ذراع الإمارات يربط السلام في اليمن بانفصال الجنوب.. هل انتهى حلم الدولة الموحدة؟

- Advertisement -

وطن- قال نائب رئيس المجلس الرئاسي في اليمن عيدروس الزبيدي، إن السلام في البلاد لا يمكن تحقيقه إلا بعد معالجة دعوات الجنوبيين للاستقلال.

يلعب الزبيدي دورًا بارزًا كعضو مؤثر في مجلس القيادة الرئاسي، وهو مدعوم من دولة الإمارات على رأس مشروع انفصال جنوب اليمن.

والزبيدي هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) ، وهي منظمة انفصالية تأسست في عام 2017 تسعى إلى استقلال جنوب اليمن ، والتي تشرف على إدارة العديد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الزبيدي للصحافيين في لندن لعقد اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين: “نعتقد أن استقلال الجنوب هو الحل”.

تدهور حاد

وبعد تسع سنوات من الحرب التي حرضت فيها جماعة الحوثي في الشمال ضد القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية في الجنوب ، تدهور الاقتصاد اليمني ، مع انخفاض قيمة العملة بشكل مضاعف في المناطق التي تديرها الحكومة مقارنة بالحوثيين.

انتقاد للحكومة

ويعتقد المجلس الانتقالي الجنوبي ، المدعوم بشدة من الإمارات العربية المتحدة ، أن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتخفيف من معاناة اليمنيين وسعت إلى تغيير قيادتها.

- Advertisement -

ومع ذلك ، على الرغم من قوله إن المجلس الانتقالي الجنوبي يعطي الأولوية للعمل مع الأطراف في المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في الريال وإنهاء نقص الوقود وزيادة الأمن الغذائي ، يعتقد الزبيدي أن اليمن لا يمكن أن يمضي قدمًا ما لم تتم معالجة قضية استقلال الجنوب.

ومنذ عام 1967 ، تم تقسيم اليمن بين دولتين ، حتى احتل الجنوب الاشتراكي من قبل الشمال في عام 1990. ولكن منذ اندلاع حرب اليمن الأخيرة في عام 2014 ، حيث تم هزيمة الحوثيين من الجنوب من قبل التحالف بقيادة السعودية ، زاد الحديث عن استقلال الجنوب.

وقبل أربع سنوات ، تعرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لضربات متبادلة، حيث أدت وساطة سعودية إلى إنهاء الاشتباكات الدامية.

ووصف الزبيدي المجلس التشريعي بأنه “تحالف أجندات مختلفة”، وقال إن الجهاز التنفيذي لا يمكنه أن يتماسك إلا إذا تم تناول قضية الجنوب كأولوية، وأكّد أن الخروج من المجلس التشريعي برمته سيكون كارثيًا.

وقال الزبيدي: “كل شيء سيتدمر، لذلك نحن لا ننسحب ، خاصة لأن المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض وبالتالي فإن الانسحاب سيؤثر علينا. يتعلق الأمر بكيفية حل المشكلات ، لأنه ليس لدينا وقت “.

والجدير بالذكر أن عضوين آخرين من أعضاء المجلس التشريعي المكون من ثمانية أشخاص انضموا إلى المجلس الانتقالي الشهر الماضي.

محادثات مع الحوثيين

إذا كان من الصعب التعامل مع العلاقات مع زملاء المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الحكومة اليمنية، فإن احتمالية تقاسم السلطة مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران تبدو أكثر صعوبة.

أجرى الحوثيون ، الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء ، محادثات سلام مع السعودية في وقت سابق من هذا العام دون مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي أو عناصر أخرى من الحكومة اليمنية، وهناك جولة أخرى متوقعة قريبا.

ويعتقد أن حوالي 250 ألف شخص قتلوا في الحرب، وبينما يعتقد الزبيدي أن الرياض تسعى حقًا إلى السلام، ويريدون المغادرة وإغلاق هذا الملف والتركيز أكثر على رؤيتهم 2030.

ويتوقع الزبيدي أيضًا أن الحوثيين يلعبون للوقت ويعيدون تجميع صفوفهم في جولة أخرى من الصراع، وقال: “إنهم يعيشون ويبقون على قيد الحياة أثناء الحرب ، وليس أثناء السلام”.

وأوضح الزبيدي أن إيجاد أرضية مشتركة مع الحوثيين سيكون صعبًا، حيث تلتزم الحكومتان اليمنيتان المتنافستان “بنظامين مختلفين تمامًا.

وأشار إلى أن أيديولوجية الحوثيين هي نظام ديني يعتقد أن السلطة تأتي من الله، بينما المجلس الانتقالي الجنوبي يعتقد أن السلطة تأتي من الشعب، وقال: “وهذا فرق كبير يجعل من الصعب للغاية مشاركة شيء ما معًا وتشكيل نظام معًا.”

وأصبحت التقاربات رائجة في الشرق الأوسط، ولقد دفنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة الفتنة إلى حد كبير مع الخصمين الإقليميين تركيا وقطر. في غضون ذلك، في أبريل، توصلت المملكة العربية السعودية وإيران إلى اتفاق تاريخي في بكين، وأعادت منذ ذلك الحين فتح السفارات والقنصليات.

ووصف الزبيدي المحادثات السعودية الإيرانية بأنها “شيء إيجابي للمنطقة”، وقال: “إذا كان بإمكانه إصلاح بعض المشاكل ، وتهدئة الوضع ، فهذا جيد. لن نقول لا لهذا ونحن ندعمه “.

لكنه أضاف أنهم لم يؤثروا بشكل إيجابي على اليمن. وقال: “إذا كان هناك تأثير ، فإننا لم نر شيئًا”. وفي كلتا الحالتين ، قال الزبيدي ، فإن العديد من مشاكل اليمن تحتاج إلى حل من القاعدة وليس من الخارج.

ومن المفارقات ، في حين أن العديد من اللاعبين في المنطقة يجتمعون معًا بعد سنوات من المنافسة التخريبية ، يقال وإن الحليفين المقربين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يختلفان الآن حول عدد من القضايا ، بما في ذلك اليمن .

ودخلت الرياض وأبو ظبي حرب اليمن في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية. منذ عام 2019 ، انتهجوا سياسات متناقضة ، مع سحب الإمارات لقواتها ، والبحث عن موطئ قدم في الجنوب والعمل كراعٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الزبيدي: “الصدع بين السعوديين والإماراتيين ، نسمعه فقط من وسائل الإعلام. لذلك نحن لا نعرف عنها.. لا نعرف التفاصيل”.