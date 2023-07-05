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الاحتلال ينسحب من جنين بعد تلقيه ضربة موجعة.. هذا ما أعلنه في نهاية العدوان

سحْب قوات الاحتلال تزامن معه شنّ غارات على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

كتب باسل سيد
الاحتلال ينسحب من جنين بعد تلقيه ضربة موجعة.. هذا ما أعلنه في نهاية العدوان
الاحتلال ينسحب من جنين
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وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، إنهاء عدوانه على مخيم جنين، بعد استمراره لمدة يومين، وخلّف 12 شهيدا فلسطينيا مقابل مقتل جندي إسرائيلي بعد كمين مُحكم نفّذته المقاومة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، بخروج كل قوات الاحتلال من مخيم ومدينة جنين، متحدثا عن اعتقال العشرات من الفلسطينيين بعد استجوابهم.

وزعم متحدث جيش الاحتلال، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومتفجرات وذخائر، مدعيا كذلك أنه تم تفجير الوسائل القتالية.

غارات على غزة

وتزامنا مع إعلان إنهاء العدوان على مخيم جنين، شنت مقاتلات الاحتلال غارة على موقع في قطاع غزة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه يتبع حركة حماس ويستخدم لإنتاج وسائل قتالية.

وجاءت الغارات الإسرائيلية، ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، في حين تم اعتراضها جميعا، من دون أن تعلن أي من فصائل المقاومة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الرشقة.

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الاحتلال ينسحب من جنين بعد تلقيه ضربة موجعة
الاحتلال ينسحب من جنين بعد تلقيه ضربة موجعة

ضربة موجعة للاحتلال

وانسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين جاء بعدما تلقت ضربة موجعة، حيث نجح مقاومون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وشهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في تنفيذ كمين محكم أدى لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يظهر لحظة آلية عسكرية إسرائيلية داخل مخيم جنين بعبوة ناسفة.

في حين قالت كتائب القسام بالضفة الغربية، إنها اشتبكت من المسافة صفر مع جيش الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين، وأكدت وقوع إصابات، موضحة أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة وفجروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال بمدينة جنين.

شهداء ومصابو ومعتقلو العدوان على جنين

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا، وذلك بعد العثور على جثمانِ شهيد بشارع حيفا في جنين.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 117 فلسطينيا بينهم 12 إصاباتهم خطيرة، كما أعلن جيش الاحتلال اعتقال 120 فلسطينيا خلال العدوان على جنين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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