ممنوع لضعاف القلوب.. فيديو جديد لحادث مدينتي وجنون الضابط زياد حسام الدين

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وطن- تصدر هاشتاغان أحدهما بعنوان “حادث مدينتي” والثاني “القتل العمد” الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد واقعة مقتل صيدلانية مصرية تدعى الدكتورة بسمة علي، دهسا بسيارة ملاكي على يد ضابط جيش دهسها وأطفالها عمدا في القاهرة الجديدة.

واُتهم ضابط جيش طبيب برتبة نقيب يدعى “زياد حسام الدين” بدهس الطبيبة الصيدلانية بسمة وعائلتها في الأول من يوليو، مما فجر حالة غضب في الشارع المصري.

هذا وتلقى حساب “صحيح مصر” المختص بكشف الأخبار الكاذبة على تويتر وتحليلها، فيديو جديد من أحد القراء، لواقعة دهس ضابط الجيش للصيدلانية “بسمة علي” وأولادها وزوجها.

فيديو جديد مرعب لحادث مدينتي ودهس الدكتورة بسمة

وأوضح الحساب أنه قبل نشر الفيديو أخضعه فريق العمل لتقنية مطابقة الموقع الجغرافي، للتأكد من صحته.

وأظهرت المطابقة، عبر صور الأقمار الصناعية صحة الفيديو. كما لا تُظهر عناصر المشاهد داخله وجود أي تلاعب.

🔴 تلقى صحيح مصر فيديو جديد من أحد القراء، لواقعة دهس ضابط الجيش للصيدلانية "بسمة علي" وأولادها وزوجها، وقبل نشره أخضعنا الفيديو لتقنية مطابقة الموقع الجغرافي، للتأكد من صحته. 📌 وأظهرت المطابقة، عبر صور الأقمار الصناعية صحة الفيديو. كما لا تُظهر عناصر المشاهد داخله وجود أي… pic.twitter.com/jiDmOy7y1P — صحيح مصر (@SaheehMasr) July 3, 2023

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ويوثق الفيديو الذي التقط عن قرب من كاميرا منزلية حادث مدينتي ولحظة دهس الصيدلانية بسمة علي وأسرتها المروع بسيارة ضابط الجيش، الجريمة التي هزت الشارع المصري لبشاعتها.

وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أن المتهم الضابط زياد حسام الدين، هاجم بسيارته زوج المجني عليها (حمدان) وسط تحذيرات المجني عليه وبعض الجيران ومطالبتهم له بالهدوء.

حيث انطلق المتهم بالسيارة سريعا نحو الزوج محاولا النيل منه، لكنه أفلت، وارتطمت مقدمة السيارة بسور خشبي يحيط بحديقة.

ثم دلف الزوج هاربا من المتهم إلى حارة ضيقة تقع بين مبان سكنية، فعدّل المتهم موضع سيارته وصعد بها أعلى رصيف، وانطلق مرة أخرى نحوه محاولا النيل منه، وسط صراخ الجيران والأطفال.

وقالت مصادر قريبة من الأسرة المكلومة إن الطفلين المصابين بكسور ورضوض مختلفة قد خرجا من المستشفى، مساء أمس، في حالة مستقرة، وأن الأب حمدان حالته مستقرة أيضا، وتسيطر عليهم جميعا مشاعر الصدمة والحزن الشديد.

بيان لمتحدث العسكري بشأن حادث مدينتي

وبدوره كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة على حسابه في “فيسبوك” بخصوص واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة أنه تم تحرير المحضر رقم 22/23 بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وأضاف أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم 170 / 2023 ” جنايات عسكرية ” شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم ” القتل العمد والشروع فيه”.

وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.