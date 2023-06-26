“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

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وطن- مع اقتراب يوم عيد الأضحى، تفاعل كثيرون مع قصة غريبة ومبهجة على منصة تويتر تدور حول خروف جميل بملامح رقيقة وبريئة، أثارت جدلاً واسعًا وتفاعلًا هستيريًا من قبل المستخدمين، حتى وصل الأمر إلى مطالبات لمالكه بعدم ذبحه.

تداولت التغريدات الساخرة والمنشورات الفكاهية عن هذا الخروف الجميل، وتفاعل الناس معه بشكل غير مسبوق.

حملة ساخرة شُنّت لإنقاذ حياة الخروف ومنحه فرصة للعيش في السلام والهناء بعيداً عن شفرة الذبح.

صور أجمل خروف عيد تثير الجدل

وتداول المستخدمون صورًا معدلة للخروف بأشكال مختلفة، تضحك الجميع وتنم عن رغبتهم الجادة في إنقاذه.

يطاوعك قلبك تذبحه يوم العيد؟🤔… pic.twitter.com/vLGjLumhOl — سعود عبدالرحمن المقحم (@SAUDALmUQHIm) June 25, 2023

ويظهر الخروف المثير للجدل بمظهر لافت وجميل بروعة صوفه الأبيض الناعم.

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وقد تمت مشاركة صوره وفيديوهاته بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي تويتر، مما أثار إعجاب ودهشة المستخدمين.

وفي ظل هذه التفاعلات، بدأت تتداول مطالب بعدم ذبحه، حيث يروج البعض لفكرة الحفاظ على جماله واستمرار وجوده كمصدر للبهجة والسعادة.

🔴 وفي الفيديو، ظهر الخروف شديد البياض، مع شعر كثيف يغطي وجهه وعينه، ليظهر في النهاية بمظهر رائع أوجد مطالبات بعدم ذبحه في عيد الأضحى المبارك. pic.twitter.com/jtUfWJ3cYm — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) June 26, 2023

وبالرغم من أن هذا التفاعل على صورة الحمل الوديع، يبدو مبالغًا فيه قليلاً، إلا أنه يعكس روح الدعابة والفكاهة التي تسود الأجواء قبل عيد الأضحى.

عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

عيد الأضحى، المعروف أيضًا باسم عيد الأضحى المبارك أو العيد الكبير، هو إحدى المناسبات الدينية الهامة في الدول العربية والإسلامية. يُحتفل به في الذكرى السنوية لتضحية النبي إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام، ويمتد لمدة أربعة أيام.

يوافق عيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة، حيث يحتفل العالم الإسلامي بهذه المناسبة في كل أنحاء الأرض، ويمتد حتى 13 ذو الحجة، حيث ينهي الحجيج مناسكهم قبله بيوم واحد وهو آخر الأيام التي يتم بها الحج.

حيث تكون ذروة هذه المناسك يوم 9 ذو الحجة الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات.

تبدأ الاحتفالات بعيد الأضحى منذ اليوم الأول، حيث يقوم المسلمون بأداء صلاة العيد في المساجد والمصليات، ويتبادلون التهاني والتبريكات.

بعد الصلاة، يتوجه الأفراد والعائلات إلى المساكن والمنازل حيث يستمتعون بوقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.