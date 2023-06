اعتداء مؤلم على سيدة فرنسية وابنتها يعري جسدها (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق اعتداء مرعبا ارتكبه أحد الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية، على سيدة وابنتها في فرنسا، بعدما فشل في اقتحام منزلهما.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، الشاب وهو يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

وشوهد الشاب، وهو يتربص بالأمن والطفلة أثناء وقوفهما أمام منزلهما، وكان يتحسس الفرصة من أجل الانقضاض عليهما، في واقعة يُرجح أنها كانت بغرض السرقة.

ومن الواضح أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعا وحاولت إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية ودفع الباب ثم جرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.

وأقدم الشاب المعتدي، على إلقاء الطفلة، بعيدا ليبحث عن الغنيمة التي كان يحاول سرقتها، فيها شوهدت السيدة وقد تعرت من أسفل جسدها بالكامل جراء الاعتداء عليها.

