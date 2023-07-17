عمر السومة خارج حسابات أهلي جدة وهذه وجهته القادمة

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وطن- خرج النجم السوري العقيد عمر السومة 34 عاماً، الهداف التاريخي للدوري السعودي الممتاز، من حسابات البقاء مع صفوف نادي أهلي جدة، ليتأكد بذلك رحيل اللاعب هذا الصيف.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي، الأحد، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، المقرر إقامته في دولة النمسا خلال الأيام القادمة.

كما وشهدت قائمة أهلي جدة السعودي، غياب السوري عمر السومة. ليتأكد رحيل اللاعب عن صفوف النادي السعودي في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، في انتظار تحديد وجهته القادمة.

عمر السومة خارج حسابات أهلي جدة

وانتقل السوري السومة إلى صفوف نادي العربي القطري الموسم الماضي على سبيل الإعارة. لموسم واحد، بعد هبوط ناديه من دوري الدرجة الممتازة (روشن).

كما وقدم السومة الأداء الملفت للأنظار مع نادي العربي القطري الموسم المنصرم. ليحتل فريقه وصافة جدول دوري نجوم قطر، والتتويج مع الفريق بكأس أمير قطر الغائب عن خزائن النادي نحو 30 عاماً.

قائمة #الاهلي المغادرة إلى معسكر النمسا غداً استعداداً للموسم الرياضي 2023-2024 ⚽️💚 pic.twitter.com/47lszpqtwU — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 16, 2023

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وبعد انتهاء موسم إعارة النجم السوري عمر السومة مع نادي العربي القطري، عاد اللاعب للانتظام مع تدريبات أهلي جدة السعودي، من أجل استكمال عقده الذي سينتهي مع الفريق السعودي حتى صيف 2024.

انتقال السومة إلى العربي القطري

وأفادت شبكة قنوات (الكأس) القطرية، عن اقتراب السوري السومة من التعاقد بشكل نهائي إلى صفوف نادي العربي القطري، بعد الأداء الذي قدمه اللاعب. مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقالت الشبكة القطرية، بشأن انتقال السومة إلى نادي العربي القطري، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” نادي العربي يقترب من حسم الاتفاق مع إدارة نادي أهلي جدة. بشأن التعاقد مع السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

مصادر للكاس | نادي #العربي القطري يقترب من حسم الاتفاق مع #الأهلي السعودي بشأن التعاقد مع المهاجم السوري #عمر_السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/9MQau9d7dm — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 14, 2023

كما واحتل السومة وصافة ترتيب هدافي الدوري القطري 2023. برصيد 19 هدفاً، خلف المتصدر والمتوج باللقب لهذا الموسم مايكل أولونغا لاعب نادي الدحيل برصيد 22 هدفاً.

وأنهى فريق العربي الموسم المنصرم من منافسات دوري نجوم قطر في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن حامل اللقب الدحيل.