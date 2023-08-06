طلب مقابلة أسماء الأسد.. فيديو جنسي مشين لضابط سوري كبير مع زوجة زميله

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وطن- تورّط ضابط كبير بقوات نظام الرئيس بشار الأسد، في فضيحة أخلاقية جديدة مع زوجة أحد زملائه الضباط خلال اتصالات بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات مصورة، بثها ناشطون على موقع تويتر، ضابطا بارزا في صفوف قوات بشار الأسد، يُدعى زهير رحال، في فضيحة أخلاقية، وذلك بعد اختراق هاتف زوجة أحد الضباط.

وخلال التسجيل، يطلب الرحال من زوجة الضابط خلع ملابسها بالكامل وكشف أعضائها الجنسية له، ويتبادل الرحال معها بعض العشق والهيام، قبل أن يقوم هو الآخر بالكشف عن أعضائه الجنسية ويبدأ بممارسة العادة السرية من داخل ما بدا أنه مكان عمله.

ولم تستطع الجهة التي اخترقت الهاتف التعرف على هوية الضابط أو منصبه، لكن الأخير وقع في فخ ناشطين بعد وصولهم لرقم هاتفه، وفق موقع “أورينت نت” المعارض.

فضيحة أخلاقية لزهير رحال العميد بإدارة الإشارة في ميليشيا الأسد مع زوجة أحد زملائه الضباط pic.twitter.com/rCeeF3CvHI — YASEEN (@YASEEN93893266) August 5, 2023

كيف جرى اختراق الهاتف؟

وكان أحد الأشخاص قد انتحل هوية موظف بالقصر الجمهوري وتواصل معه على الرقم، ليكتشف أن اسمه زهير رحال وأنه يعمل في إدارة سلاح الإشارة التابعة للأركان بدمشق.

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وخلال الحديث معه، عبّر الضابط عن رغبته العارمة بلقاء أسماء الأسد زوجة رأس النظام، مضيفاً أنه كان قد تقدّم بطلب للقائها في وقت سابق، وهو الأمر الذي جعل الحيلة تنطلي عليه بسهولة على ما يبدو.

لكن وبعد محاولة الناشط الضغط عليه لمعرفة مصير عدد من المعتقلين، قام الضابط بإقفال حسابه ولم يعد يرد على هاتفه.

ويأتي الكشف عن هذه الواقعة، بعد أيام قليلة من الكشف عن فضائح أخرى، حيث انتشر مقطع فيديو جنسي للقيادي بالنظام السوري عمر الرحمون الذي تولى مهمة التفاوض باسم نظام بشار الأسد، حيث ظهر وهو يؤدي أفعالا لا أخلاقية، مع إحدى الفتيات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر التسجيل عمر الرحمون أثناء تلفظه عبر تطبيق واتساب بكلمات نابية ويطلب من سيدة شبه عارية القيام بأفعال لا أخلاقية.

وطلب الرحمون من السيدة الكشف عن أعضائها الجنسية ليتمكن من رؤيتها، ليشعر بعد ذلك بالنشوة عقب تلبية السيدة طلبه.

فضيحة أخلافية للمدعو عمر الرحمون عراب المصالحات لدى نظام الأسد وروسيا pic.twitter.com/32GfqNCjkW — YASEEN (@YASEEN93893266) August 3, 2023

قبل ذلك، انتشرت مقاطع جنسية لضابطين كبيرين في قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد، يحملان رتبتي عميد وعقيد، مع زوجة أحد الضباط.

وأظهرت المقاطع الجنسية التي سربها أحد الناشطين المعارضين، ضابطين من قوات الأسد، وهما في وضعية مشينة وغير أخلاقية، أثناء إجراء كل منهما على حدة محادثة مصوّرة عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.