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حياتنا

مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)

مريم حسين تستمتع بأجواء الصيف: الإعلانات، الاسترخاء، والاستمتاع بالحياة

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)
مريم حسين
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وطن– تدمج الفنانة المغربية مريم حسين هذه الأيام، بين عملها في الإعلانات واستمتاعها بأجواء الصيف.

وشاركت مريم حسين صوراً جريئة لأثداء نساء قبل وبعد عمليات تجميل وتكبير في المنطقة.

أغنية سعد لمجرد الجديدة

والمفارقة، أن مريم حسين استخدمت أغنية مواطنها الفنان سعد لمجرد الجديدة باللغة الهندية، كخلفية موسيقية للإعلان.

كما نشرت الفنانة المغربية صورة أخرى لأرداف وبطن سيدة قبل وبعد التجميل الذي خضعت له في العيادة التي تعلن لها.

هذا وقد ظهرت مريم بعدها وهي تستمتع مع ابنتها الوحيدة الأميرة، في أحد حمامات السباحة.

وظهرت ابنة مريم حسين ببكيني أسود منقط، بينما ظهرت الفنانة بنفسها ببكيني بنقشات رسوم متحركة.

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أوبرا وينفري في المغرب

هذا وقد عبرت مريم حسين عن سعادتها وشعورها بالفخر، أن الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، تقضي إجازتها في المغرب.

ووثقت أوبرا وينفري رحلتها إلى مدينة مراكش، وأسواقها، واستمتاعها بالأكل والرقص على الإيقاعات الشعبية.

حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها في المدينة وتتجول بأسواقها.

وأبدت أوبرا إعجابها بالمدينة الحمراء قائلة: “قضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب، ولم يكن ذلك وقتًا كافيًا لتجربة الكثير من الثقافة الرائعة”.

شكرا للمغرب

وتابعت: “لكنني تمكنت من استكشاف سوق السمارين، والاستمتاع بوجبة لذيذة تحت خيمة مغربية”.

 

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وأردفت أوبرا: “تمكنت من التعرف أيضاً على فن صناعة البساط –الزربية- ..  لا سيما كيفية صنعها مع كونسورتيوم مكون من 360 امرأة.. والرقص طوال الليل”.

وختمت: “شكراً للمغرب على الوقت الذي يملأ الروح”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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