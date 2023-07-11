بعد العرض السعودي.. مانشستر سيتي يُطالب بهذا المبلغ الضخم لتخلي عن برناردو سيلفا

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وطن- ذكرت قناة شبكة قنوات (الكأس) الرياضية القطرية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي طالب بالحصول على مبلغ ضخم من أجل التخلي عن خدمات النجم البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، بعد عرض نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

وقالت القناة القطرية في تغريده نشرها عبر حسابها على موقع (تويتر)، بأن إدارة مانشستر سيتي طلبت الحصول على مبلغ 100 مليون دولار، مقابل إتمام صفقة التعاقد. مع نجمه البرتغالي برناردو سيلفا في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، لصالح نادي الهلال السعودي.

برناردو سيلفا والعرض السعودي

وأضافت، ” نادي الهلال السعودي قدم العرض الرسمي، للحصول على خدمات اللاعب. هذا الصيف مقابل الحصول على نحو 70 مليون دولار”.

ولن يكون من السهل لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التخلي عن خدمات النجم البرتغالي برناردو سيلفا، من أجل الاستغناء عن خدماته هذا الصيف. حيث أن عقد اللاعب ما زال ساري المفعول لموسمين قادمين.

مصادر للكاس: طلبت إدارة #مانشستر_سيتي الإنجليزي نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة بيع الدولي البرتغالي #برناردو_سيلفا لصفوف #الهلال السعودي الذي قدم عرضاً رسمياً بنحو 70 مليون دولار#قنوات_الكاس pic.twitter.com/fdV3Findj6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 10, 2023

كما ويعد البرتغالي سيلفا صاحب ال28 عاماً، أحد النجوم اللامعين في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي. حيث كان له الدور في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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صفقات الهلال السعودي هذا الصيف

ويسعى نادي الهلال إلى تدعيم صفوفه بصفقات سوبر قوية، حيث أنه نجح في التعاقد في سوق الانتقالات في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالى حتى الآن.

كما وسيواجه فريق الهلال السعودي. أمام نظيره غوريكا، الثلاثاء، في مباريات وديات الأندية قبيل بدء البطولة العربية للأندية والموسم المقبل.

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق الفوز النظيف عن منافسه فليدين. بسداسية نظيفة دون مقابل في المباراة الودية الماضية.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد البرتغالي برناردو سيلفا ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في يونيو/ حزيران صيف 2025.