جيش الإيكواس بدأ الاستعداد.. هل يشتعل الساحل الأفريقي بعد خروج فرنسا المُهين من النيجر؟

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وطن- أفاد متحدث باسم المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، بأنّ قادة أركان دول غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام المقبلة لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر، مع تنامي القلق بشأن ظروف احتجاز الرئيس المخلوع محمد بازوم، منذ 26 يوليو الماضي.

وحسب رويترز، فقد أمرت كتلة ايكواس بتفعيل القوة الاحتياطية، أمس الخميس، بعد أسبوعين من إطاحة الجنرالات بـ بازوم في الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات.

بدورها، نقلت فرانس برس عن مصادر عسكرية قولهم أن “رؤساء أركان دول إكواس سيجتمعون السبت في غانا لبحث ملف النيجر“.

الإيكواس تُصعّد

كثّف قادة دول غرب إفريقيا، أمس الخميس، تصريحاتهم ضد قادة الانقلاب في النيجر، وأمروا بـ “تفعيل” و “نشر” قوة احتياطية إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في الدولة المنكوبة بالانقلاب.

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في اجتماع في أبوجا نيجيريا، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي أعطوها للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى انتشار “لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر ” بحسب بيان تلاه عمر عليو توراي، رئيس مفوضية الإيكواس.

Communiqué of the Chairperson of the AU Commission in support of the 10 August 2023 ECOWAS decisions regarding Niger pic.twitter.com/KOkAHjtRTc — Ecowas – Cedeao (@ecowas_cedeao) August 11, 2023

ولم يتضح على الفور ما سيترتب على “انتشار” و “تفعيل” القوة. كما أكد البيان على “العزم على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة”. كما أنه ليس من الواضح حجم القوة المعنية.

وعقب إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، لوسائل إعلام محلية، إن بلاده ستقدم ما بين 850-1100 جندي “في أقرب وقت ممكن” لتكملة القوة الاحتياطية.

وقال: “سيبدأون في التحضير والتعبئة ووضع كل ما يحتاجون إليه للانتشار في النيجر في أقرب وقت ممكن”.

WATCH🎥

President Alassane Ouattara speaks about the coup in Niger Republic. "This is not Nigeria vs Niger. It is ECOWAS vs. Niger" – Alassane Ouattara, President of Ivory Coast pic.twitter.com/uyKXEA3tpE — NTA News (@NTANewsNow) August 11, 2023

وقبلها في مقابلة متلفزة منفصلة، كشف الرئيس الإيفواري أن جميع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تتكون من 15 دولة، حاولوا الحوار مع المجلس العسكري، لكن قيل لهم إنهم سيحتفظون بالرئيس “كرهينة”.

وقال واتارا: “لا يمكننا أن ندع هذا يستمر، علينا أن نتحرك”. ولفت إن المجلس العسكري يجب أن يقاتل المسلحين “وألا يحاول اختطاف رئيس منتخب ديمقراطيا”، مضيفا أنه أصدر تعليمات لبلاده بحشد القوات تحسبا لعملية إيكواس.

🇨🇮 🇳🇪 Alassane Ouattara qui est arrivé au pouvoir grâce aux chars français et qui exerce un 3ème mandat, limité à 2 selon la constitution, soutiendra "les initiatives de la CEDEAO" contre les putschistes au Niger. pic.twitter.com/CuekIYXGjU — Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) August 8, 2023

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم جيش بنين، اليوم الجمعة، إنه سيساهم بقوات لكنه لم يذكر عدد القوات. وقالت السنغال الأسبوع الماضي إنها ستساهم بقوات إذا حدث تدخل.

وقد امتنعت معظم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأخرى – بما في ذلك نيجيريا ذات الوزن الثقيل في المنطقة، والتي تتولى رئاستها الدورية – عن التعليق حتى الآن.

في حين قال وزير دفاع غامبيا “سيرينج مودو نجي” ووزير الإعلام الليبيري “ليدجرهود ريني” لـ رويترز، اليوم الجمعة، إنهما لم يتخذا بعد قرارا بإرسال قوات.

ما حجم القوة العسكرية في النيجر؟

قبل الانقلاب، قالت وزارة الدفاع في النيجر إن جيشها قوامه 25 ألف جندي. وحسب تصنيف موقع “Globalfirepower” المتخصص في تصنيف قوة الجيوش وترتيبها، فقد احتلت النيجر بالنسبة لعام 2023، المرتبة 119 من 145 من الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية للموقع.

وتشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية منذ أواخر الشهر الماضي عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب نفذه الحرس الرئاسي. استجابت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد أيام بسن عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم: التنحي في غضون أسبوع أو مواجهة تدخّل عسكري محتمل.

لكن المهمة المقترحة أثارت شبح تعميق الصراع في منطقة ذات أهمية استراتيجية حيث فقدت القوى الغربية نفوذها خلال موجة الانقلابات، وحيث يظهر التزايد المتسارع للنفوذ الروسي.

على الأرض.. ما المُمكن فعله؟

نقلت وول ستريت جورنال عن قيادي عسكري بإحدى دول إيكواس توقعه أنّ “التحضير لتدخل عسكري لإنهاء انقلاب النيجر قد يستغرق 6 أشهر” على حدّ تعبيره.

ووصف القائد العسكري، القوة الاحتياطية لغرب إفريقيا بأنها “قذيفة فارغة” يتعين على الدول الأعضاء ملؤها بالقوات والمعدات.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع قوله أن: “الجميع في حيرة من أمر بيان إيكواس الأخير. لم يُحركوا القوات ولم يتخذوا الكثير من الخطوات للتحضير للتدخل العسكري”.

وقال المسؤول الأمريكي إن التهديدات المضادة للانقلاب من مالي وبوركينا فاسو وغينيا – التي تديرها المجالس العسكرية التي وصلت هي نفسها إلى السلطة بالقوة – قد تردع كتلة إيكواس عن اتخاذ إجراءات. لافتاً إن الخبرة القتالية المكثفة للقوات المسلحة النيجيرية التي تسيطر الآن، وبعضها من بين الأكثر فعالية في المنطقة، قد تحضّ إيكواس على التفكير مرّتين.

يشار هنا أن قوة Ecowas الاحتياطية هي واحدة من خمس قوى إقليمية في جميع أنحاء إفريقيا، لكنها موجودة على الورق أكثر منها في الواقع حتى يُطلب منها التدخل، حسب وول ستريت جورنال.