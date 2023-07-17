الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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رياضة

حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك المصري

الملياردير الإماراتي الحبتور ينفي شرائه نادي الزمالك المصري

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك
حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك
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وطن- نفى رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، الاثنين، بشأن حقيقة شرائه نادي الزمالك المصري لكرة القدم، بعد الأنباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن حقيقة شرائه نادي الزمالك المصري، ” لاحظت في الآونة الأخيرة تداول أخبار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك”.

حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك

وأضاف الإماراتي الحبتور، ” هذه الأخبار انتشرت بشكل واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر. وهو ما جعلني ملزماً بتوضيح ذلك لجميع المهتمين، بشأن التقديم بطلب لشراء نادي الزمالك“.

كما وأردف الحبتور، ” في البداية أكن كل الاحترام والتقدير لجمهورية مصر العربية وحكومتها وجميع مؤسساتها وشعبها الطيب، وأحب الرياضة والرياضيين. ولست منحازا أو متعصباً لأي نادٍ دوناً عن الأخر، لكنني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم أتقدم بأي طلب من هذا النوع ، ولا أنوي شراء نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم”.

كرة القدم ليست من أولوياتي

وتابع، ” بكل بساطة كرة القدم ليست من أولوياتي واهتماماتي، ولا أدعي أنني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها. كما أنني كرجل أعمال ومستثمر لا أفضل أبداً الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب فيها..”.

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واستكمل رجل الأعمال الإماراتي، ” شخصياً أحب الرياضة ومغرم بلعبة التنس الرياضي، كما وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة، وما زلت أحرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي سطحية جداً. لذا فلا يوجد في الوقت الحالي ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم. فهذا العالم له أهله ومستثمروه وخبراؤه الذي يفهمونه جيدا”.

الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور
الملياردير الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور

وختم حديثه، ” أنوه بأنه تربطني علاقة طيبة وجيدة مع المسؤولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، كما وسأظل محافظاً على هذه العلاقة الطيبة دائماً. كما وأشكر كل من تواصل واهتم وانشر هذا الخبر سواء بحسن نية أو من محبتهم وحسن ظنهم.. والله وليّ التوفيق”.

يشار إلى فريق الزمالك قد أنهى موسمه في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 60 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأهلي المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 81 نقطة.

المصدروطن + خلف بن أحمد الجبتور تويتر

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