الأحد, يوليو 30, 2023
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رسالة تهديد مبطنة.. إيران تصعد ضد السعودية والكويت بشأن حقل الدرة

يقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت

كتب خالد الأحمد
رسالة تهديد مبطنة.. إيران تصعد ضد السعودية والكويت بشأن حقل الدرة
حقل الدرة
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وطن- قال وزير النفط الكويتي “سعد البراك”، إن بلاده ستبدأ الحفر في حقل الدرة البحري للغاز دون انتظار حل نزاع ترسيم الحدود البحرية مع إيران، فيما صعدت إيران من موقفها في تصريحات جديدة وأكدت على وجود حق لها في الحقل المتنازع عليه.

ويقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.

ودعت الكويت إيران في وقت سابق إلى بدء مفاوضات ترسيم حدودها البحرية.

وكان “البراك” قد قال في تصريحات صحفية إن الكويت والمملكة العربية السعودية لهما “حقوق حصرية” في حقل الدرة في الخليج العربي ، ودعا إيران للتحقق من مطالبتها بالحقل من خلال ترسيم حدودها البحرية أولاً.
موارد مشتركة بين الكويت والسعودية.

ونقلت “وكالة الأنباء الكويتية” في وقت سابق من هذا الشهر عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن “المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة البحري جزء من الأراضي البحرية لدولة الكويت ، والموارد الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية”.

وأكد المصدر في الوزارة أن “دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط لهما حقوق حصرية في الموارد الطبيعية لحقل الدرة”.

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إيران تصعد ضد السعودية والكويت بشأن حقل الدرة
إيران تصعد ضد السعودية والكويت بشأن حقل الدرة

إيران تصعد بشأن حقل الدرة

وأكدت إيران اليوم الأحد، تمسّكها بما وصفته بـ”حقوقها” في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع السعودية والكويت، وذلك في حال عدم وجود رغبة لدى البلدين للتوصل إلى “تفاهم” بشأنه.

ووفق موقع “thenationalnews” طالبت إيران في وقت سابق بحصة في الحقل ووصفت الاتفاقية السعودية الكويتية الموقعة، العام الماضي، لتطوير الحقل بأنها “غير قانونية”.

ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة ، الذي يقع في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية ، مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا و 84 ألف برميل يوميا من المكثفات.

الاتفاق السعودي الكويتي

وأكدت السعودية والكويت مطلع، يوليو الجاري، أنهما “فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.

وسبق أن قالت إيران إن لديها حصة في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه “غير قانوني”.

وأضاف “حتى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، وعلى من له مطالبة ان يشرع في ترسيم الحدود واذا كان له الحق فسيأخذها وفق قواعد القانون الدولي.

وفي عام 2016 ، أبلغت المملكة العربية السعودية والكويت عن هجمات شنتها البحرية الإيرانية في المياه المتاخمة للمنطقة المحايدة.

والنزاع على حقل غاز الدرة مستمر منذ سنوات عديدة. وعقدت الكويت وإيران ، في مارس آذار الماضي، مفاوضات مشتركة في طهران ، مؤكدة على ضرورة حل الأمر وفق القوانين الدولية.

ومع ذلك ، فإن إصرار إيران على متابعة الأنشطة في المنطقة يزيد من تعقيد النزاع ويطرح تحديات أمام التوصل إلى حل.

المصدروكالة الأنباء الكويتية، موقع thenationalnews، رصد وتحرير وطن

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