هذه هي أسباب الصداع عند الاستيقاظ من القيلولة

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وطن-إن زادت عن حدها مضرة، وإن كانت أقل من الوقت المناسب فلا نفع منها، القيلولة قد تكون مريحة ومنعشة، ولكن يجب أن تخطط لها بشكل جيد لتستفيد منها بأقصى قدر ممكن.

في هذا السياق، ينصح موقع مايو كلينك الأمريكي بالحفاظ على أخذ قيلولة قصيرة، ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة فقط. وكلما طالت مدة القيلولة، زادت احتمالية شعورك بالدوار بعد ذلك.

وحسبما نشرته مجلّة “ لا فيدا لوثيدا ” الإسبانية، فإن القيلولة تعدّ في العديد من البلدان ممارشة شائعة، خاصة في المناطق ذات المناخات الحارة. وعادة ما تكون بعد الأكل، وبشكل عام تمتدّ إلى ما بين 15 و 30 دقيقة، لاستعادة الطاقة وتحسين الأداء. لكن، تعاني بعض الأشخاص من صداع عند الاستيقاظ من القيلولة ، ما قد يؤثر على رفاهيتهم وإنتاجيتهم. فما الذي يسبب هذه الظاهرة وكيف يمكن تفاديها؟

أسباب صداع ما بعد القيلولة

يمكن أن يكون للصداع الذي يظهر بعد أخذ قيلولة عدة أسباب، من بينها:

دورة النوم

عندما ننام، نمر بمراحل مختلفة من النوم، من النوم الخفيف إلى النوم العميق. إذا استيقظنا في منتصف مرحلة نوم عميق، فقد نشعر بالارتباك وسرعة الانفعال والصداع.

هذا لأن دماغنا لم يكمل عملية التعافي والتكيف التي تحدث أثناء النوم. لتجنب ذلك، يوصى بأخذ قيلولة لمدة أقصاها 20 دقيقة، وهو الوقت التقريبي الذي تستغرقه مرحلة النوم الخفيف.

الجفاف

وفقًا لترجمة “وطن“، فإن النوم يقلّل من تناول السوائل ويزيد من فقدان الماء من خلال التنفس والعرق. إذا لم نقم بالترطيب بشكل صحيح قبل أو بعد القيلولة، فيمكننا أن نعاني من الجفاف؛ وهو أحد أكثر أسباب الصداع شيوعًا.

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يتسبب الجفاف في تقلص الأوعية الدموية في الدماغ وإطلاق مواد التهابية تحفز أعصاب الألم. للوقاية من الجفاف، يُنصح بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا وتجنب الإفراط في تناول الكحول والقهوة والشاي.

نقص السكر في الدم

نقص السكر في الدم هو الانخفاض غير الطبيعي في نسبة السكر في الدم، والذي يمكن أن يحدث إذا قضينا وقتًا طويلاً دون تناول الطعام أو إذا تناولنا الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الحلويات أو الدقيق المكرر أو المشروبات السكرية.

تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا حادًا في نسبة الجلوكوز في الدم يتبعها انخفاض حاد، ما قد يؤدي إلى الصداع والدوخة والتعرق والضعف. لتجنب نقص السكر في الدم، يوصى بتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات، كل ثلاث إلى أربع ساعات.

الشد العضلي

التوتر العضلي هو سبب آخر محتمل لصداع ما بعد القيلولة. إذا كنا ننام في وضع غير مريح أو مع وسادة غير كافية ، فيمكننا إجهاد عضلات الرقبة والكتفين والظهر، ما قد يتسبب في حدوث تقلصات وضغط على الأعصاب القحفية.

يمكن أن يسبب هذا صداعًا من نوع التوتر، والذي يتميز بالشعور بالضغط أو الوزن على الجبهة أو الصدغين أو مؤخرة العنق. لمنع توتر العضلات، يُقترح اتخاذ وضعية مريحة ومسترخية عند أخذ قيلولة واستخدام وسادة تتكيف مع شكلنا وطولنا.

الصداع عند الاستيقاظ من القيلولة مشكلة يمكن أن يكون لها عدة أسباب تتعلق بدورة النوم والجفاف ونقص السكر في الدم والتوتر العضلي. لتجنب ذلك، يوصى باتباع بعض الإجراءات مثل قصر وقت القيلولة على 20 دقيقة، والترطيب جيدًا، وتناول الأطعمة الصحية، والاعتناء بوضعية نومك.

هذا وإذا استمر الصداع أو كان شديدًا، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى.