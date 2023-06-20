الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةالهدهداعتداء مؤلم على سيدة فرنسية وابنتها يعري جسدها (فيديو)
الهدهد

اعتداء مؤلم على سيدة فرنسية وابنتها يعري جسدها (فيديو)

جريمة الاعتداء على سيدة فرنسية ارتكبها شاب من أصول إفريقية ويُرجح أنها كانت بغرض السرقة

كتب فهمي الورغمي
اعتداء على سيدة فرنسية وابنتها
شاب افريقي يعتدي على سيدة فرنسية وابنتها في وضح النهار
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق اعتداء مرعبا ارتكبه أحد الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية، على سيدة وابنتها في فرنسا، بعدما فشل في اقتحام منزلهما.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، الشاب وهو يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

وشوهد الشاب، وهو يتربص بالأمن والطفلة أثناء وقوفهما أمام منزلهما، وكان يتحسس الفرصة من أجل الانقضاض عليهما، في واقعة يُرجح أنها كانت بغرض السرقة.

ومن الواضح أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعا وحاولت إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية ودفع الباب ثم جرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.

وأقدم الشاب المعتدي، على إلقاء الطفلة، بعيدا ليبحث عن الغنيمة التي كان يحاول سرقتها، فيها شوهدت السيدة وقد تعرت من أسفل جسدها بالكامل جراء الاعتداء عليها.

- Advertisement -

وفيما فر الجاني مسرعا من مكان الاعتداء، فقد أكّدت وسائل إعلام فرنسية أن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.

يُشار إلى أن إحصاءات سابقة، كانت قد كشفت أن عدد المهاجرين الذين كانوا يعيشون في فرنسا في 2021 يبلغ ملايين أو 10,3 في المائة من السكان، حسب دراسة ديموغرافية نُشرت في نهاية مايو الماضي، ترصد لأول مرة منذ عشر سنوات تطور الهجرة على مدى أجيال عديدة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في وثيقة بعنوان “المهاجرون وأحفاد المهاجرين في فرنسا”، أن 10,3 في المائة من السكان الذين يعيشون في فرنسا مهاجرون في 2021، بمعنى شخص أجنبي مولود في الخارج مقابل 6,5 في المائة في عام 1968.

أكثر من ثلث هؤلاء (36 في المائة) حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم.

من بين أحفاد المهاجرين، فإن أكثر من خمسين في المائة من أبناء الجيل الثاني لديهم أحد الوالدين مهاجر فقط؛ فيما تسعة من أصل عشرة من أبناء الجيل الثالث (الذين لديهم جد مهاجر واحد على الأقل) لديهم جد أو اثنان من المهاجرين، وفق الإحصائية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

رمزي شويري خانه قلبه وبكاه لبنان.. سبب وفاة شيف الأجيال الشهير

الهدهد

روسيا تفاجئ محمد السادس ببناء قاعدة عسكرية في تندوف لتدريب البوليساريو!

الهدهد

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

الهدهد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الهدهد

مصادر.. هذه هي الأسباب الحقيقية لإلغاء عبد المجيد تبون زيارته لفرنسا!

الهدهد

رد فعل صادم من ماكرون بعد سقوط أحد حراسه في مراسم استقبال رئاسية (فيديو)

تقارير

قرار غير متوقع من الرئيس الجزائري لتأديب فرنسا بعد تطاول “ماكرون” عليه وإهانته له!

الهدهد

فيديو مستفز يُظهر إجبار فتيات وسيدات على خلع الحجاب أمام مدرسة فرنسية

تقارير

مصادر تؤكد إلغاء زيارة “تبون” لفرنسا.. هل نجحت خطة المغرب بعد تسريب تسجيل ماكرون؟!

الهدهد

تفاصيل اتهام الجزائري إسحاق بلفوضيل بمحاولة قتل شقيقته ورد فعل رياض محرز

الهدهد

أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

تقارير

هذا الرئيس كان “وقحا جدا” مع ملك المغرب.. كواليس مكالمة ساخنة أربكت القصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملكة رانيا مع ليتيزيا .. لماذا ظهرت بهذه الإطلالة التي لا تتناسب مع أجواء إسبانيا؟!

هدف عالمي لبوكايو ساكا لاعب أرسنال في شباك مقدونيا الشمالية (شاهد)

جويل مردينيان تكشف سبب طلاقها من زوجها السابق.. قدرته الجنسية كانت السبب! (شاهد)

هبوط مضطرب لطائرة حجاج إندونيسيين.. قصة فيديو أثار ضجة

حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

مي عمر برفقة جراح تجميل شهير متخصص بنفخ الصدور.. هل عقدت العزم؟ (شاهد)

لماذا لا يوجد نوافذ في المحلات التجارية؟

تفجير مدرعة الفهد في جنين .. مشاهد جديد توثّق الضربة التي أوجعت إسرائيل

دموع ليلى علوي تقودها لصدارة التريند.. ماذا قالت ولماذا بكت؟ (فيديو)

هل يتعرض مولاي الحسن وللا خديجة لمرض الساركويد الذي أصاب محمد السادس؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC