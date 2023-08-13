الطاعون الدبلي يثير ذعرا عالميا ويظهر في الصين.. معلومات عن “الموت الأسود”

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وطن- قالت الحكومة المحلية في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين، أمس السبت، إنها سجلت حالتين من الطاعون الدبلي في أعقاب إصابة سابقة تم اكتشافها في، السابع من أغسطس.

ووفق وكالة “رويترز” قالت الحكومة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المصابين هما زوج وابنة الحالة السابقة.

الطاعون الدبلي يظهر في الصين

وذكر البيان أنه تم وضع جميع المخالطين للحجر الصحي ولم تظهر عليهم أعراض غير طبيعية.

وأثار الإعلان عن ظهور إصابات بالطاعون الدبلي في الصين، حالة من الذعر والهلع حول العالم وأعاد للأذهان فترة الحجر التي انتشرت عالميا بسبب جائحة كورونا.

معلومات عن الطاعون الدبلي

وعدوى الطاعون الدبلي ، هو مرض شديد العدوى ينتشر في الغالب عن طريق القوارض ، منخفضة في الصين ، حيث وجد معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة شمال غرب نينغشيا في السنوات الأخيرة.

ويعد الطاعون الدبلي أكثر أشكال الطاعون شيوعًا ، ويمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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أكثر أشكال الطاعون شيوعًا

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الطاعون الدبلي هو أكثر أشكال الطاعون شيوعًا ، ويمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

ووفق المصدر ينتج الطاعون عن بكتيريا اليرسينيا الطاعونية ، وهي بكتيريا حيوانية المنشأ توجد عادة في الثدييات الصغيرة والبراغيث.

وغالبًا ما تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بـ Y. pestis بعد فترة حضانة من يوم إلى سبعة أيام.

وهناك نوعان من الأشكال السريرية الرئيسية لعدوى الطاعون: الدبلي والالتهاب الرئوي. الطاعون الدبلي هو الشكل الأكثر شيوعًا ويتميز بالعقد الليمفاوية المتورمة المؤلمة أو “الدبل”.

“الموت الأسود” ينتقل بين الحيوانات والبشر

وينتقل الطاعون بين الحيوانات والبشر عن طريق لدغة البراغيث المصابة ، والاتصال المباشر بالأنسجة المصابة ، واستنشاق الرذاذ التنفسي المصابة.

ويمكن أن يكون الطاعون مرضًا شديد الخطورة عند الأشخاص ، حيث تبلغ نسبة إماتة الحالات من 30٪ إلى 60٪ من النوع الدبلي ، ويكون دائمًا مميتًا للنوع الرئوي عند تركه دون علاج.

ويحذر الخبراء من أن هذا الطاعون قد تصاب به القطط والكلاب إن تعرضت للسعات البراغيث، أو أكلت قوارض مصابة به.

وأخيرا بمقدور الطاعون الدبلي، أن ينتقل من جسد شخص متوفى لأولئك الذين يتعاملون مع الجثة كمن يحضرونها مثلا للدفن كما حصل في حالات الكورونا كوفيد 10 الذي أرعب العالم بعد انتشاره نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.

وتاريخياً كان الطاعون مسؤولاً عن انتشار الأوبئة مع ارتفاع معدل الوفيات. عُرف باسم “الموت الأسود” خلال القرن الرابع عشر ، وتسبب في وفاة أكثر من 50 مليونًا في أوروبا.