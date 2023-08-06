كريم بنزيما يؤدي العمرة وحيداً ورسالة مؤثرة له بالعربية ! (شاهد)

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وطن- نشر لاعب ريال مدريد السابق ونادي اتحاد جدة السعودي الحالي، كريم بنزيما، مقطع فيديو يوثق فيه أدائه للعمرة في مكة المكرمة.

وعبر حسابه على “انستغرام” ظهر الفرنسي ذو الأصول الجزائرية مرتديا لباس الإحرام عقب انتهاء أدائه العمرة متأثرا بعظمة المشهد.

وظهر كريم بنزيما في صحن المطاف بين المعتمرين، معبرا عن فرحته وتأثره بالموقف قائلا:” ما شاء الله.. أفضل الأفضل.. الحمدلله”.

تفاعل واسع

وحظي الفديو بتفاعل كبير من قبل متابع كريم بنزيما الذين يتجاوزون الـ72 مليون، حيث عبر قرابة الـ 2 ملون عن إعجابه به، فيما انهالت مئات آلاف التعليقات المهنئة والمباركة له على أدائه للعمرة، مع التمنيات له بالقبول وبدوام الصحة والتوفيق.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم قد أعلن رسميا في يونيو/حزيران الماضي عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2026 قادما من نادي ريال مدريد الإسباني.

سبب اختيار كريم بنزيما للعب لاتحاد جدة

وقال بنزيما البالغ 35 عاما، في مقابلة نشرت على الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر”: “اخترت السعودية لأنني مسلم وهي دولة مسلمة، لطالما أردت العيش هنا، من المهم أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس”.

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وأضاف اللاعب: “زرت السعودية سابقا، والمهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة، إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، لكي أحظى بفرصة خوض تجربة جديدة”.

سعادة كريم بنزيما لقربه من مكة

ولم يخف النجم الفرنسي سعادته بوجوده في مدينة قريبة من مكة المكرمة، قائلا: “هذا أمر مهم بالنسبة لشخص مؤمن، فهي المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي”.

وأبدى اللاعب الفرنسي رغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة، مستفيدا من وجوده في السعودية.