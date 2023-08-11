الجمعة, أغسطس 11, 2023
الرئيسيةحياتنابعد التعرّي في المباشر.. راما الركابي تشعل بثّ تيك توك بقبلات ساخنة...
حياتنا

بعد التعرّي في المباشر.. راما الركابي تشعل بثّ تيك توك بقبلات ساخنة مع شاب عراقي

راما الركابي تشارك لحظات تقبيل ساخنة مع متابعيها: هل هو حبيبها الجديد أم مجرد تسويق للجدل؟

كتب وطن
بعد التعرّي في المباشر.. راما الركابي تشعل بثّ تيك توك بقبلات ساخنة مع شاب عراقي
قبلات راما الركابي مع شاب عراقي
- Advertisement -

وطن- عادت المتحولة الجنسية العراقية، المراهقة راما الركابي صاحبة الـ 17 عاماً، لإثارة الجدل من جديد عندما فاجئت متابعيها بالانطلاق في وصلة غزل حميمية مع شاب زعمت حسابات أنه الحبيب الجديد لـ الركابي.

وبينما لم تكشف تلك الحسابات عن هوية وعمر الشاب الذي ظهر مع راما الركابي، كشفت مقاطع فيديو متداولة عن عمق علاقته وحميميتها مع المتحولة الجنسية العراقية.

حيث ظهرت راما الركابي، في مقطع فيديو متداول، وهي تشارك لحظات تقبيل ساخنة مع متابعيها في بثّ مباشر على تطبيقي تيك توك وسناب شات.

ويظهر الشاب المذكور، في مقطع فيديو آخر، وهو يحتضن الركابي بطريقة رومانسية، فيما رجّح البعض أن تكون علاقة غرامية قد انطلقت بين الثنائي بالفعل.

- Advertisement -

حقيقة وفاة راما الركابي

كلمات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما انتشرت شائعة يوم السبت الماضي، 5 أغسطس، تفيد بوفاة راما الركابي.

وهو الخبر الذي اكتشف متابعو الركابي، على تطبيقي تيك توك وسناب شات، زيفه بعدما ظهرت المتحولة الجنسية العراقية في مقاطع فيديو عديدة وهي تمارس نفس أنشطتها اليومية.

@9s_ec

#CapCut حبكم 🤍#راما_الركابي #عباس_الركابي

♬ الصوت الأصلي – راما الركابي الاحتياطي

راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر

وراما الركابي هي مراهقة عراقية (17 عاماً)، تحولت جنسياً من “عباس الركابي”، قبل فترة لتُصبح مذّاك التّحول “صانعة محتوى” مهتمة بالحديث عن قضايا المتحولين جنسياً في العراق، على حدّ تعبيرها في مناسبات عديدة.

وقد دفعتها الجرأة المفرطة التي تتحلى بها للقيام بتصرفات مثيرة للجدل. حتى أنها في أحد البثوث المباشرة وبينما كانت حالة سكر واضحة، حسب ما ورد في تعليقات مصاحبة للبث، قامت وسط ذهول متابعيها بخلع ملابسها وكشف صدرها بطريقة أذهلت كل من شاهد البثّ.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

العراق.. شرطي ينتحر في بث مباشر بسبب قادته ويذكرهم بالاسم (فيديو)

الهدهد

الكويت لم تحشد آليات عسكرية على الحدود مع العراق.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

لأول مرة.. ابنة أحمد بن بلة تكشف عن أسرار خاصة جمعته بصدام حسين

الهدهد

“شذوذ جنسي وليس مثلية”.. العراق يحظر استخدام مصطلح “المثلية الجنسية”

الهدهد

تظاهرات تهتف باسم صدام حسين.. فيديو أثار جدلا في العراق وهذه حقيقته

الهدهد

تقشعر لها الأبدان.. اعترافات جديدة لزوجة الأب قاتلة الطفل موسى ولاء (فيديو)

الهدهد

دب يتسبب بتعطيل رحلة الخطوط الجوية العراقية.. شاهد ما حدث في مطار دبي!

الهدهد

فيديو مثير لنساء الشيعة في العراق.. فجر الجدل في عاشوراء (شاهد)

الهدهد

عراقية مُطلقة محبوسة ومُكبلة بالأغلال.. ما حدث لها فجر غضب العراقيين

الهدهد

متورطان في قضية كبيرة.. قصة مدانين بالفساد أعلن العراق استعادتهما من سلطنة عمان

الهدهد

الكبتاغون في العراق.. سرطان قادم من دول الجوار تكافحه السلطات

الهدهد

عراقي يطعن طليقته ويخلع ملابسها في الشارع.. ووالدها يشكف التفاصيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة غوارديولا تذهل متابعيها بصورها بالبكيني وكلمة عربية على جسدها المثير!

السيسي يهدر أموال المصريين.. “عبد الله الشريف” يكشف بالفيديو كيف فعلها وزير الدفاع السابق

إطلالة هبة عبوك الفاضحة أمام بقالة في تونس تفتح النار عليها وتدفعها لغلق التعليقات (شاهد)

زيارة نتنياهو إلى المغرب ستكون في هذا التاريخ.. هل يستقبله محمد السادس؟

الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على ما كشفه جاسوس إسباني حول خطة سرية لـ محمد السادس!

أوهمها بالزواج.. كويتية تتعرّض للاحتيال وتخسر آلاف الدولارات من مقيم غير قانوني

هيا مرعشلي تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح جداً بعد لقطة الحجاب وسجادة الصلاة (شاهد)

إمام الحرم ماهر المعيقلي يثير قلق المصلين.. هذا ما جرى وهكذا أنقذ “السديس” الموقف (شاهد)

نسرين طافش بعد الطلاق ليست كما قبله .. صورها في المسبح تثير ضجة! (شاهد)

ضغوط جديدة لوقف المعونة الأمريكية.. هل يدفع السيسي ثمن قمعه السياسي؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC