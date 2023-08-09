قمع واستبداد وعسكرة.. كيف يعيد ابن سلمان وابن زايد تشكيل هويتي السعودية والإمارات؟

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وطن- “يتجذر شكل جديد من القومية وعلى نحو سريع داخل أقوى دولتين عربيتين وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

هكذا استهل موقع “فورين بوليسي” تقريرا له، قال فيه: “سواء كانت جهودًا للحفاظ على أسعار النفط المرتفعة، أو إدخال مشاريع ضخمة محلية، أو مغامرات في الرياضات العالمية، أو زيادة التواصل مع روسيا والصين، فإن جميع السياسات المحلية والخارجية التي اتبعتها حكومتا السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن إرجاعها إلى هذه السياسات القومية”.

هذه البرامج، الموجهة في المقام الأول نحو الشباب المتنامي، هي جهود من أعلى إلى أسفل لإعادة هيكلة الهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع، بينما لا تزال تعمل تحت عنوان سلطوي.

وقد كان لهذه المبادرات بالفعل آثار ملموسة، وتشارك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في كل النزاعات بالمنطقة وهما موجودان على خط الصدع الجيوسياسي الممتد من الشرق الأوسط الكبير، كما أنهما في طليعة التحركات الأخيرة نحو خفض التصعيد في المنطقة.

تعترف الحكومتان في الرياض وأبو ظبي، بالنظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب باعتباره حقيقة واقعة، وتضعان أنفسهما وفقًا لذلك لتعزيز مصالحهما الخاصة على المدى القصير والطويل.

وبينما تستمر القوة في المنطقة في الانجذاب نحو الخليج ، فإن تطور هذه الدفعة الجديدة نحو القومية في السعودية والإمارات وجهودهما لإبراز أنفسهما في الخارج سيكون له تداعيات عميقة على الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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القومية هي الأساس الاستبدادي الجديد الذي يسعى إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد لفرض سيطرتهما. لقد حشد الزعيمان بالفعل على الصعيد المحلي قوة أكبر من أي حكام سابقين في تاريخ بلديهما ، ويرغبان في الحفاظ على سلطتهما المطلقة على المدى الطويل.

إعادة هيكلة الهوية

من الأمور المركزية لهذا الهدف إعادة هيكلة الهويات الوطنية، حيث انخرط محمد بن سلمان وبن زايد في شكل من أشكال هندسة الهوية الموجهة إلى الجماهير المحلية والأجنبية على حد سواء ومصممة لترسيخ سلطتهما.

في المملكة العربية السعودية ، يحاول محمد بن سلمان إعادة توجيه الهوية الوطنية بعيدًا عن التركيز الوحيد على الدين ونحو فكرة جديدة عما يعنيه أن تكون “سعوديًا”.

منذ تأسيسها ، كانت الدولة السعودية الحديثة مشروعًا دينيًا سياسيًا مشتركًا. تقليديا، كان هذا يعتمد على القومية الدينية المتجذرة في الروايات التي تصور المملكة العربية السعودية على أنها مدينة فاضلة إسلامية مطهرة. وهذه هي الرؤية التي سعت منها عائلة آل سعود الحاكمة تاريخياً إلى اشتقاق شرعيتها.

بدلاً من ذلك ، يريد محمد بن سلمان جعل القومية السعودية القوة الأساسية لإضفاء الشرعية والتوحيد في البلاد. على الرغم من أن الدين لا يزال أداة حاسمة لفن الحكم في الرياض، إلا أن الإسلام يعاد توجيهه لدعم هذا المسعى القومي الجديد.

يتجلى هذا في الإصلاحات المختلفة التي تجري بتوجيه من ولي العهد، بما في ذلك الجهود المبذولة لإبعاد تاريخ المملكة العربية السعودية الرسمي عن الوهابية؛ والسماح للمرأة بقيادة السيارة والعيش بمفردها والسفر بدون ولي أمر؛ والحد من سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والسماح بأماكن الترفيه العامة مثل دور السينما والحفلات الموسيقية؛ وتطهير المسؤولين الحكوميين وأفراد العائلة المالكة بذريعة مكافحة الفساد؛ واعتقال رجال الدين وعلماء الدين الذين وصفهم النظام بالمتطرفين .

كما تم تجديد الكتب المدرسية والتعليم الحكومي لتبني هذه الرواية القومية الجديدة مع إبعاد البلاد عن القضايا القومية العربية أو الإسلامية.

واتجهت الرياض بشدة إلى العسكرة كوسيلة لتقوية هذا المشروع القومي، باستخدام الرمزية العسكرية لحشد المجتمع وتعزيز الشعور المشترك بالولاء والتفاني مع زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

في الإمارات العربية المتحدة ، يحاول بن زايد أيضًا إعادة هيكلة الهوية الوطنية نحو إحساس أكثر تماسكًا بكونك “إماراتيًا”.

حصلت الإمارات السبع التي تشكل الإمارات الآن – أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة – على استقلالها عن بريطانيا في عام 1971. قام ستة منهم بتشكيل اتحاد فيدرالي على الفور ، وانضمت رأس الخيمة في عام 1972.

