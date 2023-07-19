أقدام بطلة فيلم “باربي” تفتن كل من يراها.. مثيرة إلى حد الهوس (شاهد)

وطن- حظيت مارجوت روبي ، نجمة فيلم باربي، باهتمام كبير لقدميها مؤخرًا.

بالإضافة إلى كونها الممثلة الرئيسية في أحد أكبر الأفلام لعام 2023 ، فقد حازت أيضًا على إعجاب أكثر من 6700 شخص ممن يعتقدون أنها تتمتع بقدم “جميلة”.

قد يبدو هذا إنجازًا غير عادي ، لكنه شيء تخطوه روبي التي جسدت باربي بخطوات كبيرة.

افتتان وهوس

في مقابلة حديثة مع صحيفة Cinema Blend ، تحدثت روبي عن افتتان الإنترنت بقدميها.

كشفت مارجوت روبي أنه في المرة الأولى التي بحثت فيها بنفسها على جوجل ، فوجئت برؤية أن أغنية “أقدام مارجوت روبي”، كانت من بين أهم نتائج البحث.

ثم اكتشفت النجمة صفحة على Wikifeet ، المختص بأقدام المشاهير، والتي تحتوي على صور لأقدامها وتعليقات من المعجبين.

وبينما يعتقد 97 شخصًا على الموقع أن روبي لديها أقدام “قبيحة” ، يبدو أن غالبية المستخدمين يعتقدون أن قدميها جميلتان.

“لا أشعر بالغرابة”

على الرغم من الطبيعة غير العادية لهذا الاهتمام ، يبدو أن روبي تأخذ كل شيء على قدم وساق. في الواقع ، حتى أنها تجده ممتعًا.

وقالت: “أنا أشعر بالإطراء حقًا لأن الناس متحمسون لقدمي”. “أعتقد أن هذا جميل. أنا حقًا. لا أشعر بالغرابة حيال ذلك. أنا في الواقع معجبة بالأمر ، هذا لطيف.”

روبي ليست أول شخصية مشهورة تحظى بالاهتمام لقدميها ، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. ومع ذلك ، يبدو أنها تتعامل مع الأمر بروح الدعابة.

أقدام روبي

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أقدام روبي في دائرة الضوء.

في فيلم Quentin Tarantino لعام 2019 ، ذات مرة في هوليوود ، لعبت روبي دور شارون تيت.

وكان لها مشهد لا ينسى حيث وضعت قدميها على مقعد في السينما. أثار هذا المشهد اهتمامًا متجددًا بأقدام روبي وساعد في تأجيج الانبهار الحالي بها ، وذلك بفضل فيلمها الجديد ، باربي.