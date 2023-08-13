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باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو (فيديو)

زين كرزون تشبهت بالدمية الشهيرة باربي وتألقت بالوردي في إطلالة جرئية خلال سهرة ليل صاخبة

كتب فهمي الورغمي
باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو
زين كرزون
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وطن- تألقت صانعة المحتوى الأردنية زين كرزون بإطلالة استثنائية ومبهجة، حيث اختارت أن تطلّ في حفل خاص داخل إحدى الحانات الراقية التي لم تحدد موقعها.

ولفتت زين الأنظار بإطلالتها الشبيهة بـ باربي الشهيرة من الفيلم الحدث، بطولة “مارغوت روبي” والمتصدر لشباك التذاكر العالم منذ أسابيع.

زين كرزون تتشبه بـ باربي في إطلالة جرئية

إطلالة زين كرزون وصفها البعض بالعارية والفاضحة، ما عرضها لهجوم حاد وانتقادات واسعة من قبلهم.

زين كرزون
زين كرزون
باربي الأردن زين كرزون
باربي الأردن زين كرزون

ظهرت زين بفستان بلون وردي زاهي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من العفوية والجرأة في الوقت نفسه.

واختارت تسريحة شعر تشبه تسريحة باربي أيضًا، حيث كان شعرها منسدلًا بأمواج ناعمة ولامعة، حسب مقطع فيديو شاركته في حسابها على إنستغرام.

وتثير زين كرزون صاحبة الـ 33 عاماً، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة واللافتة للأنظار لدى عموم الأردنيين.

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زين كرزون ووصلة رقص على مسرح جرش

وقبل أيام أيضا أثارت زين كرزون، الجدل في حفل أختها ديانا كرزون، خلال “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في دورته السابعة والثلاثين، حيث ظهرت ترقص بملابس فاضحة على مسرح جرش.

وشاركت زين كرزون مقطع الفيديو، حيث كانت ترقص خلال اختتام المهرجان وعلقت: “اجواء من حفل ختام مهرجان جرش مبارح ولا احلى”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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