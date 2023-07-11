الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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رياضة

بعد العرض السعودي.. مانشستر سيتي يُطالب بهذا المبلغ الضخم لتخلي عن برناردو سيلفا

برناردو سيلفا ينتهي عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
برناردو سيلفا والعرض السعودي
برناردو سيلفا والعرض السعودي
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وطن- ذكرت قناة شبكة قنوات (الكأس) الرياضية القطرية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي طالب بالحصول على مبلغ ضخم من أجل التخلي عن خدمات النجم البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، بعد عرض نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

وقالت القناة القطرية في تغريده نشرها عبر حسابها على موقع (تويتر)، بأن إدارة مانشستر سيتي طلبت الحصول على مبلغ 100 مليون دولار، مقابل إتمام صفقة التعاقد. مع نجمه البرتغالي برناردو سيلفا في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، لصالح نادي الهلال السعودي.

برناردو سيلفا والعرض السعودي

وأضافت، ” نادي الهلال السعودي قدم العرض الرسمي، للحصول على خدمات اللاعب. هذا الصيف مقابل الحصول على نحو 70 مليون دولار”.

البرتغالي سيلفا
البرتغالي سيلفا

ولن يكون من السهل لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التخلي عن خدمات النجم البرتغالي برناردو سيلفا، من أجل الاستغناء عن خدماته هذا الصيف. حيث أن عقد اللاعب ما زال ساري المفعول لموسمين قادمين.

كما ويعد البرتغالي سيلفا صاحب ال28 عاماً، أحد النجوم اللامعين في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي. حيث كان له الدور في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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صفقات الهلال السعودي هذا الصيف

ويسعى نادي الهلال إلى تدعيم صفوفه بصفقات سوبر قوية، حيث أنه نجح في التعاقد في سوق الانتقالات في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالى حتى الآن.

كما وسيواجه فريق الهلال السعودي. أمام نظيره غوريكا، الثلاثاء، في مباريات وديات الأندية قبيل بدء البطولة العربية للأندية والموسم المقبل.

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق الفوز النظيف عن منافسه فليدين. بسداسية نظيفة دون مقابل في المباراة الودية الماضية.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد البرتغالي برناردو سيلفا ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في يونيو/ حزيران صيف 2025.

المصدروطن + قناة الكأس القطرية

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