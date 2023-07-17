الإثنين, يوليو 17, 2023
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رياضة

عمر السومة خارج حسابات أهلي جدة وهذه وجهته القادمة

عمر السومة يغادر أهلي جدة: تحليل لمسيرته الرياضية وتوقعات حول وجهته القادمة

كتب فارس أبو شيحة
السومة خارج حسابات أهلي جدة
عمر السومة
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وطن- خرج النجم السوري العقيد عمر السومة 34 عاماً، الهداف التاريخي للدوري السعودي الممتاز، من حسابات البقاء مع صفوف نادي أهلي جدة، ليتأكد بذلك رحيل اللاعب هذا الصيف.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي، الأحد، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، المقرر إقامته في دولة النمسا خلال الأيام القادمة.

كما وشهدت قائمة أهلي جدة السعودي، غياب السوري عمر السومة. ليتأكد رحيل اللاعب عن صفوف النادي السعودي في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، في انتظار تحديد وجهته القادمة.

 عمر السومة خارج حسابات أهلي جدة

وانتقل السوري السومة إلى صفوف نادي العربي القطري الموسم الماضي على سبيل الإعارة. لموسم واحد، بعد هبوط ناديه من دوري الدرجة الممتازة (روشن).

كما وقدم السومة الأداء الملفت للأنظار مع نادي العربي القطري الموسم المنصرم. ليحتل فريقه وصافة جدول دوري نجوم قطر، والتتويج مع الفريق بكأس أمير قطر الغائب عن خزائن النادي نحو 30 عاماً.

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وبعد انتهاء موسم إعارة النجم السوري عمر السومة مع نادي العربي القطري، عاد اللاعب للانتظام مع  تدريبات أهلي جدة السعودي، من أجل استكمال عقده الذي سينتهي مع الفريق السعودي حتى صيف 2024.

انتقال السومة إلى العربي القطري

وأفادت شبكة قنوات (الكأس) القطرية، عن اقتراب السوري السومة من التعاقد بشكل نهائي إلى صفوف نادي العربي القطري، بعد الأداء الذي قدمه اللاعب. مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

مشوار السومة مع أهلي جدة السعودي
مشوار السومة مع أهلي جدة السعودي

وقالت الشبكة القطرية، بشأن انتقال السومة إلى نادي العربي القطري، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” نادي العربي يقترب من حسم الاتفاق مع إدارة نادي أهلي جدة. بشأن التعاقد مع السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

كما واحتل السومة وصافة ترتيب هدافي الدوري القطري 2023. برصيد 19 هدفاً، خلف المتصدر والمتوج باللقب لهذا الموسم مايكل أولونغا لاعب نادي الدحيل برصيد 22 هدفاً.

عمر السومة
عمر السومة

وأنهى فريق العربي الموسم المنصرم من منافسات دوري نجوم قطر في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن حامل اللقب الدحيل.

المصدروطن + قنوات الكأس القطرية + أهلي جدة تويتر

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