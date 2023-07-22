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الشرطة الهندوسية تهين هنديين مسلمين بطريقة مؤسفة (فيديو)

التمييز العنصري في الهند: كيف تتعمد الشرطة الهندوسية إهانة وإذلال المسلمين رغم كونهم جزءًا كبيرًا من السكان؟

كتب خالد الأحمد
الشرطة الهندوسية تهين هنديين مسلمين بطريقة مؤسفة
الشرطة الهندوسية تهين هنديين مسلمين
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وطن- تجددت سلسلة الاعتداءات على الهنود المسلمين وإذلالهم، من قبل الشرطة الهندوسية التي تتعمد إهانة وإذلال المسلمين في البلاد، رغم عددهم الكبير هناك، إلا أن ذلك لا يمنع مثل هذه الوقائع.

وفي أحدث حلقات هذه الاعتداءات، أظهر مقطع فيديو الاعتداء على شابين هنديين مسلمين، من قِبل عناصر الشرطة الهندوسية.

ووقع الاعتداء الدامي بسبب انتقاد الشابين على الفيلم الهندي قصة كيرلا المعادي للإسلام والذي يشوه صورة المسلمين، فما كان من الشرطة الهندوسية إلا أن اعتدت بوحشية على الشابين.

وأظهر مقطع الفيديو، الشابان وهما مُكبَّلان بالسلاسل، وتم جرهما بطريقة مهينة أمام العامة.

وقصة كيرلا هو فيلم هندي، تدور أحداثه في ولاية كيرلا الهندية الجنوبية، ويتناول حياة 3 نساء يتبنين الفكر المتشدد ويُرسلن إلى معسكرات تنظيم داعش.

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وتسبب الفيلم في اندلاع اشتباكات طائفية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، في حين اعتقلت السلطات الهندية ما يزيد على 100 شخص في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.

عدد المسلمين في الهند

ويزيد عدد المسلمين في الهند عن 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة.

ورغم هذا الإحصاء الكبير، فإن المسلمين يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو 2014.

يقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة
يقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة
المصدرتويتر، وطن

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