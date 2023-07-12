الأربعاء, يوليو 12, 2023
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حياتنا

هل تدفع الفضيحة الكبرى أشرف حكيمي لمغادرة باريس هذا الصيف؟

هل تدفع الفضيحة الكبرى أشرف حكيمي لمغادرة باريس هذا الصيف؟

كتب فهمي الورغمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
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وطن – قلبت الإشاعات التي انتشرت في فبراير الماضي حول تورطه في قضية تحرش مزعومة، حياة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي رأسا على عقب.

أشرف حكيمي الذي يُقيم منذ صيف 2021 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتقاله لصفوف فريقها في صفقة ضخمة تنتهي صيف 2026، يبدو أنه يُفكّر جدياً في مغادرة “مدينة الأنوار” بسبب الإشاعات وقضية التحرش المزعومة، حسب ما أوضح الصحفي الفرنسي دومينيك سيفيراك مع صحيفة “لوباريزيان”.

يُشار إلى أن النيابة الفرنسية كانت قد وجّهت في أواخر فبراير الماضي، تهمة الاغتصاب للاعب المغربي المولود في إسبانيا أشرف حكيمي، وهو ما أدى إلى انهيار زواجه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك.

أشرف حكيمي وهبة عبوك
طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك بعد فضيحة الاغتصاب

مغاردة أشرف حكيمي لـ باريس أمر وارد

وبحسب دومينيك سيفيراك صحفي “لو باريزيان” التي أول من نشر خبر اتهام حكيمي بالاغتصاب، فإن اللاعب المغربي سيكون على أعتاب مغادرة فرنسا بسبب هذا الأمر.

وقال سيفيراك في قسم “الأسئلة والأجوبة” الذي تُخصصه صحيفة “لوباريزيان” على موقعها بشكل دوري لجمهورها: “تهمة الاغتصاب ثقيلة على نفس أشرف حكيمي، صحيح أنه سعيد في العاصمة الفرنسية لكن هذا الأمر مزعج ويدعوه إلى تغيير الأجواء، لذا فإن انتقاله هذا الصيف أمر وارد”.

ويلعب حكيمي مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 مقابل 68 مليون يورو، وسرعان ما أصبح لاعباً هاماً في قائمة نادي العاصمة الفرنسية رغم تعاقب المدربين.

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وقال سان جيرمان في بيان انضمام حكيمي قبل عامين إن “الظهير الأيمن المغربي الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقع عقدا لمدة 5 سنوات، وسيرتبط مع النادي بعقد حتى 30 يونيو 2026”.

وكان أشرف حكيمي بدأ مسيرته في فريق الشباب مع ريال مدريد الإسباني حين كان في السادسة عشرة من عمره.

المصدرلو باريزيان - ترجمة وتحرير وطن

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