الإثنين, يوليو 17, 2023
الرئيسيةتقاريرمن إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
تقارير

من إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس، وصله رسالة من بنيامين نتنياهو، تفيد بأن إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

كتب باسل سيد
من إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
محمد السادس وإسرائيل
- Advertisement -

وطن- أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، وصول رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الملك محمد السادس، تفيد باعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وفي بيان له أفاد الديوان بحسب ما نقل التلفزيون المغربي، أن الملك محمد السادس، تلقى رسالة من نتنياهو.

“ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية” كما جاء في نص البيان الذي رصدته (وطن).

إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسب ذات البيان، أن موقف الاحتلال هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد نتنياهو أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

- Advertisement -

الاحتلال يدرس فتح قنصلية في مدينة الداخلة

وفي رسالته إلى الملك محمد السادس، أفاد الوزير الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

هذا وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب لترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين.

وأوضح “أدرعي” أن الملحق العسكري الإسرائيلي سيقيم في الرباط، وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة.

أزمة الصحراء الغربية

وتعتبر قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، قضية شائكة تثير خلافا واسعا منذ سنوات بين المغرب والجارة الجزائر، بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وانضم المغرب إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، برعاية أمريكية وإماراتية أيام حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حرب شوارع في المغرب بعد خسارة الرجاء نهائي كأس العرش (فيديو)

الهدهد

وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

الهدهد

حفيظ دراجي: طائرة جزائرية خاصة ستنقل الحاجة المغربية المريضة إلى بلدها

الهدهد

وضع نتنياهو الصحي.. شاهد لحظة نقله للمستشفى بشكل عاجل (فيديو)

الهدهد

محمد السادس في وضع مخلّ مع بيدرو سانشيز في مدريد.. صورة ستُغضب ملك المغرب

حياتنا

فيديو آلاف المغاربة يُغنون باللهجة المصرية في حفل “أمين بودشار” (شاهد)

الهدهد

اعتداءات جنسية ومقاطعة وهروب: منتخبات بينها المغرب في قلب فضائح كأس العالم للسيدات

الهدهد

حملة تبشير للمسيحية في جامعة تثير غضب المغاربة.. أين أمير المؤمنين محمد السادس؟ (شاهد)

تقارير

أزمة الحكم في المغرب.. ابن عم الملك يدعوه لهذا الأمر قبل فوات الأوان

الهدهد

مغربي يخلع ملابسه في المطار ويحدث فوضى.. ما حدث أخرجه عن شعوره

تقارير

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

الهدهد

صورة وتسجيلات صوتية لإسرائيلي مختطف في إثيوبيا تفجر مفاجآت صادمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

تحذير حقيقي .. ماذا لو جرى اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو؟!

محرز وافق على العرض السعودي.. دراجي يكشف ما طلبه وكيل أعماله

جثث هامدة.. سورية غرق أطفالها أمامها غير مستوعبة للصدمة (فيديو)

حرب شوارع في المغرب بعد خسارة الرجاء نهائي كأس العرش (فيديو)

ماذا يعني خروج روسيا من “اتفاق الحبوب” وهل تضرب المجاعة إفريقيا؟

خلف الحبتور يخرج عن صمته: “لا أنوي شراء نادي الزمالك ولا غيره”

بالفيديو.. أردوغان يصل جدة: سأطير بعدها إلى الدوحة ثم أبوظبي وهذا هدفي

أسماء حمزة.. ما لا تعرفه عن “ملكة العود” السودانية ومقطوعتها السرية

هل تم إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات؟.. جهة رسمية تحسم الجدل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC