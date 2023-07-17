من إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

- Advertisement -

وطن- أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، وصول رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الملك محمد السادس، تفيد باعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وفي بيان له أفاد الديوان بحسب ما نقل التلفزيون المغربي، أن الملك محمد السادس، تلقى رسالة من نتنياهو.

“ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية” كما جاء في نص البيان الذي رصدته (وطن).

إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسب ذات البيان، أن موقف الاحتلال هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

🔴 بلاغ للديوان الملكي توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو. ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب… pic.twitter.com/bkyk7JXK93 — 2M.ma (@2MInteractive) July 17, 2023

وشدد نتنياهو أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

- Advertisement -

الاحتلال يدرس فتح قنصلية في مدينة الداخلة

وفي رسالته إلى الملك محمد السادس، أفاد الوزير الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب لترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين.

قرر رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب لترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين. الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة 🇲🇦 🇮🇱 pic.twitter.com/g3gOXFXTms — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 17, 2023

وأوضح “أدرعي” أن الملحق العسكري الإسرائيلي سيقيم في الرباط، وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة.

أزمة الصحراء الغربية

وتعتبر قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، قضية شائكة تثير خلافا واسعا منذ سنوات بين المغرب والجارة الجزائر، بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وانضم المغرب إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، برعاية أمريكية وإماراتية أيام حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.