اعتداء مؤلم على سيدة فرنسية وابنتها يعري جسدها (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق اعتداء مرعبا ارتكبه أحد الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية، على سيدة وابنتها في فرنسا، بعدما فشل في اقتحام منزلهما.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، الشاب وهو يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

وشوهد الشاب، وهو يتربص بالأمن والطفلة أثناء وقوفهما أمام منزلهما، وكان يتحسس الفرصة من أجل الانقضاض عليهما، في واقعة يُرجح أنها كانت بغرض السرقة.

ومن الواضح أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعا وحاولت إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية ودفع الباب ثم جرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.

وأقدم الشاب المعتدي، على إلقاء الطفلة، بعيدا ليبحث عن الغنيمة التي كان يحاول سرقتها، فيها شوهدت السيدة وقد تعرت من أسفل جسدها بالكامل جراء الاعتداء عليها.

ALERT: A new attack was carried out in Bordeaux on June 19, during Martinique. The police apprehended the African attacker. The cops are familiar with him. pic.twitter.com/XO673EaZFP — Insider Corner (@insidercnews) June 19, 2023

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وفيما فر الجاني مسرعا من مكان الاعتداء، فقد أكّدت وسائل إعلام فرنسية أن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.

يُشار إلى أن إحصاءات سابقة، كانت قد كشفت أن عدد المهاجرين الذين كانوا يعيشون في فرنسا في 2021 يبلغ ملايين أو 10,3 في المائة من السكان، حسب دراسة ديموغرافية نُشرت في نهاية مايو الماضي، ترصد لأول مرة منذ عشر سنوات تطور الهجرة على مدى أجيال عديدة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في وثيقة بعنوان “المهاجرون وأحفاد المهاجرين في فرنسا”، أن 10,3 في المائة من السكان الذين يعيشون في فرنسا مهاجرون في 2021، بمعنى شخص أجنبي مولود في الخارج مقابل 6,5 في المائة في عام 1968.

أكثر من ثلث هؤلاء (36 في المائة) حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم.

من بين أحفاد المهاجرين، فإن أكثر من خمسين في المائة من أبناء الجيل الثاني لديهم أحد الوالدين مهاجر فقط؛ فيما تسعة من أصل عشرة من أبناء الجيل الثالث (الذين لديهم جد مهاجر واحد على الأقل) لديهم جد أو اثنان من المهاجرين، وفق الإحصائية.