأحد.

ويأتي بيان وزارة الخارجية الإماراتية عقب تقرير “وول ستريت جورنال”، الذي نقل عن مسؤولين أوغنديين قولهم إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار أوغندي مطلع يونيو/حزيران، وأنها كان على متنها أسلحة وذخيرة.

وفي هذا السياق أكدت “عفراء محش الهاملي” مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية رفض دولة الإمارات بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان الشقيق بالأسلحة والذخيرة، والتي صدرت عن إحدى الجهات الإعلامية.”

وقالت “الهاملي” بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

الدعوة إلى إنهاء الصراع

وعلى خلاف عدة تقارير سابقة كشفت عن وقوف الإمارات بشكل خفي وراء الفوضى والصراع الدائر في السودان، شددت الهاملي على عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق.

وأضافت “أنه منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي.”

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وتابعت:”لطالما دعمت دولة الإمارات مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان الشقيق وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار”.

الإمارات وتأجيج الصراع في السودان

وكان تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أكد أن الإمارات العربية المتحدة تزود السودان بالأسلحة بدلاً من المساعدات الإنسانية ، مما يزيد من تورطها في استمرار الصراع داخل البلاد.

وفقًا للصحيفة هبطت طائرة شحن في مطار “عنتيبي” الرئيسي في أوغندا، في أوائل يونيو من هذا العام، وتشير سجلات الرحلات إلى أن الإمارات أرسلتها وكانت تحمل مساعدات للاجئين الذين فروا من الصراع في السودان.

وبدلاً من المساعدات الغذائية والطبية التي توقعوها ، تم الاستشهاد بالسلطات الأوغندية في التقرير على أنها ذكرت، أنها اكتشفت عشرات الصناديق في شحنة الطائرة التي تحتوي على أسلحة هجومية وذخيرة وأسلحة صغيرة أخرى.

ونقل التقرير عن مصادر أفريقية وشرق أوسطية مجهولة قولها إن الأسلحة التي تم العثور عليها في تلك الحادثة، كانت جزءًا من مؤامرة من الإمارات لدعم محمد حمدان دقلو ، أمير الحرب الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، والتي تنافس للسيطرة على البلاد ضد الجيش السوداني منذ 15 أبريل.

وبحسب المسؤولين الأوغنديين الذين استشهدت بهم الصحيفة ، فقد مُنحت الطائرة الإماراتية الإذن بمواصلة رحلتها إلى مطار “أم جرس” الدولي بشرق تشاد على الرغم من اكتشاف مخزون الأسلحة، حيث يُفترض أنه تم نقل الشحنة عبر الحدود إلى السودان ووقعت في أيدي السلطات.