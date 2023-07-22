الأحد, يوليو 23, 2023
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الهدهد

الفيديو الذي تسبب باعتقال بدر المشاري.. وجه نصحية لولي العهد فبطش به

روج الذباب السعودي لهذا المقطع لتبرير اعتقال بدر المشاري، وزعموا أنه يهيج من خلاله على الحكام ويعلن تأييده للثورات

كتب فهمي الورغمي
الفيديو الذي تسبب باعتقال بدر المشاري.. وجه نصحية لولي العهد فبطش به
بدر المشاري
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وطن- استعاد ما بات يعرف بـ “الذباب الإلكتروني السعودي” مقطع فيديو لتبرير اعتقال الشيخ بدر المشاري، الذي اعتقلته السلطات السعودية قبل أيام لأسباب مجهولة حتى الآن.

وكانت حسابات معنية بالشأن الحقوقي في السعودية، قالت إن السلطات اعتقلت الداعية السعودي الشهير بدر المشاري، الأسبوع الماضي في ظروف غامضة.

وأشار حساب معتقلي الرأي الحقوقي، إلى أن اعتقال المشاري تأكد قبل أيام، لكن أسباب الاعتقال لا تزال مجهولة، على الرغم من الشعبية التي يحظى بها الداعية في السعودية.

نصيحة بدر المشاري لمحمد بن سلمان

وقال ناشرو المقطع المستعاد إن الشيخ بدر المشاري يهيج من خلاله على الحكام ويعلن تأييده للثورات، ليبرروا اعتقاله من قبل النظام السعودي.

وفي الفيديو المقصود يوجه الداعية السعودي رسالة إلى خادم الحرمين وولي عهده “وإلى من ولاه الله أمرنا في هذه البلاد –حسب تعبيره- أن يتقوا الله.”

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ولشيطنة الشيخ بدر المشاري، أرفقت كتائب الذباب بالفيديو فتوى للشيخ صالح الفوزان المحسوب على النظام، ينافق فيها ولي العهد محمد بن سلمان.

حيث يقول:” إذا كان عندك نصيحة لولي الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيده وقل له فإن قبل وإلا فقد أديت ما عليك”.

وأضاف أن “ولاة الأمور لهم حرمة ولا يجوز التقليل من شأنهم والإنكار عليهم علناً.

بدر المشاري
بدر المشاري

اعتقال الشيخ بدر المشاري

ولفتت حساب “معتقلي الرأي” إلى أن “اعتقال الشيخ بدر المشاري هو استمرار لحلقة انتهاكات واعتقالات تعسفية تتبعها سلطات المملكة، شملت دعاة ومصلحين، وبلغت ذروتها في عام 2017 ولم تتوقف حتى اليوم”.

والشيخ بدر المشاري هو أحد أكثر الوعاظ الذين انتشرت مقاطعهم الدعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها المسلمون حول العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر السلطات السعودية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي الخبر كما لم يصدر شيء عن الداعية أو عائلته.

من هو بدر المشاري؟

ويعد المشاري أحد الدعاة والوعاظ في السعودية، وكان إماما سابقا لجامع حطين في الرياض، ثم تفرغ للعمل الدعوي، وله العديد من الدروس والمحاضرات في مناسبات عديدة، ويحظى بشعبية في العديد من المناطق السعودية.

وبعد انتشار خبر اعتقاله تفاعل العديد من النشطاء، مع منشورات الداعية السعودي عبر مواقع التواصل.

وخاصة مع منشور على حسابه في “فيسبوك” يقول فيه :”إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فأعلم أنك عزيزٌ عنده وأنه يسلك بك طريق أوليائه واصفيائه”.

اعتقال الشيخ بدر المشاري
اعتقال الشيخ بدر المشاري

وأضاف ارجع حينئذِ إلى قصص أنبياء الله وستعلم أن الابتلاء أصاب حتى صفوة البشر، فأصبر وأشكر الله مستشهداً بقوله تعالى: “واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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