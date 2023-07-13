أشرف حكيمي برفقة فتاة فائقة الجمال بالبكيني.. حديث وتبادل نظرات وسط شائعات الارتباط (شاهد)

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وطن- بعد أشهر من إعلان الممثلة الإسبانية-التوتسية الاصل هبة عبوك الانفصال عنه بعد مزاعم اغتصابه لفتاة فرنسية، شوهد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي مع امرأة جديدة أثناء قضائه إجازته في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت صور أشرف حكيمي ، الموجود حاليًا في ميامي مع المغنية وكاتبة الأغاني الأوروغوايانية بيلو بلانكو بعد ملحمة الطلاق الفيروسية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والغربية في أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا للصور المتداولة، فقد ظهر لاعب المنتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بلا قميص أثناء إجراء محادثة مع المغنية الجميلة التي كانت ترتدي البيكيني وسط رفقة أشخاص يُعتقد أنهم أصدقاء مقربون للثنائي.

وبحسب ما ادعته صحيفة Pulse Sports فهناك إشاعات أن بيلو بلانكو كانت تواعد لاعب نادي “ليفانتي” خوسيه ماريا ريلوشيو، الصديق المقرب، ومع ذلك ، لم يؤكد اللاعب ولا المغني أنهما على علاقة.

وأظهرت صورة المغنية بيلو بلانكو المنشورة على حسابها على “انستغرام” أنها أكثر جرأة وانحلالا من زوجته السابقة هبة عبوك.

ويستعد أشرف حكيمي للموسم الجديد، حيث غالبًا ما شارك صورًا لنفسه وهو يتدرب ويتدرب مع الأصدقاء أثناء وجوده في ميامي.

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وكانت قصة طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك قد تصدرت حديث الصحافة العالمية بعد الكشف عن قضية الاغتصاب المزعومة.

ولدى أشرف حكيمي البالغ من العمر24 عاما ووهبة عبوك البالغة من العمر36 عاما لديهما طفلان من زواجهما، هما: أمين3 أعوام، ونعيم ، عام واحد.

لكن هبة عبوك قررت الانفصال عن لاعب كرة القدم المغربي بعد مزاعم الاغتصاب.

ومع ذلك اعترفت هبة عبوك أن زواجهما كان على وشك الانهيار قبل اتهام حكيمي بالاغتصاب بأشهر.

وحاليًا ، يُعتقد أن الزوجين السابقين قد انتهيا من إجراءات الطلاق ، على الرغم من أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي انستقرام.

ولم يعلق أشرف حكيمي بعد على الطلاق ولم يؤكد طلاقه رسميًا من هبة عبوك ، لكن العارضة والممثلة الإسبانية التونسية أكدت منذ ذلك الحين أنها في طريقها للخروج من مشروعها الفاشل مع نجم باريس سان جيرمان .