عند تشكيلها، كانت الإمارات العربية المتحدة تخضع في المقام الأول لسيطرة هرمية قبلية مع القليل من الإحساس بالهوية الوطنية.

منذ نشأته، ركز بناء الأمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على توطيد سلطة الدولة وإضفاء الشرعية عليها وبناء الشعور بالهوية المشتركة.

وبدلاً من البدء من الصفر مثل محمد بن سلمان، سارع بن زايد بشكل كبير إلى تسريع هذه الجهود الحالية لتعزيز هوية إماراتية مشتركة مع تعزيز سلطته على الإمارات الأخرى في أبو ظبي وتركيز سلطة الدولة في يديه.

تشمل المبادرات المصممة لتعزيز الشعور المشترك بالهوية “عام زايد” 2018، وإنشاء العديد من المتاحف والمكتبات الوطنية، والتركيز على الاحتفالات السنوية باليوم الوطني. كما استمر إصلاح التعليم في الإمارات بشكل كبير، حيث قام بن زايد بتوجيه المناهج الدراسية للتركيز بشكل كبير على الهوية الوطنية الإماراتية وإنشاء ما يصفه الباحثان زينب أوزجين وشريف إبراهيم الششتاوي حسن بأنه “ريادة الأعمال والاعتماد على الذات والإنجاز- المواطنين الإماراتيين الموجهة”.

على غرار محمد بن سلمان، استخدم بن ازايد أيضًا العسكرة لدعم هذا البرنامج القومي، حيث قدم عطلات مثل يوم الشهيد (أو “يوم الشهداء”) لتكريم العسكريين الإماراتيين والقتلى من الجنود ، مع الإشراف أيضًا على زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي وصعود دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية رئيسية.

هيكلة اقتصادية

من الأهمية بمكان لهذه القومية المتزايدة أهمية الاقتصاد. ويشرف محمد بن سلمان ومحمد بن زايد على محاولة إعادة الهيكلة الاقتصادية لبلديهما نحو مستقبل مستدام ما بعد النفط.

تعد مبادرات رؤية 2030 الجديدة في كل من الرياض وأبوظبي، الأسس الاقتصادية لهذه الدفعة الجديدة ، المصممة لترسيخ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كمراكز اقتصادية رئيسية في الشرق الأوسط وأسواق مربحة لرأس المال الدولي.

ولتحقيق ذلك، عرض البلدان صورًا دولية للحداثة والتقدم والاستقرار على أمل حشد الدعم والاستثمار الأجنبي، وقد اشتمل ذلك على جهود للترويج للسياحة، ومغامرات في الرياضات العالمية ، واستضافة مؤتمرات قمة استثمار دولية ، ومبادرات دينية دولية مختلفة تصور هؤلاء الفاعلين على أنهم من دعاة ما يسمى بالإسلام المعتدل.

وعلى الرغم من المبادرات الاقتصادية ، لا تزال عائدات النفط ذات أهمية قصوى للرياض وأبو ظبي. يحتاج محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى المال من أجل هذه المخططات القومية ، ولا تزال اقتصاداتهما – ولا سيما السعودية – تعتمد بشدة على النفط.

في المملكة العربية السعودية ، يتباطأ التقدم في تحقيق رؤية 2030 بشكل سيئ، لا سيما في مجالين مهمين: نمو القطاع الخاص والإيرادات الحكومية غير النفطية.

وعلى الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية نما بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط – مما أدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات – يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا النمو إلى 1.9 في المائة في عام 2023 ، وهو أكبر انخفاض في النمو بين الاقتصادات العالمية الرئيسية .

في الإمارات العربية المتحدة ، يواجه الشباب معدلات بطالة عالية مع استمرار الدولة في زيادة الضرائب. ومع تباطؤ التقدم الاقتصادي، ستظل عائدات النفط المرتفعة حاسمة في المستقبل المنظور، كما يتضح من استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الرياض والإحباط في أبو ظبي بسبب الخلافات مع السعودية بشأن سقف إنتاج أوبك +.

تماشياً مع هذه الانعطافات المحلية نحو القومية ، كانت جهود محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لوضع السعودية والإمارات في طليعة المشهد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط.

قادت الرياض وأبو ظبي الثورة الإقليمية المضادة لما يقرب من 13 عامًا بعد انتفاضات الربيع العربي ، حيث دعمتا الجهات الاستبدادية المتحالفة لعرقلة الحركات التي تتحدى الوضع الراهن السائد في الشرق الأوسط.

وأطلق محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حملة عسكرية في اليمن في عام 2015 أسفرت لاحقًا عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ومقتل أكثر من 377 ألف شخص، وقادا معًا حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا لقطر في عام 2017 واستمر حتى عام 2021 وتضمن خططًا لعملية عسكرية قبل ردع الولايات المتحدة.

كما وسعت الرياض وأبو ظبي بشكل كبير علاقاتهما الاستراتيجية مع القدس، حيث قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم.

وسعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى توسيع وجودهما الاستراتيجي خارج مناطق عملياتهما التقليدية ، وتحديداً في أماكن مثل شرق البحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي .

وأصبحت هذه الرغبة في تأكيد نفسها عالمية الآن، فقد أشرف كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد على النمو الكبير للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين السعودية والإمارات مع روسيا والصين.

وامتنعت الرياض وأبو ظبي عن الانحياز لأي طرف في الغزو الروسي لأوكرانيا ؛ مع الاستمرار في التنسيق مع موسكو بشأن إنتاج النفط ، الأمر الذي يعارض واشنطن كثيرًا . وقد رفضتا حتى الآن فرض عقوبات على روسيا. كما تعمقت العلاقات الأمنية بين الرياض وأبو ظبي وموسكو ، وتركزت بشكل أساسي على مبيعات الأسلحة .

كما أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عبرتا مرارًا وتكرارًا عن دعمهما لسياسات الصين الوحشية تجاه مجتمعها المسلم المحلي.

وعززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير ، حيث أصبحت بكين الآن أكبر شريك تجاري ومستهلك رئيسي للنفط لكل من الرياض وأبو ظبي.

وزادت الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين بشكل كبير وهي في وضع يسمح لها بالنمو في المستقبل.

وبالمثل، تعززت العلاقات الأمنية، في مجالات مثل مبيعات الأسلحة والتقارير عن استئناف بناء منشأة عسكرية صينية في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، يبدو أن محمد بن سلمان وبن زايد قد توصلا إلى النظر إلى الدبلوماسية على أنها أفضل طريقة لتعزيز مصالحهما.

وأنهت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الحصار المفروض على قطر وتقومان بإصلاح علاقاتهما المثيرة للجدل مع تركيا ؛ وسعى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى إعادة دمج الرئيس السوري بشار الأسد في الحظيرة الإقليمية.

والمملكة العربية السعودية منخرطة في مفاوضات (غير ناجحة إلى حد كبير) في اليمن. ويعمل كلا البلدين على تخفيف حدة التوترات مع إيران ، حيث أعادت الرياض وطهران التوترات الدبلوماسية التي انقطعت في عام 2016.

هذا التحول نحو الدبلوماسية هو في الأساس نتيجة لتغيير السياقات المحلية والإقليمية والدولية التي تفضل حاليًا خفض التصعيد.

طبيعة الداخل السعودي والإماراتي

في الداخل ، يحاول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يائسًا تنفيذ خططهما الكبرى، الأمر الذي يتطلب مشهدًا محليًا آمنًا نسبيًا.

والهجمات الصاروخية لعام 2019 ، التي يُعتقد أنها من قبل إيران، على منشآت أرامكو في بقيق وخريص في شرق المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الهجمات الصاروخية 2022 التي شنها الحوثيون اليمنيون على الإمارات – إلى جانب ما اعتبرته الرياض وأبو ظبي بمثابة الولايات المتحدة الباهتة. استجابة – سلطت الضوء على الضعف السعودي والإماراتي.

مثل هذه الهجمات سيئة بشكل خاص للرؤى الدولية حيث تسعى الرياض وأبو ظبي إلى حشد استثمارات من الخارج.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط ، نجحت القوى المعادية للثورة إلى حد كبير، كما يتضح من عودة الاستبداد، وتراجعت مجتمعات الدولة الشديدة والمنافسة الجيوسياسية التي انبثقت عن الانتفاضات والانفتاح الاستراتيجي الذي خلقته ، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي اليمن ، لم تنجح السعودية والإمارات في محاولاتهما لهزيمة الحوثيين مع إنفاق موارد كبيرة في هذه العملية.

وفي أوجها ، كلفت الحرب الرياض ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار شهريًا ، بينما كلف توفير الأسلحة للحوثيين طهران جزءًا بسيطًا من ذلك.

وبعد تأمين الوضع الاستبدادي الإقليمي الراهن والوصول إلى طريق مسدود في اليمن، أصبح العدوان السعودي والإماراتي العلني، في الوقت الحالي ، زائداً عن الحاجة.

يضاف إلى ذلك الوجود المتزايد لروسيا والصين في المنطقة ، بينما تسارع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، الضامن الأمني للإمارات العربية المتحدة ، لصياغة سياسة شرق أوسطية متماسكة قادرة على التكيف مع عالم جديد متعدد الأقطاب.

في الوقت الذي يحاول فيه محمد بن سلمان وبن زايد الإبحار في عودة التعددية القطبية إلى المنطقة والعالم ، فإنهما يمتنعان أولاً وقبل كل شيء عن تبني نهج محصلته الصفرية لسياسات القوى العظمى ، وبدلاً من ذلك ينخرطان فقط من منظور أفضل السبل للتقدم في تحقيق مصالحهم الخاصة.

هذه المحاور القومية هي نتاج النخب الحاكمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى الاستجابة للسياقات المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة.

ومع ذلك ، تظل هذه المبادرات عرضة للتحديات من أسفل وكذلك من خطوط الصدع الإقليمية القديمة والجديدة والنظام العالمي المتغير.