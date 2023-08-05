ضبط أمريكي تسلل لغرف النساء وقام بتصرف غريب يثيره جنسيا عند أقدامهن

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وطن- ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل لاشتباهه بالقيام بتصرف غريب، تمثل في فرك أقدام النساء أثناء نومهن في منتجع فخم بمنطقة “تاهو فوندلر” بعد التسلل خلسة إلى شققهن.

وألقت الشرطة القبض على “مارك أنتوني غونزاليس”، الذي قيل إنه اقتحم عدة منازل في المنتجع، وقام بفرك أقدام النساء أثناء نومهن، وسرقة أحذية نسائية وأمتع نفسه في هذه العملية.

وبحسب موقع “ديلي ستار” الأمريكي، يشتبه في أن غونزاليس هو سيئ السمعة الذي أرهب منتجعًا فاخرًا في ولاية نيفادا، الشهر الماضي.

أمريكي يتسلل لغرف النساء ويقوم بتدليك أقدامهن

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عامًا في منزله في أتواتر، بكاليفورنيا، كما أكد مكتب مقاطعة دوغلاس (DCSO).

ووفق المصدر فهو متهم باقتحام شقتين في فندق Club Wyndham South Shore من فئة 4.5 نجوم، عن طريق الدخول من خلال أبواب زجاجية تركها ضحاياه غير مقفلة.

وقال مكتب عمدة نيفادا في بيان إنه خلال الحوادث التي وقعت في الساعات الأولى من صباح، 2 يوليو و 3 يوليو ، جلس غونزاليس أسفل السرير وفرك قدمي امرأتين منفصلتين.

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واستيقظت النساء في الساعات الأولى من الصباح على حركة مريبة تتعلق بأقدامهن.

وقالت الشرطة إن كل امرأة استيقظت من نومها في حوالي الساعة 4.30 صباحًا، على مشهد مرعب لرجل “يداعب أقدامها” ولكن عندما شاهدته هرب على الفور من المكان.

وفي كلتا الحالتين ، كانت النساء، اللواتي لم يعرفن بعضهن البعض، ينمن في الطابق الأرضي، ودخل المتسلل غرفهم خلسة عبر الأبواب الزجاجية المفتوحة.

وحذر مكتب العمدة السكان والضيوف المقيمين في منطقة بحيرة تاهو بضرورة “تأمين جميع الأبواب الخارجية لمنازلهم والغرف المستأجرة”، للحفاظ على أنفسهم في مأمن عن اللصوص وأصحاب الميول الغريبة.

وبحسب “ديلي ستار” تم القبض على المتهم بعد قرابة شهر من الفرار واعتقلته الشرطة أخيرًا يوم، الثلاثاء، بعد ربطه بالجرائم “عبر تقنيات الطب الشرعي”.

وقال دان كوفرلي ، مأمور مقاطعة دوجلاس: “إنني مسرور للغاية لأن المحققين التابعين لي تمكنوا من التعرف على هذا الشخص وتحديد مكانه واعتقاله”.

وأضاف: “هذه الأنواع من الجرائم مقلقة بشكل خاص للمجتمع ، والقدرة على الاعتقال تتيح للضحايا والمجتمع الشعور بالأمان مرة أخرى”.

الهوس الجنسي بالأقدام

وبحسب دراسات نفسية وفيزولوجية يُعَد الهوس الجنسي بالأقدام من التوجهات الجنسية الغريبة الشائعة، إذ بات موضوعًا متداولًا بكثرة.

ولاحظت إحدى الدراسات وجود هوس جنسي بالأقدام، أو ما يُعرف بـ حب الاقدام (البودوفيليا) لدى ما يقارب نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة.