بعد التعرّي في المباشر.. راما الركابي تشعل بثّ تيك توك بقبلات ساخنة مع شاب عراقي

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وطن- عادت المتحولة الجنسية العراقية، المراهقة راما الركابي صاحبة الـ 17 عاماً، لإثارة الجدل من جديد عندما فاجئت متابعيها بالانطلاق في وصلة غزل حميمية مع شاب زعمت حسابات أنه الحبيب الجديد لـ الركابي.

وبينما لم تكشف تلك الحسابات عن هوية وعمر الشاب الذي ظهر مع راما الركابي، كشفت مقاطع فيديو متداولة عن عمق علاقته وحميميتها مع المتحولة الجنسية العراقية.

حيث ظهرت راما الركابي، في مقطع فيديو متداول، وهي تشارك لحظات تقبيل ساخنة مع متابعيها في بثّ مباشر على تطبيقي تيك توك وسناب شات.

ويظهر الشاب المذكور، في مقطع فيديو آخر، وهو يحتضن الركابي بطريقة رومانسية، فيما رجّح البعض أن تكون علاقة غرامية قد انطلقت بين الثنائي بالفعل.

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حقيقة وفاة راما الركابي

كلمات ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما انتشرت شائعة يوم السبت الماضي، 5 أغسطس، تفيد بوفاة راما الركابي.

وهو الخبر الذي اكتشف متابعو الركابي، على تطبيقي تيك توك وسناب شات، زيفه بعدما ظهرت المتحولة الجنسية العراقية في مقاطع فيديو عديدة وهي تمارس نفس أنشطتها اليومية.

راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر

وراما الركابي هي مراهقة عراقية (17 عاماً)، تحولت جنسياً من “عباس الركابي”، قبل فترة لتُصبح مذّاك التّحول “صانعة محتوى” مهتمة بالحديث عن قضايا المتحولين جنسياً في العراق، على حدّ تعبيرها في مناسبات عديدة.

وقد دفعتها الجرأة المفرطة التي تتحلى بها للقيام بتصرفات مثيرة للجدل. حتى أنها في أحد البثوث المباشرة وبينما كانت حالة سكر واضحة، حسب ما ورد في تعليقات مصاحبة للبث، قامت وسط ذهول متابعيها بخلع ملابسها وكشف صدرها بطريقة أذهلت كل من شاهد البثّ.