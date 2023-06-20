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فيديو مؤلم يوثق لحظة غرق قارب المهاجرين.. ما علاقته بكارثة اليونان؟

أظهر الفيديو مركبا مكتظا وهو ينقلب في عرض البحر، وقيل إنه يُظهر غرق قارب كان يُقل مهاجرين سوريين

كتب خالد السعدي
فيديو مؤلم يوثق لحظة غرق قارب المهاجرين.. ما علاقته بكارثة اليونان؟
غرق قارب المهاجرين
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وطن- انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه يوثق حادث غرق مركب كان يقلّ مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية الذي أثار ضجة على مستوى العالم أجمع.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تداوله على صعيد واسع، مركبا مكتظا، وهو ينقلب في عرض البحر، وقيل إنه يُظهر غرق قارب كان يُقل مهاجرين سوريين قبالة السواحل اليونانيّة حديثاً.

وجاء انتشار الفيديو، بعدما أعلنت السلطات اليونانية غرق قارب صيد كان مكتظاً بمهاجرين سوريين ومصريين وباكستانيين وغيرهم يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قبالة السواحل اليونانية في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.

صحة الفيديو

ومن خلال التحقق من صحة المقطع المتداول، تبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بهذا الحادث، فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إليه منشوراً على قناة يوتيوب التابعة لخفر السواحل الإيطالية في السادس والعشرين من شهر مايو سنة 2016.

وآنذاك، انقلب قارب كان يحمل نحو 120 شخصاً بعد أن تدافع المهاجرون إلى أحد جانبيه عندما شاهدوا قارب نجاة، وهو خطأ متكرر وقاتل سبق أن أدى إلى كوارث أخرى مماثلة.

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العثور على جثث جديدة لكارثة اليونان

يُشار إلى أن خفر السواحل اليوناني، أعلن العثور على ثلاث جثث أخرى بالقرب من حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين وغرق الأربعاء قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا .

وقال خفر السواحل في بيان، إنه خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (بمكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.

وأفاد خفر السواحل، بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة.

وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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