جيش الإيكواس بدأ الاستعداد.. هل يشتعل الساحل الأفريقي بعد خروج فرنسا المُهين من النيجر؟

- Advertisement -

وطن- أفاد متحدث باسم المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، بأنّ قادة أركان دول غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام المقبلة لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر، مع تنامي القلق بشأن ظروف احتجاز الرئيس المخلوع محمد بازوم، منذ 26 يوليو الماضي.

وحسب رويترز، فقد أمرت كتلة ايكواس بتفعيل القوة الاحتياطية، أمس الخميس، بعد أسبوعين من إطاحة الجنرالات بـ بازوم في الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات.

بدورها، نقلت فرانس برس عن مصادر عسكرية قولهم أن “رؤساء أركان دول إكواس سيجتمعون السبت في غانا لبحث ملف النيجر“.

كثّف قادة دول غرب إفريقيا، أمس الخميس، تصريحاتهم ضد قادة الانقلاب في النيجر، وأمروا بـ “تفعيل” و “نشر” قوة احتياطية إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في الدولة المنكوبة بالانقلاب.

في اجتماع في أبوجا نيجيريا، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي أعطوها للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى انتشار “لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر ” بحسب بيان تلاه عمر عليو توراي، رئيس مفوضية الإيكواس.

Communiqué of the Chairperson of the AU Commission in support of the 10 August 2023 ECOWAS decisions regarding Niger pic.twitter.com/KOkAHjtRTc

ولم يتضح على الفور ما سيترتب على “انتشار” و “تفعيل” القوة. كما أكد البيان على “العزم على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة”. كما أنه ليس من الواضح حجم القوة المعنية.

وعقب إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، لوسائل إعلام محلية، إن بلاده ستقدم ما بين 850-1100 جندي “في أقرب وقت ممكن” لتكملة القوة الاحتياطية.

وقال: “سيبدأون في التحضير والتعبئة ووضع كل ما يحتاجون إليه للانتشار في النيجر في أقرب وقت ممكن”.

WATCH🎥

President Alassane Ouattara speaks about the coup in Niger Republic.

"This is not Nigeria vs Niger. It is ECOWAS vs. Niger" – Alassane Ouattara, President of Ivory Coast pic.twitter.com/uyKXEA3tpE

— NTA News (@NTANewsNow) August 11, 2023