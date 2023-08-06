الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةالهدهدلورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد...
الهدهد

لورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد في عُمان؟

يأتي حضور الإعلامية السورية المحسوبة على نظام الأسد والمقيمة في السعودية منذ سنوات لورين عيسى، لسلطنة عمان ضمن حملة اكتشف جمال ظفار الهادفة لتشجيع السياحة في المنطقة

كتب فهمي الورغمي
لورين عيسى في سلطنة عمان
لورين عيسى في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن – استضاف هواة درجات نارية محليون في سلطنة عمان، الإعلامية السورية المثيرة للجدل والمقيمة في السعودية لورين عيسى، في إطار حملة “اكتشف جمال ظفار” المُقامة في ولاية صلالة، والتي تهدف لاستعراض جمال الطبيعة الفريد في المنطقة.

وهي دعوة قوبلت بترحيب واسع من قبل لورين عيسى، التي علّقت عليها في موقع “X” ـ تويتر سابقا ـ قائلةً: “أتشرف بهذه الدعوة من سلطنة عمان لحضور فعالية اكتشف جمال ظفار.”

وتابعت: “ويسعدني بل يشرفني أن أمثل فريق متحدون الوطن العربي بقيادة الكابتن مصطفي الشريف.. أتمنى ان اقدم كل ما يسعدكم بهذه الرحلة”.

شبيحة بجيش الأسد

يُشار أنه في السنوات الأخيرة، تُعرّف لورين عيسى نفسها على أنها إعلامية ومُخرجة سورية وفي مناسبات عديدة على أنها صانعة محتوى ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة رأى فيها البعض محاولة للتغطية على ماضيها في الجيش السوري.

- Advertisement -

حيث كان تقرير لـ “وطن” رصد في مايو/آيار 2022، أن لورين عيسى “شبيحة” ضمن جيش رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأوضح أنها كانت تعمل ضابطة في جيش النظام السوري برتبة (عقيد).

لورين عيسى وظهور خليع في سلطنة عمان

إطلالات مثيرة لها وثقتها مجموعة صور ومقاطع فيديو شاركتها “الإعلامية” السورية لورين عيسى، خلال حضورها إلى صلالة ضمن حملة اكتشف جمال ظفار.

وبدت لورين مستغربة من جمال وسحر صلالة البديع، حيث شاركت مقطعاً مصوراً بالقرب من إحدى شلالات عين كور في صلالة.

وعلّقت “ما هذا الظلم! فالحقيقة غير ما كنت اشاهد في التلفاز تلك الشاشة الظالمة التي لم تعطي صلالة حقها من سحر الطبيعة و الجمال لهذه اللحظة مازلت في صراع فكري هل صلالة حقيقة أم خيال”.

وتابعت ” على أرض الواقع صرخت روحي يالله ان كانت صلالة في الدنيا فكيف الجنة؟ هنا عين كور.. يا صلاله يا أصيله داخل بلاد الأصاله”.

وظهرت بسيقان عارية وهي تقف في مياه “عين كور” بصلالة، في إطلالة عرضتها للانتقادات.

وأطلت عيسى في مناسبة أخرى داخل محلّ للمأكولات الشعبية في صلالة بينما كانت تساعد الموظفين داخله في تقطيع “سيخ شاورما” أفقياً.

يشار أنه مع تحوّل لورين عيسى، للمجال الإعلامي والسوشيال ميديا، لم يكن جزء واسع من جمهورها يعلم أنها كانت تنتمي لجيش النظام السوري، وتحديدًا برتبة عقيد، وقد توارت هذه المعلومات عن الأضواء لفترة طويلة.

ولم يكن يعلم جمهورها ومتابعيها أنها تمتلك ماضٍ مرتبطٍ بالعنف والقمع، حيث كانت تحضر مظاهرات تأييد النظام

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

“لم تعد هناك رغبة في استقرارها”.. كيف تغيرت نظرة الخليج للتعاون مع مصر؟ (تحليل)

الهدهد

طلب مقابلة أسماء الأسد.. فيديو جنسي مشين لضابط سوري كبير مع زوجة زميله

اقتصاد

محادثات صينية – سعودية مع أسواق “الأسهم المتقاطعة” تنذر بتحولات تاريخية

الهدهد

ما فعله الشيخ أحمد الخليلي أثار دهشة الجاليات المسلمة بالسلطنة (شاهد)

تقارير

طارق الزهراني.. أحد منسوبي الحرس الملكي السعودي يعلن انشقاقه (فيديو)

حياتنا

“وجب الرد”.. حليمة بولند تؤكد اتصال رونالدو بها وتنشر الدليل (فيديو)

الهدهد

أول ظهور للشيخ سعود الشريم بعد عزله من إمامة الحرم بطريقة مريبة (فيديو)

الهدهد

“عُمان لا يضيع فيها حق”.. ما حدث مع سعودي بعد مغادرته السلطنة أبهره (فيديو)

الهدهد

فيديو مثير لاصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان.. احتاج 7 صيادين و4 ساعات لاستخراجه

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان.. وهذه المحافظة تسجل النسبة الأعلى

تقارير

مقارنة بأجواء حرب 2006.. هل تندلع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله؟

الهدهد

السعودية وإسرائيل تربحان.. هل تدفع قناة السويس ثمن تخلي السيسي عن تيران وصنافير؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وزير مالية لبنان يفجر غضب الكويتيين.. فيديو “مستفز” وتسول على الملأ

“لم تعد هناك رغبة في استقرارها”.. كيف تغيرت نظرة الخليج للتعاون مع مصر؟ (تحليل)

مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع

هذا ما يحدث لحياتك.. عندما تكره جسدك!

السيسي هو المستفيد الأول من حريق وزارة الأوقاف.. وعلاقة حمدين صباحي (معلومات مثيرة)

غالبًا ما يكون هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

تحذير جزائري قبل ساعات من عملية عسكرية محتملة في النيجر.. وفاغنر تدخل على الخط

نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

طلب مقابلة أسماء الأسد.. فيديو جنسي مشين لضابط سوري كبير مع زوجة زميله

هذه هي مخاطر تناول البيتزا الجاهزة في المنزل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC