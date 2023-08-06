لورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد في عُمان؟

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وطن – استضاف هواة درجات نارية محليون في سلطنة عمان، الإعلامية السورية المثيرة للجدل والمقيمة في السعودية لورين عيسى، في إطار حملة “اكتشف جمال ظفار” المُقامة في ولاية صلالة، والتي تهدف لاستعراض جمال الطبيعة الفريد في المنطقة.

وهي دعوة قوبلت بترحيب واسع من قبل لورين عيسى، التي علّقت عليها في موقع “X” ـ تويتر سابقا ـ قائلةً: “أتشرف بهذه الدعوة من سلطنة عمان لحضور فعالية اكتشف جمال ظفار.”

وتابعت: “ويسعدني بل يشرفني أن أمثل فريق متحدون الوطن العربي بقيادة الكابتن مصطفي الشريف.. أتمنى ان اقدم كل ما يسعدكم بهذه الرحلة”.

اتشرف بهذه الدعوة من #سلطنة_عمان لحضور فعالية #اكتشف_جمال_ظفار#صلالة ويسعدني بل يشرفني

ان امثل فريق #متحدون_الوطن_العربي

بقيادة الكابتن / #مصطفي_الشريف

اتمنى ان اقدم كل ما يسعدكم بهذه الرحلة#لورين_عيسى pic.twitter.com/Z7Zrd9tQKd — lorin_issa 🇸🇦لورين عيسى (@Lorin_Issa) August 3, 2023

شبيحة بجيش الأسد

يُشار أنه في السنوات الأخيرة، تُعرّف لورين عيسى نفسها على أنها إعلامية ومُخرجة سورية وفي مناسبات عديدة على أنها صانعة محتوى ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة رأى فيها البعض محاولة للتغطية على ماضيها في الجيش السوري.

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حيث كان تقرير لـ “وطن” رصد في مايو/آيار 2022، أن لورين عيسى “شبيحة” ضمن جيش رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأوضح أنها كانت تعمل ضابطة في جيش النظام السوري برتبة (عقيد).

هذه الجاسوسة #لورين_عيسى التي تتواجد في أرضنا السعودية المباركة وهي برتبة مقدم في الجيش السوري

انتقلت الى مرشدة سياحية في #السعودية هل نقبلها بيننا؟ pic.twitter.com/Yhoqujsp3b — بتول الحربي🇸🇦🏝🕋 (@alnjdyt2) May 6, 2022

لورين عيسى وظهور خليع في سلطنة عمان

إطلالات مثيرة لها وثقتها مجموعة صور ومقاطع فيديو شاركتها “الإعلامية” السورية لورين عيسى، خلال حضورها إلى صلالة ضمن حملة اكتشف جمال ظفار.

وبدت لورين مستغربة من جمال وسحر صلالة البديع، حيث شاركت مقطعاً مصوراً بالقرب من إحدى شلالات عين كور في صلالة.

وعلّقت “ما هذا الظلم! فالحقيقة غير ما كنت اشاهد في التلفاز تلك الشاشة الظالمة التي لم تعطي صلالة حقها من سحر الطبيعة و الجمال لهذه اللحظة مازلت في صراع فكري هل صلالة حقيقة أم خيال”.

#سلطنة_عمان

ما هذا الظلم !

فالحقيقة غير ما كنت اشاهد في التلفاز تلك الشاشة الظالمة التي لم تعطي صلالة حقها من سحر الطبيعة و الجمال

لهذه اللحظة مازلت في صراع فكرى

هل #صلالة حقيقة ام خيال

ع ارض الواقع صرخت روحي

يالله ان كانت صلالة في الدنيا

فكيف الجنة ؟؟؟؟؟

هنا #عين_خور #عين_كور… pic.twitter.com/XSmt0oJZyz — lorin_issa 🇸🇦لورين عيسى (@Lorin_Issa) August 5, 2023

وتابعت ” على أرض الواقع صرخت روحي يالله ان كانت صلالة في الدنيا فكيف الجنة؟ هنا عين كور.. يا صلاله يا أصيله داخل بلاد الأصاله”.

وظهرت بسيقان عارية وهي تقف في مياه “عين كور” بصلالة، في إطلالة عرضتها للانتقادات.

وأطلت عيسى في مناسبة أخرى داخل محلّ للمأكولات الشعبية في صلالة بينما كانت تساعد الموظفين داخله في تقطيع “سيخ شاورما” أفقياً.

يشار أنه مع تحوّل لورين عيسى، للمجال الإعلامي والسوشيال ميديا، لم يكن جزء واسع من جمهورها يعلم أنها كانت تنتمي لجيش النظام السوري، وتحديدًا برتبة عقيد، وقد توارت هذه المعلومات عن الأضواء لفترة طويلة.

ولم يكن يعلم جمهورها ومتابعيها أنها تمتلك ماضٍ مرتبطٍ بالعنف والقمع، حيث كانت تحضر مظاهرات تأييد النظام