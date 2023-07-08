صدمة لأصحاب الحواجب الرقيقة.. شكل حاجبك يكشف ما تُخفيه شخصيتك

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وطن- لم تكن الحواجب يوماً مجرد خطوط فوق عيوننا، بل هي عنصر رئيسي في تعبيرات وجوهنا وتشكيل شخصيتنا، وبإمكانها كشف الكثير والكثير عن شخصيتك.

الحواجب هي واحدة من أكثر السمات تعبيراً على الوجه. يمكنهم نقل مجموعة واسعة من المشاعر، من السعادة إلى الحزن إلى الغضب.

والآن وبحسب مقال مُترجم عن موقع (Jagranjosh)، سنستكشف بعض الحقائق النفسية الرائعة حول كيف يمكن لشكل الحاجب أن يكشف عن نظرة ثاقبة لشخصية الشخص.

درست العديد من الأبحاث العلمية العلاقة بين شكل الحاجب وسمات الشخصية.

وفي هذه المقالة، سنكتشف أربعة أنواع مختلفة من أشكال الحاجب.أولهم الكثيفة ثم الرقيقة، تليهما الحواجب المُقوسة وأخيراً الحاجبين المستقيمين.

الحواجب الكثيفة

إذا كان لديك حاجب كثيف، فغالبًا ما تكون متحررًا وتقدر الجمال الطبيعي للأشياء. أنت لا تهتم بما يعتقده الآخرون عنهم وتعيش حياتك وفقًا لمُثُلك العليا.

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أنت شخص دقيق وحاسم. لا تدع العواطف تخيم على حكمك. أنت أيضًا تفكر إلى الأمام وحازم. لا يثنيك عدم وجود خطة. ومع ذلك، يمكن أن تكون سريع الغضب إذا لم تسير الأمور في طريقك، وقد تتجاهل الكثير من التعبيرات العاطفية.

الحواجب الرقيقة

إذا كنت صاحب حواجب رقيقة، فغالبًا ما يُنظر إليك على أنك أقل ثقة من الأشخاص الذين لديهم حواجب كثيفة. قد تواجه صعوبة في اتخاذ القرار وقد تطلب المساعدة من الآخرين.

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإفراط في التفكير في المواقف والتوتر بشأن المستقبل.

ومع ذلك، فإن الحواجب الرقيقة لا تشير بالضرورة إلى نقص الثقة لدى البعض. حيث أن بعض الأشخاص ذوي الحواجب الرقيقة واثقون جدًا، لكنهم ببساطة يعبرون عن ثقتهم بطرق مختلفة.

الحواجب المُقوّسة

إذا كنت صاحب حواجب مُقوسة، غالبًا ما يُنظر إليك على أنك طموح وصبور وتمتلك صفات قيادية. قد تكون دراميًا وترغب في الإدلاء ببيانات كبيرة، إما بكلماتك أو بمظهرك.

تستمتع بكونك ملاحظًا بارعاً، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون غير مقبول. تحب أن تكون مركز الاهتمام ولديك شخصية مسلية. غالبًا ما يكون لديك أشياء رائعة للحديث عنها، مما يجعل الناس يلتفون حولك.

قد يُنظر إليك أيضًا على أنك شخص متقلب ومراوغ عند الانطباع الأول. يمكنك أن تكون شديد الانتباه والحساسية. أنت تتطلب الكثير من المساحة والوقت للسماح لشخص ما في حياتك أو قلبك.

يمكنك أن تكون متفاعلًا وعاطفيًا. بمجرد أن تصبح مرتاحًا مع شخص ما، يمكنك أن تكون قويًا في التعبير عن أفكارك ومشاعرك.

الحاجب المستقيم

إذا كان لديك حاجب مستقيم، فغالبًا ما يُنظر إليك على أنك منطقي وعقلاني للغاية. تُفضل التفكير في الأمور بعناية قبل اتخاذ القرارات.

لا تتأثر بالعواطف بسهولة. غالبًا ما تكون فكريًا وتحليليًا.

أنت جيد في رؤية الصورة الكبيرة. أنت أيضًا فعال ومنظم. يمكنك الاحتفاظ بحياتك الشخصية والمهنية منفصلتين.