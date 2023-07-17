بالفيديو.. أردوغان يصل جدة: سأطير بعدها إلى الدوحة ثم أبوظبي وهذا هدفي

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وطن- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبدأ اليوم، الاثنين 17 يوليو، جولته الخليجية التي سبق أن أعلن عنها ومحطته الأولى ستكون المملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر، الناطق باللغة العربية، قال أردوغان:”نحن في طريقنا إلى مدينة جدة المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية، وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية شمال قبرص التركية.”

وتابع الرئيس التركي “أتمنى أن تصب هذه الزيارات التي نجريها في فترة حرجة، في مصلحة علاقاتنا الثنائية واستقرارنا الإقليمي.”

فيديو | مراسل الإخبارية: الرئيس التركي أردوغان يصل إلى مقر انعقاد منتدى الأعمال السعودي التركي #الإخبارية #الرئيس_التركي_في_المملكة pic.twitter.com/mSEkmFxYbE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2023

وشدد أردوغان على أن تركيا تواصل جهودها، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في إنشاء حزام سلام واستقرار وازدهار حول تركيا.

أردوغان: نسعى لتقوية علاقاتنا مع دول الخليج

واستطرد:”كما نرغب في نشر الأسس المتينة التي تستند عليها علاقاتنا مع دول الخليج، على نطاق واسع من التعاون معها.”

نحن في طريقنا إلى مدينة جدة المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص التركية. أتمنى أن تصب هذه الزيارات التي نجريها في فترة حرجة، في مصلحة علاقاتنا الثنائية واستقرارنا الإقليمي. نحن نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 17, 2023

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الرئيس التركي أوضح كذلك أن “حجم التبادل التجاري الثنائي مع دول الخليج ارتفع في العقدين الأخيرين من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار.”

وتابع:”ومن خلال منتديات العمل التي سنعقدها أثناء زياراتنا، سنبحث عن طرق لزيادة هذا الرقم أكثر من ذلك بكثير.”

وشدد أردوغان على أنه “خلال الزيارة سنعمل على توطيد العلاقات الثنائية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة.”

وبعد زيارته لأبو ظبي، سيتوجه رجب طيب أردوغان إلى مدينة “لفكوشا” للمشاركة في احتفالات يوم السلام والحرية، 20 يوليو الجاري، التي تقام بمناسبة الذكرى 49 لعملية السلام في قبرص.

وقال:”سنبحث الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز العلاقات بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، كما سأشارك في افتتاح المبنى الجديد ومدرج الطائرات في مطار أرجان.”

واختتم الرئيس التركي بيانه بالقول:”بمشيئة الله تعالى، سنعزز علاقاتنا مع دول الخليج التي تربطنا معها علاقات تاريخية وأخوية ومتجذرة والتي حققنا معها تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة.”